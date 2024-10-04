Український легіон розпочав набір добровольців-громадян України у Любліні. Там відкрився перший рекрутинговий центр на базі Консульства України.
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Польща забезпечує озброєння та техніку
Центр працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв.
На місці можна пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною.
Україна забезпечує форму та тилове забезпечення, Польща — озброєння і техніку, – мовиться в повідомленні.
Процес залучення для добровольців:
- підписання контракту
- 35-денне навчання на полігоні
- подальше підвищення кваліфікації на базах НАТО в Європі.
Раніше у Польщі говорили, що не можуть почати формування цього легіону через те, що замало українців зголосились приєднатись. Тоді у Польщі наголосили, що не несуть відповідальності за вербування людей до легіону. Водночас країна раніше вже готувала українських бійців.