Аркадіуш Тивонюк – керівник прикордонного департаменту Головної комендатури Прикордонної служби – розповів, що перетнути кордон Польщі не зможуть діти, які не мають електронного документа Diia.pl. Окрім того, вони не зможуть подорожувати до країн Шенгенської зони.

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Наявність тільки довідки про присвоєння номера PESEL без електронного документа Diia.pl не дає права громадянам України повторно в'їжджати на територію Польщі або подорожувати на цій основі в інші країни Шенгенської угоди,

– наголосив Тивонюк.

Яких дітей це стосується

Мовиться про дітей, які документово було "прив’язані" до електронного документа Diia.pl батьків або законних опікунів (мовиться про тих, хто має статус PESEL UKR). Однак коли дорослі отримують карту побиту, діти втрачають доступ до додатка.

Окрім того, відомо, що діти не мають права самостійно використовувати Diia.pl. Оформити його можна з 13 років.

Варто зауважити, що на території Польщі мешкають десятки тисяч українських дітей. Країна робить все можливе, аби інтегрувати їх у місцеву освіту.