До яких країн біженці їдуть найбільше, а звідки виїжджають – розповіли у Євростаті.

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Українці у країнах ЄС

За останніми даними Євростату, станом на 31 липня 2024 року 4 123 875 осіб, які виїхали з України через війну, отримує тимчасовий захист на території Європейського Союзу.

Найбільше людей із тимчасовим захистом перебуває у таких країнах:

Німеччина – 1 110 600 осіб; 26,9% від загальної кількості у ЄС;

– 1 110 600 осіб; 26,9% від загальної кількості у ЄС; Польща – 976 205; 23,7%;

– 976 205; 23,7%; Чехія – 369 610; 9,0%.

Зауважимо, Німеччина продовжує приймати найбільшу кількість українців щомісяця, проте останні дані Євростату свідчать про помітне зниження. У липні кількість зареєстрованих біженців зменшилася на 236 925 осіб – 17,6%. Це пов'язують з рішенням Німеччини виключити з реєстру тимчасового захисту осіб, термін дії статусу яких закінчився. Багато з них отримали альтернативний статус захисту, або виїхали.

У липні українці активно їхали до:

Польщі – +10 430; +1,1%;

– +10 430; +1,1%; Чехії – +8 834; +2,4%;

– +8 834; +2,4%; Румунії – +4 250; +2,6%.



Кількість українських біженців в країнах ЄС / Фото Євростат

Проте, кількість українців із тимчасовим захистом зменшилася у:

Франції – -470; -0,8%;

– -470; -0,8%; Люксембурзі – -470; -11,0%.

Станом на кінець липня громадяни України становили понад 98% осіб зі статусом тимчасового захисту в Європейському Союзі. Серед осіб зі статусом захисту дорослі жінки становили 45,3%, діти – 32,4%, а дорослі чоловіки – 22,4%.