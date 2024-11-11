Об этом в разговоре на 24 Канале сказал бывший конгрессмен-республиканец Джефф Дэвис. Также он ответил, может ли Трамп получить тотальную власть над США и кто внутри может повлиять на поддержку Украины, детали – далее в материале.

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Три причины, почему Харрис проиграла Трампу

Дональд Трамп победил Камалу Харрис на президентских выборах в США. В то же время северокорейские войска впервые вступили в боевые действия в Курской области России, сообщает Reuters. Чувствуете ли вы, что Украина сейчас переживает самый сложный момент своей войны?

Одним из моих героев и примеров для подражания со времен моей службы в армии является генерал Колин Пауэлл, который ушел в отставку с должности главы Объединенного комитета начальников штабов. Он говорил молодым офицерам в те времена, что никогда не бывает так плохо и хорошо, как вы думаете.

Безусловно, присутствие северокорейских войск вызывает беспокойство. Однако я думаю, что это также признак внутренней борьбы и отчаяния, которые сейчас продолжаются внутри России. Владимир Путин пошел на большую авантюру. Я подозреваю, что северокорейские солдаты никогда не были в бою, они привыкли убивать своих людей, которые не имеют оружия. Из того, что я слышал – они не слишком хорошо справляются с украинской пехотой.

Относительно выборов в США, я бы сказал, что они были не об Украине. Они касались внутренних американских вопросов. Прежде всего люди голосовали, учитывая экономические проблемы. Вот почему вы увидели изменение позиции на выборах у избирателей-демократов среди фабричных рабочих, торговцев.

Это связано с тем, что многие политики, которые предлагает администрация Джо Байдена, например, ее политика в отношении электромобилей, политика зеленой энергетики, – не соответствуют реальности ни стратегически, ни научно. И это также будет стоить многих, многих рабочих мест в США. Вот почему все так сложилось на этих выборах.

Честно говоря, второй составляющей провала Камалы Харрис была обида, которую чувствовали такие люди, как я – из "сердца", из центра страны. Поэтому люди так проголосовали, учитывая только внутренние вопросы.

Однако когда люди делятся идеями, изложенными в университетских городках, которые не соответствуют действительности, гендерными вопросами, – тем, что в США называют "воукизмом", переписыванием нашей истории, которое просто не соответствует действительности, то вы имеете такие результаты. Это то же самое, как Россия пыталась переписать реальную историю Украины, и это вызвало обиду, которая была уже некоторое время.

Справка. Воукизм (от англ. woke – пробужденный) – это термин, который описывает современное социальное и политическое движение, направленное на борьбу с несправедливостью, дискриминацией и неравенством. Его часто критикуют за чрезмерное стремление к политической корректности и случаи, когда сторонники воукизма обвиняют других в несоответствии своим идеалам.

Более нормальный республиканец победил бы наверняка с еще большим отрывом, но Дональд Трамп победил с таким отрывом и, скорее всего, будет иметь большинство в Конгрессе. По Палате представителей еще не все решено, ведь продолжаются подсчеты в Калифорнии и на Юго-Западе.

Люди в Украине должны понимать, что это было голосование по внутренним вопросам. Это не было голосование об Украине. Во многих сферах партии, правительства и, конечно, в армии США все еще есть очень мощная поддержка Украины и ее борьбы за свободу.

Почему Камала Харрис не смогла победить на этих выборах и почему опросы ошиблись относительно ее преимущества над Трампом?

Собственно, первое, что я бы вам сказал, это то, что опрос провели хорошо. Как правило, они достаточно точны, но они базируются на предположениях. Эти выборы для людей, которые наблюдают извне, выглядят по-другому, чем для тех, кто работает в политике и разбирается в этом.

Конечно, они (Харрис и Трамп – 24 Канал) в опросах шли "нога в ногу". В дополнение к этому, как я считаю, поскольку кандидаты шли настолько близко, небольшие изменения мнений электората в ту или иную сторону в последний момент могли все изменить. Трамп имел преимущество с точки зрения ценностей рабочего класса, о которых мы только что говорили, но есть три основные причины, которые привели к проигрышу Камалы Харрис.

Во-первых, ее многие не поддержали из-за перечня достижений администрации Байдена, который не пользуется популярностью среди многих американцев. Его политика в отношении электромобилей не учитывает роль Китая в контроле нашей цепочки поставок или потерю рабочих мест. Говорится о характере многих из этих предложений относительно отказа от автомобилей внутреннего сгорания, которые подтолкнули работников многих производственных секторов изменить свою позицию относительно Харрис.

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Кроме того, политика Байдена, связанная с другими аспектами развития энергетики, не была рациональной. Демократы сыграли в пользу части крайних левых, которые не учитывали нашей собственной потребности в промышленной мобилизации с нарастающими глобальными угрозами, которые практически каждый может увидеть, если обратит на них внимание.

Во-вторых, Харрис не смогла сформулировать четкие политические месседжи. Она должна была бы это сделать, если бы хотела стать конкурентоспособной на выборах.

Вы знаете, я – республиканец и консерватор. Даже 10 или 15 лет назад я верил в снижение налогов, сильную национальную оборону, эффективные торговые отношения и альянсы. Однако она (Харрис – 24 Канал) никогда не сопротивлялась ни одной политике Байдена. По сути, она подтвердила в интервью СМИ политические позиции Байдена, которые очень возмутили электорат.

Единственное, о чем она говорила – это защита демократии. И я думаю, что наша демократия сработала, исходя из того, что мы видим. Это конечно все очень хаотично, так же, как в Украине во время выборов.



Камала Харрис проиграла Дональду Трампу / Getty Images

Еще одна вещь, которая была проблемой, заключалась в том, что она начала кампанию слишком поздно и не смогла получить благосклонность обычных людей. Из-за непонятной политики она не смогла отвечать на вопросы прямолинейно. Многое из того, что говорит Трамп, можно считать вульгарным и грубым, но по крайней мере он отвечает прямо. Это тоже было проблемой (для Харрис – 24 Канал).

И, наконец, с учетом явки избирателей, их приверженность и энергия имеют значение. Я знаю, что Харрис пыталась вести кампанию любви и радости.

Я расскажу вам, что 18 лет назад я был "мишенью №5" для Нэнси Пелоси по всей стране. Тогда люди, которые вышли голосовать, переизбрали меня с ошеломляющим отрывом в 10 пунктов, а все верили, что я потерплю поражение в Вашингтоне. Для избирателей гнев – это большая мотивация, чем любовь. И я думаю, что это происходит по образцу прошлых выборов в нашей стране.

Может ли Трамп получить тотальный контроль в США

Если республиканцы получат большинство в Палате представителей, будет ли это означать полную власть Трампа?

Нет. Безусловно, президент, независимо от партии, имеет сильные исполнительные полномочия по регулированию в пределах конструкции принятых законов. Это сфера дискуссий, исходя из решения Верховного суда по делу Chevron, которое ограничило регулятивные или нормотворческие возможности исполнительной ветви власти. Возможно, фактически ограничило ее способность вводить в действие определенные изменения или не вводить в действие, но вносить определенные регуляторные изменения.

О чем говорится Ранее в США федеральные агентства могли самостоятельно толковать законы, если они имели неточные формулировки. В 2024 году Верховный суд постановил, что теперь суды, а не правительственные агентства, должны окончательно толковать неоднозначные законы.



Это ограничивает полномочия агентств и уменьшает контроль президента над тем, как эти законы применяются на практике, уменьшая возможность правительства самостоятельно заполнять пробелы в законах.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что когда у вас есть небольшое преимущество и в Сенате, и в Палате представителей – меньшие группы людей имеют большой вес. Это важно.

Например, когда говорится о поддержке НАТО и Украины по ассигнованиям, есть чрезвычайно сильный уровень поддержки в оборонных комитетах, которые решают, куда идут деньги. И есть очень сильная поддержка в комитетах по вопросам Вооруженных сил, как в Палате представителей, так и в Сенате. Новый председатель Сената по вопросам Вооруженных сил Роджер Уикер, мой давний друг, понимает стратегический характер этого и важность поддержки Украины.

Думаю, сейчас дискуссия продолжается. Трамп не предложил никакой конкретики в рамках бурной кампании, но, безусловно, есть позиция военного руководства Соединенных Штатов и многих лидеров национальной безопасности, которые все еще очень поддерживают Украину и понимают ценность этого. Так что будет идти серьезный разговор.

Кроме того, в Соединенных Штатах это всегда сводится к математической задаче. Есть три числа, которые вы должны получить, чтобы что-то произошло: 218 голосов в Палате представителей, 60 в Сенате – супер большинство, или, в случае так называемого примирения или бюджетного законопроекта – 51. Затем нужен президент, чтобы подписать закон.

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Мы даже видели во времена президентства Трампа, когда Конгресс отменил политику, которую хотел президент. Такое было как в республиканском, так и в демократическом Конгрессе, в первой и второй его администрации.

Так что нас ждут серьезные дискуссии. Я думаю, лучшее, что можно сделать – это сохранять спокойствие и продолжать, сосредотачиваясь на сохранении настоящего послания о важности этого. Я уверен, что мы будем продолжать помогать Украине в форме, которая будет полезной.

Что будет с помощью Украине и кто может помочь

Как Украина может продолжать получать помощь от США, если Дональд Трамп решит задержать поставки оружия, чтобы подтолкнуть нашу страну к проведению переговоров с Россией?

Подозреваю, что все будет наоборот, в зависимости от того, кто станет министром обороны. Я знаю, где находится военное руководство США, а также сухопутные войска США в Европе, и командующий НАТО Крис Каволи занимается этим. Однако реальность, по моему мнению, сводится к дискуссиям, которые состоятся, как только администрация сможет начать работу.

Путин уже вышел и заявил, что мы – враги, потому что мы поддерживаем вашу страну. Поддержка Украины – это правильный поступок против тирании и зла. Путин также заявил, что никакого изменения позиций по переговорам не будет. Однако мы также знаем, что его страна находится в реальном экономическом затруднении.

У них проблемы с живой силой. То, что они обратились за помощью к Северной Корее, чтобы получить пополнение живой силы – это, вероятнее всего, показатель внутренних проблем. Не говоря уже об их кредитной ставке в Национальном банке в размере 21%, что дает отличное представление о внутренних проблемах. Это не означает, что они неизбежно сдадутся, но, думаю, много доказательств указывают на важность доведения этого до конца из-за более масштабной глобальной ситуации.

Украина буквально, по моему мнению, находится на передовой глобальной свободы, а не просто борется за свое выживание и независимость.

Financial Times сообщила, что план Трампа по прекращению войны может включать создание демилитаризованной зоны в Украине, замораживание войны и подталкивание союзников европейских стран к проверке выполнения договора, который может быть заключен между Украиной и Россией. Верите ли вы в такой сценарий?

Я пока не верю в это. Лично я считаю, что придется сделать больше для Украины. И у нас нет, опять же, людей, которые будут давать рекомендации новому президенту. Думаю, что здесь говорится не только о Соединенных Штатах.

Я был рад, что Марк Рютте в НАТО сделал заявления о важности европейской мобилизации. Олаф Шольц в Германии, его комментарии 2,5 года назад о мобилизации и поворотный момент в новом направлении – я должен был бы сказать, что Германия все еще не вышла на тот уровень, на который она должна была выйти и должна была понять важность мобилизации. Думаю, что вчерашний распад их коалиции вернет партию ХДС к власти, и мы увидим движение в правильном направлении.

Однако они получают много российской дезинформации. А Европа должна сделать так, как это пропорционально сделали скандинавские страны, – не только мобилизуя себя, но и предоставляя дополнительную поддержку Украине в ее борьбе.

Путин понимает, что он не может победить НАТО, борясь с ним, как с единым целым. Он пытается победить в войне на истощение. Важно, чтобы Запад понимал, что здесь дело не только в Украине. Это борьба за ограничение глобальной гегемонии авторитарных государств, которые не верят в принципы свободы, свободного общения и свободного передвижения людей.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не хотел бы одобрять дополнительное финансирование для Украины, ведь Дональд Трамп положит конец войне. Означает ли это, что Джонсон снова станет главным препятствием для получения Украиной пакетов помощи, одобренных Конгрессом?

Собственно, он был против этого еще до того, как голосовал за это в последний раз. Он сохраняет тонкий баланс между некоторыми политическими фракциями, которые возникли за последние несколько лет как в Республиканской, так и в Демократической партиях.

Одна вещь, которую я хотел бы вам сказать, это важность активизации христиан в Украине всех конфессий. Я бы призвал их коммуницировать всеми доступными средствами с представителями американской евангельской христианской общины, католического сообщества, баптистских сообществ, каждой конфессии христианства, которые есть в Украине. Они могут убеждать христиан в США в важности помощи Украине. Говорится о христианах всех конфессий, особенно консервативных христианских лидерах.

Нужно говорить о зверствах, которые россияне регулярно совершают против верующих. Именно этот месседж побудил Майка Джонсона внести законопроект в поддержку Украины в начале года. Я считаю, что этот месседж должен попадать в консервативные республиканские круги. Следует убедиться, что они слышат и видят это, потому что это реальный фактор, который имеет значение.

Я пытался тоже говорить об этом среди них, но не имею такого влияния, как когда-то, когда был в должности. Однако я знаю многих других, кто также лоббировал Украину и показывал показания людей, которые подверглись пыткам. Нужно предоставлять такие свидетельства в эти церковные общины, чтобы они поняли, что вы просите не американских солдат, а помочь защитить себя, чтобы прийти к стабильности, свободе и надежде в Украине, которая принесет пользу всему миру.

2 причины, из-за которых заканчиваются войны

Считаете ли вы, что Путин доволен результатами этих президентских выборов в США?

Думаю, что он сейчас размышляет об этом. Мне показалось интересным, что Дмитрий Медведев, один из его коммуникационщиков, разослал сообщение в социальных сетях, в котором сказал "Слава Богу", когда пришли результаты.

Я всегда говорю: будьте осторожны с тем, чего вы желаете, потому что тот самый президент, которого они поздравляют, был тем, кто позаботился о том, чтобы Украина имела ракеты Javelin или противотанковые ракеты, а также множество других боеприпасов задолго до начала полномасштабной войны. Я бы сказал, что комментарий из офиса Медведева – это больше показатель того, насколько отчаянной является ситуация с российской стороны.

Хотя, я знаю, что есть незначительные успехи, которых Россия регулярно достигает за счет так называемых "мясных штурмов", это показывает, что российская армия уже не является армией маневра. Это – орда людей, которых в большинстве случаев толкают на верную смерть, где украинские подразделения в соотношении меньшинства, иногда даже 5 – 10 к 1, побеждают этих необученных россиян. Теперь мы увидим, как северокорейцев постигнет такая же участь.

В конце концов, это создает переломный момент внутри России. Думаю, в итоге одно из решений, которое должно быть принято, и это вполне очевидно возможно, – предоставление разрешения Украине нанести удары вглубь России, продолжить поддержку и поставить это в основу для всего, что произойдет, чтобы положить этому конец.

Войны заканчиваются практически по одной из двух причин. Одна из причин заключается в том, что одна сторона просто терпит поражение, полностью. Другая заключается в том, что обе стороны приходят к истощению.

Большинство конфликтов в истории находятся где-то посередине. Я считаю, что для Украины критически важно одержать решительную победу, которая может сохранить свои институты, свои сообщества, свою самобытность, свое искусство, свою культуру для будущего. Я все еще делаю ставку на это.

Существует единственное решение, чтобы противодействовать войскам КНДР

Как Трамп может справиться с развертыванием сил Северной Кореи в России?

У меня есть простое решение для этого, и я думаю, что он будет иметь разговор об этом с военными в американских Вооруженных силах.

Я рассмеялся, когда увидел мемы, созданные россиянами, о том, как северокорейцы собираются получить этот "замечательный" опыт войны, который смогут привезти в свою родную страну, чтобы угрожать Южной Корее. Не верю, что кто-то из этих солдат когда-нибудь вернется домой. Ким Чен Ын просто использовал их как бартер на другие вещи, которые он хочет получить взамен. Считаю, что это признак отчаяния.

Я бы разрешил бить по России, и думаю, что чем больше Северная Корея потерпит поражений, тем больше это ослабит режим Ким Чен Ына в экономическом плане. КНДР находится в ужасном положении, потому что морит голодом своих людей – морит голодом народ и свою армию, чтобы строить ракеты.