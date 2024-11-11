Про це у розмові на 24 Каналі сказав колишній конгресмен-республіканець Джефф Девіс. Також він відповів, чи може Трамп отримати тотальну владу над США і хто всередині може вплинути на підтримку України, деталі – далі у матеріалі.

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Три причини, чому Гарріс програла Трампу

Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс на президентських виборах у США. Водночас північнокорейські війська вперше вступили в бойові дії в Курській області Росії, повідомляє Reuters. Чи відчуваєте ви, що Україна зараз переживає найскладніший момент своєї війни?

Одним з моїх героїв і прикладів для наслідування з часів моєї служби в армії є генерал Колін Павелл, який пішов у відставку з посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Він говорив молодим офіцерам у ті часи, що ніколи не буває так погано і добре, як ви думаєте.

Безумовно, присутність північнокорейських військ викликає занепокоєння. Однак я думаю, що це також ознака внутрішньої боротьби та відчаю, які зараз тривають всередині Росії. Владімір Путін пішов на велику авантюру. Я підозрюю, що північнокорейські солдати ніколи не були в бою, вони звикли вбивати своїх людей, які не мають зброї. З того, що я чув – вони не надто добре справляються з українською піхотою.

Щодо виборів у США, я б сказав, що вони були не про Україну. Вони стосувалися внутрішніх американських питань. Насамперед люди голосували з огляду на економічні проблеми. Ось чому ви побачили зміну позиції на виборах у виборців-демократів серед фабричних робітників, торговців.

Це пов'язано з тим, що багато політик, які пропонує адміністрація Джо Байдена, наприклад, її політика щодо електромобілів, політика зеленої енергетики, – не відповідають реальності ні стратегічно, ні науково. І це також коштуватиме багатьох, багатьох робочих місць у США. Ось чому все так склалося на цих виборах.

Чесно кажучи, другою складовою провалу Камали Гарріс була образа, яку відчували такі люди, як я – з "серця", з центру країни. Отже, люди так проголосували, враховуючи лише внутрішні питання.

Однак коли люди діляться ідеями, викладеними в університетських містечках, які не відповідають дійсності, гендерними питаннями, – тим, що у США називають "воукізмом", переписуванням нашої історії, яке просто не відповідає дійсності, то ви маєте такі результати. Це те ж саме, як Росія намагалася переписати реальну історію України, і це викликало образу, яка була вже деякий час.

Довідка. Воукізм (від англ. woke – пробуджений) – це термін, який описує сучасний соціальний і політичний рух, спрямований на боротьбу з несправедливістю, дискримінацією та нерівністю. Його часто критикують за надмірне прагнення до політичної коректності та випадки, коли прибічники воукізму звинувачують інших у невідповідності своїм ідеалам.

Більш нормальний республіканець переміг би напевно із ще більшим відривом, але Дональд Трамп переміг з таким відривом і, найімовірніше, матиме більшість у Конгресі. Щодо Палати представників ще не все вирішено, адже тривають підрахунки у Каліфорнії та на Південному Заході.

Люди в Україні повинні розуміти, що це було голосування по внутрішніх питаннях. Це не було голосування про Україну. У багатьох сферах партії, уряду і, звичайно, в армії США все ще є дуже потужна підтримка України та її боротьби за свободу.

Чому Камала Гарріс не змогла перемогти на цих виборах і чому опитування помилилися щодо її переваги над Трампом?

Власне, перше, що я б вам сказав, це те, що опитування провели добре. Як правило, вони досить точні, але вони базуються на припущеннях. Ці вибори для людей, які спостерігають ззовні, виглядають по-іншому, ніж для тих, хто працює в політиці та розбирається в цьому.

Звісно, вони (Гарріс та Трамп – 24 Канал) в опитуваннях йшли "нога в ногу". На додаток до цього, як я вважаю, оскільки кандидати йшли настільки близько, невеликі зміни думок електорату в той чи інший бік в останній момент могли все змінити. Трамп мав перевагу з погляду цінностей робітничого класу, про які ми щойно говорили, але є три основні причини, які призвели до програшу Камали Гарріс.

По-перше, її багато хто не підтримав через перелік досягнень адміністрації Байдена, який не має популярності серед багатьох американців. Його політика щодо електромобілів не враховує роль Китаю в контролі нашого ланцюжка постачань або втрату робочих місць. Мовиться про характер багатьох з цих пропозицій щодо відмови від автомобілів внутрішнього згоряння, які підштовхнули працівників багатьох виробничих секторів змінити свою позицію щодо Гарріс.

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Крім того, політика Байдена, пов'язана з іншими аспектами розвитку енергетики, не була раціональною. Демократи зіграли на користь частини крайніх лівих, які не враховували нашої власної потреби в промисловій мобілізації з глобальними загрозами, що наростають та які практично кожен може побачити, якщо зверне на них увагу.

По-друге, Гарріс не змогла сформулювати чіткі політичні меседжі. Вона мала б це зробити, якби хотіла стати конкурентоспроможною на виборах.

Ви знаєте, я – республіканець і консерватор. Навіть 10 чи 15 років тому, я вірив у зниження податків, сильну національну оборону, ефективні торгівельні відносини та альянси. Однак вона (Гарріс – 24 Канал) ніколи не чинила опір жодній політиці Байдена. По суті, вона підтвердила в інтерв'ю ЗМІ політичні позиції Байдена, які дуже обурили електорат.

Єдине, про що вона говорила – це захист демократії. І я думаю, що наша демократія спрацювала, виходячи з того, що ми бачимо. Це звісно все дуже хаотично, так само, як в Україні під час виборів.



Камала Гарріс програла Дональду Трампу / Getty Images

Ще одна річ, яка була проблемою, полягала в тому, що вона розпочала кампанію надто пізно і не змогла здобути прихильність звичайних людей. Через незрозумілу політику вона не змогла відповідати на запитання прямолінійно. Багато з того, що говорить Трамп, можна вважати вульгарним і грубим, але принаймні він відповідає прямо. Це теж було проблемою (для Гарріс – 24 Канал).

І, нарешті, з огляду на явки виборців, їхня прихильність та енергія мають значення. Я знаю, що Гарріс намагалася вести кампанію любові та радості.

Я розповім вам, що 18 років тому я був "мішенню №5" для Ненсі Пелосі у всій країні. Тоді люди, які вийшли голосувати, переобрали мене з приголомшливим відривом у 10 пунктів, а всі вірили, що я зазнаю поразки у Вашингтоні. Для виборців гнів – це більша мотивація, ніж любов. І я думаю, що це відбувається за зразком минулих виборів у нашій країні.

Чи може Трамп отримати тотальний контроль у США

Якщо республіканці здобудуть більшість у Палаті представників, чи означатиме це повну владу Трампа?

Ні. Безумовно, президент, незалежно від партії, має сильні виконавчі повноваження щодо регулювання у межах конструкції прийнятих законів. Це сфера дискусій, виходячи з рішення Верховного суду у справі Chevron, яке обмежило регулятивні або нормотворчі можливості виконавчої гілки влади. Можливо, фактично обмежило її здатність вводити в дію певні зміни або не вводити в дію, але вносити певні регуляторні зміни.

Про що мовиться Раніше у США федеральні агенції могли самостійно тлумачити закони, якщо вони мали неточні формулювання. У 2024 році Верховний суд постановив, що тепер суди, а не урядові агенції, мають остаточно тлумачити неоднозначні закони.



Це обмежує повноваження агенцій і зменшує контроль президента над тим, як ці закони застосовуються на практиці, зменшуючи можливість уряду самостійно заповнювати прогалини в законах.

Ще одна річ, про яку слід пам'ятати, це те, що коли у вас є невелика перевага і в Сенаті, і в Палаті представників – менші групи людей мають велику вагу. Це важливо.

Наприклад, коли мовиться про підтримку НАТО та України щодо асигнувань, є надзвичайно сильний рівень підтримки в оборонних комітетах, які вирішують, куди йдуть гроші. І є дуже сильна підтримка в комітетах з питань Збройних сил, як у Палаті представників, так і в Сенаті. Новий голова Сенату з питань Збройних сил Роджер Вікер, мій давній друг, розуміє стратегічний характер цього і важливість підтримки України.

Думаю, зараз дискусія триває. Трамп не запропонував жодної конкретики у межах бурхливої кампанії, але, безумовно, є позиція військового керівництва Сполучених Штатів і багатьох лідерів національної безпеки, які все ще дуже підтримують Україну і розуміють цінність цього. Отже, йтиме серйозна розмова.

Крім того, у Сполучених Штатах це завжди зводиться до математичної задачі. Є три числа, які ви повинні отримати, щоб щось сталося: 218 голосів у Палаті представників, 60 у Сенаті – супер більшість, або, у випадку так званого примирення чи бюджетного законопроєкту – 51. Потім потрібен президент, щоб підписати закон.

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Ми навіть бачили за часів президентства Трампа, коли Конгрес скасував політику, яку хотів президент. Таке було як у республіканському, так і в демократичному Конгресі, у першій і другій його адміністрації.

Отже, на нас чекають серйозні дискусії. Я думаю, найкраще, що можна зробити, – це зберігати спокій і продовжувати, зосереджуючись на збереженні справжнього послання про важливість цього. Я впевнений, що ми продовжуватимемо допомагати Україні у формі, яка буде корисною.

Що буде з допомогою Україні та хто може допомогти

Як Україна може продовжувати отримувати допомогу від США, якщо Дональд Трамп вирішить затримати постачання зброї, щоб підштовхнути нашу країну до проведення переговорів з Росією?

Підозрюю, що все буде навпаки, залежно від того, хто стане міністром оборони. Я знаю, де перебуває військове керівництво США, а також сухопутні війська США в Європі, й командувач НАТО Кріс Каволі займається цим. Однак реальність, на мою думку, зводиться до дискусій, які відбудуться, щойно адміністрація зможе розпочати роботу.

Путін вже вийшов і заявив, що ми – вороги, тому що ми підтримуємо вашу країну. Підтримка України – це правильний вчинок проти тиранії та зла. Путін також заявив, що ніякої зміни позицій щодо переговорів не буде. Однак ми також знаємо, що його країна перебуває в реальній економічній скруті.

У них проблеми з живою силою. Те, що вони звернулися по допомогу до Північної Кореї, щоб отримати поповнення живої сили – це, найімовірніше, показник внутрішніх проблем. Не кажучи вже про їхню кредитну ставку в Національному банку у розмірі 21%, що дає чудове уявлення про внутрішні проблеми. Це не означає, що вони неминуче здадуться, але, думаю, багато доказів вказують на важливість доведення цього до кінця через більш масштабну глобальну ситуацію.

Україна буквально, на мою думку, перебуває на передовій глобальної свободи, а не просто бореться за своє виживання та незалежність.

Financial Times повідомила, що план Трампа щодо припинення війни може включати створення демілітаризованої зони в Україні, заморожування війни та підштовхування союзників європейських країн до перевірки виконання договору, який може бути укладений між Україною та Росією. Чи вірите ви в такий сценарій?

Я поки що не вірю в це. Особисто я вважаю, що доведеться зробити більше для України. І у нас немає, знову ж таки, людей, які даватимуть рекомендації новому президенту. Думаю, що тут мовиться не лише про Сполучені Штати.

Я був радий, що Марк Рютте в НАТО зробив заяви про важливість європейської мобілізації. Олаф Шольц у Німеччині, його коментарі 2,5 роки тому про мобілізацію та поворотний момент у новому напрямку – я мав би сказати, що Німеччина все ще не вийшла на той рівень, що вона повинна була вийти й повинна була зрозуміти важливість мобілізації. Думаю, що вчорашній розпад їхньої коаліції поверне партію ХДС до влади, і ми побачимо рух у правильному напрямку.

Однак вони отримують багато російської дезінформації. А Європа має зробити так, як це пропорційно зробили скандинавські країни, – не лише мобілізуючи себе, а й надаючи додаткову підтримку Україні в її боротьбі.

Путін розуміє, що він не може перемогти НАТО, борючись з ним як з єдиним цілим. Він намагається перемогти у війні на виснаження. Важливо, щоб Захід розумів, що тут річ не лише в Україні. Це боротьба за обмеження глобальної гегемонії авторитарних держав, які не вірять у принципи свободи, вільного спілкування та вільного пересування людей.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не хотів би схвалювати додаткове фінансування для України, адже Дональд Трамп покладе край війні. Чи означає це, що Джонсон знову стане головною перешкодою для отримання Україною пакетів допомоги, схвалених Конгресом?

Власне, він був проти цього ще до того, як голосував за це востаннє. Він зберігає тонкий баланс між деякими політичними фракціями, які виникли за останні кілька років як у Республіканській, так і в Демократичній партіях.

Одна річ, яку я хотів би вам сказати, це важливість активізації християн в Україні всіх конфесій. Я б закликав їх комунікувати всіма доступними засобами з представниками американської євангельської християнської громади, католицької спільноти, баптистських спільнот, кожної конфесії християнства, які є в Україні. Вони можуть переконувати християн у США у важливості допомоги Україні. Мовиться про християн усіх конфесій, особливо консервативних християнських лідерів.

Потрібно говорити про звірства, які росіяни регулярно чинять проти вірян. Саме цей меседж спонукав Майка Джонсона внести законопроєкт на підтримку України на початку року. Я вважаю, що цей меседж має потрапляти в консервативні республіканські кола. Слід впевнитися, що вони чують і бачать це, тому що це реальний фактор, який має значення.

Я намагався теж говорити про це серед них, але не маю такого впливу, як колись, коли був на посаді. Однак я знаю багатьох інших, хто також лобіював Україну і показував свідчення людей, які зазнали тортур. Потрібно надавати такі свідчення в ці церковні громади, щоб вони зрозуміли, що ви просите не американських солдатів, а допомогти захистити себе, щоб прийти до стабільності, свободи та надії в Україні, яка принесе користь усьому світу.

2 причини, через які закінчуються війни

Чи вважаєте ви, що Путін задоволений результатами цих президентських виборів у США?

Думаю, що він зараз міркує про це. Мені здалося цікавим, що Дмітрій Медведєв, один з його комунікаційників, розіслав повідомлення в соціальних мережах, в якому сказав "Слава Богу", коли прийшли результати.

Я завжди кажу: будьте обережні з тим, чого ви бажаєте, тому що той самий президент, якого вони вітають, був тим, хто подбав про те, щоб Україна мала ракети Javelin або протитанкові ракети, а також безліч інших боєприпасів задовго до початку повномасштабної війни. Я б сказав, що коментар з офісу Медведєва – це більше показник того, наскільки відчайдушною є ситуація з російського боку.

Хоча, я знаю, що є незначні успіхи, яких Росія регулярно досягає коштом так званих "м'ясних штурмів", це показує, що російська армія вже не є армією маневру. Це – орда людей, яких у більшості випадків штовхають на вірну смерть, де українські підрозділи у співвідношенні меншості, іноді навіть 5 – 10 до 1, перемагають цих ненавчених росіян. Тепер ми побачимо, як північнокорейців спіткає така ж доля.

Зрештою, це створює переламний момент всередині Росії. Думаю, у підсумку одне з рішень, яке має бути прийняте, і це цілком очевидно можливе, – надання дозволу Україні завдати ударів вглиб Росії, продовжити підтримку і поставити це в основу для всього, що станеться, щоб покласти цьому край.

Війни закінчуються практично з однієї з двох причин. Одна з причин полягає в тому, що одна сторона просто зазнає поразки, повністю. Інша полягає в тому, що обидві сторони приходять до виснаження.

Більшість конфліктів в історії перебувають десь посередині. Я вважаю, що для України критично важливо здобути рішучу перемогу, яка може зберегти свої інституції, свої спільноти, свою самобутність, своє мистецтво, свою культуру для майбутнього. Я все ще роблю ставку на це.

Існує єдине рішення, щоб протидіяти військам КНДР

Як Трамп може впоратися з розгортанням сил Північної Кореї в Росії?

У мене є просте рішення для цього, і я думаю, що він матиме розмову про це із військовими в американських Збройних силах.

Я розсміявся, коли побачив меми, створені росіянами, про те, як північнокорейці збираються отримати цей "чудовий" досвід війни, який зможуть привезти у свою рідну країну, щоб загрожувати Південній Кореї. Не вірю, що хтось із цих солдатів коли-небудь повернеться додому. Кім Чен Ин просто використовував їх як бартер на інші речі, які він хоче отримати натомість. Вважаю, що це ознака відчаю.

Я б дозволив бити по Росії, і думаю, що чим більше Північна Корея зазнає поразок, тим більше це послабить режим Кім Чен Ина в економічному плані.КНДР перебуває в жахливому становищі, тому що морить голодом своїх людей – морить голодом народ і свою армію, щоб будувати ракети.