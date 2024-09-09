Мігрантів на території Німеччини стає все більше. Тому офіційний Берлін вирішив посилити прикордонний контроль. Офіційну дату наразі не оголосили.

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Чи є вже реакція ЄС

Своє рішення у Німеччині пояснили тим, що це допоможе:

обмежити нелегальну міграцію;

посилити внутрішню безпеку від загроз ісламського тероризму;

вберегти громадян Німеччини від транскордонної злочинності.

Відомо, що офіційний Берлін вже доповів про обмеження Європейську комісію. Окрім того, парламентська група ініціювала зустріч з ХДС/ХСС, аби обговорити нові обмеження. Також відомо, що уряд ФРН розробив "модель ефективного примусового повернення відповідно до європейського законодавства". Це суттєво розширить можливість депортувати іноземців.

Варто зауважити, що наразі примусове повернення на сухопутних кордонах Німеччини вже відбувається. Водночас мовиться про певні винятки. Якщо комусь заборонено в'їзд до країни або якщо він не подав прохання про притулок.

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