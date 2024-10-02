Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які вирішили вступити до Українського легіону у Польщі, виявилась надто малою. Це угруповання мало бути навчене та озброєне.

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Польща вже готувала українських солдатів

Польська армія мала відповідати за підготовку легіону, а Київ – за рекрутування людей.

Косіняк-Камиш запевнив, що Польща готова виконати свою частину угоди та навчати українських солдатів.

Очільник Міноборони нагадав, що Польща вже готувала українських бійців. Зокрема, підготувати вдалось приблизно 20 тисяч українських солдатів, яких відправили на фронт в Україні.

У Польщі наголосили, що не несуть відповідальності за вербування людей до легіону.

Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося,

– зауважив Косіняк-Камиш.