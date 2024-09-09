Мандрівників розповів, як відвідати відразу 5 міст: Мілан, Болонью, Флоренцію, Рим та Неаполь. Для цього доведеться подолати понад 770 кілометрів.

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Ідеальний маршрут для відвідин Італії

По часу ця мандрівка займе 10 годин та 20 хвилин. При цьому у туристів будуть короткі паузи, під час яких можна буде оглянути найцікавіші локації міст. Як-от Фонтан Треві у Римі або Міланський собор.

Детальний маршрут:

Мілан – Болонья (у дорозі доведеться провести 2 години 55 хвилин); квитки – від 3 євро;

Болонья – Флоренція (1 година 20 хвилин); від 7 євро;

Флоренція – Рим (3 години 15 хвилин); від 7 євро;

Рим – Неаполь (2 години 50 хвилин); від 5 євро.



Бюджетно мандрувати Італією – реально / Unsplash

Варто зауважити, що ці міста належать до одних з найвідвідуваніших в Італії. Єдине – у маршрут не додали Венецію. Щоб побачити "італійську Атлантиду" доведеться їхати додатково.

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