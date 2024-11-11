Зокрема, ракетами Storm Shadow, дальністю близько 250 кілометрів. Зустріч відбудеться у понеділок, 11 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The Telegraph.

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Стармер і Макрон обговорять з Байденом далекобійні удари

Як пише The Telegraph із посиланням на джерела, Лондон сподівається на дозвіл чинного лідера США на далекобійні удари України по Росії, якого Київ домагається вже багато місяців. І зробити це прагнуть якомога швидше, тобто до інавгурації Дональда Трампа на посаду президента у січні.

Ми дуже хочемо переконатися, що зможемо максимально ефективно використати час від сьогодні до 20 січня, а не просто відкладати все на потім, до наступної адміністрації,

– розповів один зі співрозмовників видання.

Впродовж кількох місяців в кулуарах тривали суперечки про те, чи можна дозволити Україні запускати ракети Storm Shadow вглиб російської території. Наразі ж Київ може використовувати ракети на російській території тільки в обмежених випадках.

Зокрема, це стосується ударів по військах, які перебувають біля кордону, хоча точні домовленості ніколи не оприлюднювалися. Видання наголошує, що український президент Володимир Зеленський уже кілька місяців закликає дозволити удари вглиб Росії.

За даними The Telegraph, у разі отримання дозволу на далекобійні удари до вступу Трампа на посаду, скасувати його буде складніше. Інше джерело розповіло, що Байден, як очікується, "увімкне крани", передавши Україні більшу фінансову допомогу протягом кількох тижнів до того, як він залишить Білий дім.

Крім того, Стармер і Макрон обговорюватимуть потенційні наслідки майбутнього президентства Дональда Трампа для Близького Сходу і можливість торгової війни з Європою.

Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що тривають переговори зі США та союзниками щодо використання ракет Storm Shadow по Росії. Так, нещодавні переговори президент США Джо Байдена та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Столтенберг підтримав.