Мандрівників розповів, як відвідати відразу 5 міст: Мілан, Болонью, Флоренцію, Рим та Неаполь. Для цього доведеться подолати понад 770 кілометрів.
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Ідеальний маршрут для відвідин Італії
По часу ця мандрівка займе 10 годин та 20 хвилин. При цьому у туристів будуть короткі паузи, під час яких можна буде оглянути найцікавіші локації міст. Як-от Фонтан Треві у Римі або Міланський собор.
Детальний маршрут:
- Мілан – Болонья (у дорозі доведеться провести 2 години 55 хвилин); квитки – від 3 євро;
- Болонья – Флоренція (1 година 20 хвилин); від 7 євро;
- Флоренція – Рим (3 години 15 хвилин); від 7 євро;
- Рим – Неаполь (2 години 50 хвилин); від 5 євро.
Бюджетно мандрувати Італією – реально / Unsplash
Варто зауважити, що ці міста належать до одних з найвідвідуваніших в Італії. Єдине – у маршрут не додали Венецію. Щоб побачити "італійську Атлантиду" доведеться їхати додатково.
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