Про це під час спільної пресконференції заявили глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає 24 Канал.

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Яка зараз ситуація з Українським легіоном у Польщі

Український глава МЗС розповів, що в угоді, яку підписав Володимир Зеленський з Дональдом Туском, є положення, які передбачають взаємодію обох сторін у підготовці українського військового підрозділу на території Польщі. Цей легіон складатиметься з добровольців громадян України, які проживають за кордоном.

Однак він підкреслив, що досягнення цієї мети вимагає здійснення конкретних практичних заходів на рівні міністерств оборони.

Вони (підготовчі заходи щодо Українського легіону – 24 Канал) зараз на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, то після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину,

– наголосив Андрій Сибіга.

Своєю чергою, Сікорський підтвердив, що обговорював зі своїм українським колегою питання Українського легіону. Однак він утримався від розкриття конкретних деталей, посилаючись на занепокоєння щодо потенційного надання Росії інформації, яка може сприяти диверсіям та саботажу.

"Але треба сказати, що ми трошки просунули справу (щодо Українського легіону – 24 Канал) вперед. Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території своєї країни", – підкреслив глава польського МЗС.

До слова, у польських ЗМІ зазначили, що, станом на вересень, офіційний процес набору до Українського легіону ще не розпочався, попри попередні заяви про готовність розпочати набір добровольців.