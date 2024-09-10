Деталі розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, інформує Закордон 24. Він розповів, що таким способом Україна хоче приділити увагу всім своїм громадянам, які наразі перебувають в інших країнах світу.

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Чим займатиметься Міністерство повернення українців

За словами Шмигаля, за кордоном наразі – 7,5 мільйонів українців. Наразі метою держави є зайнятися стратегією повернення українців. Хоча, звичайно, не повернення всіх наразі не розраховують.

Ми розуміємо, що не всі повернуться. Але українці за кордоном – це українці, це також наші люди, й вони також підтримують нашу державу своїми внесками, донатами, своїми протестами, своїм авторитетом,

– наголосив Шмигаль.

За словами прем'єра, процес необхідно організувати та скоординувати. Наразі Україна активно працює над тим, як у реальності імплементувати наявні ідеї, аби вони ефективно працювали. Наразі вже є розуміння, де у ЄС найбільше українців і як все організувати.

Варто зауважити, що більшість українців перебувають у країнах ЄС в статусі тимчасового захисту. Він допомагає інтегруватися у життя держав та знайти там роботу.

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