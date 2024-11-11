Нещодавно, син Дональда Трампа потролив президента Зеленського, опублікувавши з ним відео, яке підписав: "У вас залишилося 38 днів до втрати допомоги". Втім, Варшава не планує залишати Україну у залежності від настроїв республіканців, передає 24 Канал із посиланням на The Times.

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Польща хоче створити альянс навколо України на випадок, якщо Трамп планує "кинути" Київ

Зазначається, що прем’єр-міністр Дональд Туск незабаром зустрінеться з прем'єром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте. Голова польського уряду хоче обговорити ймовірний вплив майбутнього президентства Трампа на військову підтримку України.

Туск заявив, що можлива угода між Путіним і Трампом є серйозним викликом для цивілізованого світу. Вважається, що Франція, Британія і Польща – ключові країни, які здатні запобігти будь-яким домовленностям між США і Росією за спиною в України.

Очікується, що Туск проведе зустріч зі Стармером у Варшаві чи Лондоні найближчого тижня, а також прийме Макрона та Рютте в Польщі. Також прем'єр визнав, що альянс передбачатиме тіснішу співпрацю з країнами Північної Європи та Балтії.

Ініціатива Туска щодо формування союзу навколо України – свідчення того, що у Європі бояться, аби мирна угода з Путіним не призвела до втрати територій Україною і вимушеного нейтралітету Києва.

Ми будемо інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які розділяють наше бачення геополітики та ситуації в Україні. Ніхто не прагне ескалації конфлікту, але також ніхто не хоче послаблення або навіть капітуляції України. Це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів,

– пояснив свою ініціативу Туск.

Раніше в The Telegraph повідомили, що Кір Стармер і Емманюель Макрон спробують умовити Трампа не скорочувати підтримку України.

До слова, у Білому домі розповіли, що Байден використає решту свого терміну, аби переконати Трампа і Конгрес у необхідності й надалі надавати ресурси Україні, аби вона могла протистояти російській агресії.