Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые решили вступить в Украинский легион в Польше, оказалась слишком малой. Эта группировка должна была быть обучена и вооружена.

Смотрите также В Польше сказали, почему могут блокировать вступление Украины в ЕС

Польша уже готовила украинских солдат

Польская армия должна была отвечать за подготовку легиона, а Киев – за рекрутирование людей.

Косиняк-Камыш заверил, что Польша готова выполнить свою часть соглашения и обучать украинских солдат.

Глава Минобороны напомнил, что Польша уже готовила украинских бойцов. В частности, подготовить удалось примерно 20 тысяч украинских солдат, которых отправили на фронт в Украине.

В Польше отметили, что не несут ответственности за вербовку людей в легион.

Однако количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало. Эти декларации в начале были очень высокими – что может быть сформирована даже одна бригада, то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло,

– заметил Косиняк-Камыш.