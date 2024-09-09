У багатьох країнах ЄС спалахнули масштабні антитуристичні протести. Місцеві вийшли на вулиці, аби показати, що більше не хочуть бачити мандрівників. Тим часом у Норвегії ситуація була іншою. Туристів максимально запрошували приїхати та дослідити унікальну культуру та природу країни.

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Чому у Норвегії закривають туристичну кампанію

Станом на вересень 2024 року Норвегія закриває туристичну кампанію. Все тому, що приїхало надто багато мандрівників. Навантаження на місцеву природу виявилося надмірним.

Ми, звичайно, хочемо, щоб відвідувачі насолоджувалися нашою природою, але ми вважаємо за краще, щоб це відбувалося за допомогою добре організованих стійких пропозицій, які надаються компетентними досвідченими компаніями у сфері туризму,

– мовиться у повідомленні.



У 2024 році Норвегія закриває туристичну кампанію / Unsplash

Країна більше не заохочує піший туризм самостійно. У раді з туризму наголосили: треба бережливо ставитися до природи, аби десятиліттями насолоджуватися її красою. Окрім того, у Норвегії злякалися, що такий самостійний туризм може призвести до нещасних випадків з мандрівниками.

Зверніть увагу! У Норвегії наголосили: це не означає, що вони більше не раді бачити туристів. Просто правила змінюються.

Зауважте, найпростіший спосіб для українців добратися до Норвегії – літаком з Польщі. Ціна стартує від 1000 гривень.

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