Украинский легион начал набор добровольцев-граждан Украины в Люблине. Там открылся первый рекрутинговый центр на базе Консульства Украины.

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Польша обеспечивает вооружение и технику

Центр работает ежедневно с 9:00 до 17:00 без перерывов.



На месте можно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной.



Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша - вооружение и технику, – говорится в сообщении.



Процесс привлечения для добровольцев:

подписание контракта

35-дневное обучение на полигоне

дальнейшее повышение квалификации на базах НАТО в Европе.

Ранее в Польше говорили, что не могут начать формирование этого легиона из-за того, что мало украинцев согласились присоединиться. Тогда в Польше отметили, что не несут ответственности за вербовку людей в легион. В то же время страна ранее уже готовила украинских бойцов.