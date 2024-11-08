Успешная предвыборная кампания Дональда Трампа базировалась на теме мести и возмездия. И теперь он получил все возможности отомстить всем, кто его донимал. В течение многих лет Трамп наполнял свои речи и публикации в соцсетях мстительными призывами к судебному преследованию, заключений, депортаций и даже казни своих политических оппонентов, критиков и представителей медиа. Теперь, когда он победил, он имеет всенародный мандат и полномочия начать реализацию своих угроз.

В то же время многие сторонники Трампа считают эти угрозы предвыборной риторикой, направленной на укрепление его электоральной базы. По их словам, призывы Трампа против врагов редко приводили к действиям в течение его первой каденции. Однако некоторые из ближайших советников Трампа могут помочь ему достичь целей мести.

24 Канал рассказывает о людях, которым захочет отомстить Дональд Трамп из опубликованного списка американского издания Politico.

Читайте также Что означает победа Трампа и республиканцев в Конгрессе и что теперь изменится для Украины

Демократы, команда и семья Байдена

Президент Джо Байден

Трамп часто называл Байдена коррумпированным и в июне перепостил сообщение на Truth Social, где было указано, что Байдена следует "арестовать за государственную измену." В своем выступлении в прошлом году Трамп пообещал: "Я назначу настоящего специального прокурора, чтобы наказать наиболее коррумпированного президента в истории Соединенных Штатов Америки, Джо Байдена, и всю его преступную семью."

Вице-президент Камала Харрис

Трамп считает, что Харрис настолько не контролирует миграцию в США, что якобы из-за ее действий на границе убивали людей. На предвыборном митинге в сентябре в Пенсильвании Трамп сказал, что Харрис "следует сделать импичмент и привлечь к ответственности" за ее роль в том, что он назвал "вторжением" в США нелегальных иммигрантов.

Бывший президент Барак Обама

В 2020 году Трамп обвинил Обаму в "государственной измене". Повод для этого – якобы слежка ФБР за его президентской кампанией 2016 года из-за связей с Россией. На самом же деле электронная слежка была нацелена на бывшего советника по вопросам внешней политики этой кампании.

В августе этого года Трамп перепостил сообщение на Truth Social, в котором призвал к "публичным военным трибуналам" для Обамы.



Хиллари Клинтон / Paul Sancya / AP

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон

В кампании 2016 года Трамп намекал на использование Клинтон личной электронной почты для рабочей коммуникации, когда она была госсекретарем. Но дальнейшее расследование ФБР не привело к выдвижению никаких обвинений.

В интервью в июне этого года Трамп предположил, что Клинтон должна быть привлечена к уголовной ответственности.

Экс-спикер Нэнси Пелоси

В сентябре Трамп заявил, что Пелоси должна быть привлечена к уголовной ответственности за продажу акций Visa ее мужем за несколько месяцев до того, как Министерство юстиции подало иск против компании за возможные нарушения антимонопольного законодательства. "Нэнси Пелоси должна ответить за это", – отметил Трамп.

Трамп также заявил, что Пелоси виновата в ненадлежащей безопасности Капитолия во время событий 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмовали здание в момент, когда Конгресс должен был подтвердить победу Байдена на президентских выборах 2020 года.

В своей речи Трамп сказал, что Пелоси "могла бы сесть в тюрьму" за то, что демонстративно разорвала его обращение о состоянии государства, находясь за его спиной во время выступления в Палате представителей в 2020 году.

Хантер Байден и семья Байденов

Трамп заявил, что назначит специального прокурора для расследования коррупционных обвинений, связанных с семьей Байденов. Хотя конкретных деталей он не предоставил, Трамп часто упоминал деньги, которые сын Байдена Хантер якобы получал из китайских источников.

Когда я вернусь на должность, я назначу настоящего специального прокурора для расследования каждой детали коррупционной семьи Байденов,

– заявил Трамп в прошлом году.

Обратите внимание! В июне Хантера Байдена признали виновным в деле, связанном с оружием, а в сентябре – в налоговых нарушениях. Он не столкнулся с обвинениями, которые бы непосредственно касались его работы с иностранными организациями.

К теме "Кокосовая пальма", Тейлор Свифт и тиктокеры: как Камала Харрис влюбляет в себя поколение Gen Z

Судьи и прокуроры

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс

Джеймс стала объектом критики Трампа из-за судебного иска, в котором она обвинила бизнес-империю Трампа в масштабном мошенничестве. В результате дела был вынесен приговор против Трампа на сумму более 450 миллионов долларов, который он подал на апелляцию.

В ноябре прошлого года Трамп заявил на платформе Truth Social, что Джеймс "надо привлечь к ответственности" за ее участие в иске. В январе на предвыборном митинге в Айове он сказал, что Джеймс "следует арестовать и должным образом наказать".

Сообщается также, что Трамп поддерживал обсуждение некоторыми его сторонниками планов привлечь Джеймс к ответственности за вероятное вмешательство в выборы.

Судья Манхэттена Артур Энгорон

Судья Энгорон, который рассматривает гражданское дело о мошенничестве, возбужденное Джеймс против Трампа, неоднократно становился объектом критики со стороны бывшего президента. Во время своей кампании в начале этого года Трамп заявил, что Энгорона "следует арестовать и наказать должным образом".

Специальный прокурор Джек Смит

Джек Смит, который ведет два федеральных уголовных дела против Трампа, часто становится мишенью критики бывшего президента. В прошлом году Трамп опубликовал сообщение консервативного ведущего Марка Левина, в котором говорилось, что Смита "следует посадить в тюрьму".

В августе Трамп перепостил сообщение, в котором назвал Смита "шакалом" и "профессиональным преступником", добавив, что его "следует привлечь к ответственности за вмешательство в выборы и неправомерное поведение". В прошлом месяце, во время радиоэфира, Трамп назвал Смита "психически нестабильным" и заявил, что его "следует выгнать из страны".

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг

Еще одним юридическим оппонентом Трампа является окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который возбудил дело, что привело к выдвижению Трампу 34 уголовных обвинений из-за схемы тайной выплаты 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс, чтобы она молчала во время выборов 2016 года о своих заявлениях об интимных отношениях с Трампом.

"Прокурора следует привлечь к ответственности", – сказал Трамп журналистам во время судебного заседания в мае.

Конгрессмены, военные, руководители спецслужб

Бывшая конгрессвумен Лиз Чейни

Лиз Чейни, республиканка из Вайоминга, вызвала гнев Трампа, когда была заместителем председателя специального комитета Палаты представителей, который расследовал штурм Капитолия 6 января 2021 года. Она также одна из немногих республиканских лидеров, которые публично поддержали Харрис вместо Трампа.

В марте Трамп на платформе Truth Social заявил, что Чейни "должна попасть в тюрьму". В июне он назвал ее "виновной в государственной измене", а перед выборами 2024 года заявил:

Давайте поставим ее с винтовкой, чтобы кто-то мог стрелять в нее из девяти стволов.

Он также обвинил ее в лицемерии из-за поддержки войны в Ираке.



Лиз Чейни / Francis Chung / POLITICO

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли

В течение более трех лет Трамп критиковал Милли, утверждая, что связь генерала с китайским чиновником в переходный период четыре года назад равнозначна государственной измене.

Это настолько вопиющий поступок, что в былые времена наказанием была бы СМЕРТЬ!

– заявил Трамп в прошлом году в соцсети.

Вражда снова обострилась в последние дни, когда Милли назвал Трампа "фашистом до глубины души".

Читайте также "Проект Аламо" и российские хакеры RaHDit: как Трамп выиграл выборы в 2016 и кто помогает сейчас



Марк Милли / Jeremias Gonzalez / AP Photo

Бывший директор ФБР Джеймс Коми

Трамп уволил Коми в 2017 году и безуспешно пытался привлечь его к ответственности за общение с журналистами. Когда Коми выпустил книгу в следующем году, Трамп в Twitter обвинил его в "сливе секретной информации, за которую его следует привлечь к ответственности" и лжи Конгрессу.

Министерство юстиции отказалось выдвигать обвинения против Коми после расследования генерального инспектора, который снял с него обвинения в утечке секретной информации, но обвинил Коми в нарушении политики по обработке конфиденциальной информации.

От ФБР до Facebook

Бывший спецагент ФБР Питер Стржок

В течение более шести лет Трамп обвинял Стржока в государственной измене из-за текстовых сообщений, которые тот посылал во время работы над расследованием российского влияния на кампанию Трампа в 2016 году. В некоторых сообщениях, опубликованных Министерством юстиции в 2017 году, Стржок назвал Трампа "идиотом" и выразил опасения относительно его потенциального президентства. Стржок отрицал интерпретацию Трампа и заявил, что не предполагал, что ФБР должно помешать Трампу стать президентом.

Бывший адвокат ФБР Лиза Пейдж

Трамп также критиковал Пейдж, которая имела романтические отношения со Стржоком, предполагая, что она виновна в государственной измене из-за ее комментариев в текстовых сообщениях.

Конгрессмен Адам Шифф

Трамп неоднократно критиковал Шиффа (штат Калифорния), который во вторник был избран в Сенат и ранее занимал должность председателя Комитета по разведке Палаты представителей во время президентства Трампа, когда тот находился под пристальным вниманием из-за связей с Россией. В 2019 году Трамп раскритиковал Шиффа за то, что тот озвучил преувеличенную версию того, что Трамп якобы сказал в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это совсем не было похоже на мои слова во время звонка. Арест за государственную измену?

– написал Трамп в Twitter.

Вражда Трампа к Шиффу продолжается: в прошлом году бывший президент написал в Truth Social, что "Шифф – негодяй и предатель, которого следует преследовать за вред, нанесенный нашей стране!".

К теме Большая биография Дональда Трампа: откуда деньги, секс-скандалы, нелюбовь к Украине и покушения

Основатель Facebook Марк Цукерберг

Трамп и его союзники резко критиковали Цукерберга после того, как он вместе с женой Присциллой Чан выделили 420 миллионов долларов в 2020 году на улучшение избирательной инфраструктуры. Сторонники Трампа утверждают, что эти средства были завуалированной попыткой помешать его переизбранию.

В своей книге, опубликованной в сентябре, Трамп обвинил Цукерберга в "позорном заговоре против президента" и добавил: "Мы пристально следим за ним, и если он на этот раз нарушит закон, то проведет остаток жизни в тюрьме".

Бывший помощник окружного прокурора Манхэттена Марк Померанц

Трамп также набросился на бывшего прокурора Марка Померанца, который покинул офис окружного прокурора Элвина Брэгга после того, как тот сначала отказался выдвигать обвинения против Трампа. В прошлом году в Truth Social Трамп обвинил Померанца в "позорном поведении" из-за написания книги о своей работе и заявил, что прокурору могут выдвинуть обвинения в разглашении секретной информации большого жюри. В своей книге Померанц отметил, что был осторожным и не разглашал никакой информации о жюри. Никакого обвинения не было выдвинуто.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн

Трамп неоднократно критиковал Коэна, своего бывшего адвоката, который после разрыва с Трампом стал ключевым свидетелем в судебном деле о выплатах за молчание.

"Коэна следует привлечь к ответственности за ложь и за все беспорядки и расходы, которые он вызвал для прокуратуры", – написал Трамп в прошлом году в Truth Social.

После того как Коэн в прошлом году дал показания по гражданскому делу о мошенничестве против Трампа и его компаний, Трамп перепостил заявление своего адвоката Алины Хабби, которая утверждала, что Коэн предоставил ложную информацию: "Коэн должен нести ответственность за свои действия в суде".

Лейтенант полиции Капитолия США Майкл Берд

Трамп поддержал своих сторонников, часть которых участвовала в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, в призывах привлечь к ответственности Майкла Берда, офицера полиции Капитолия, который застрелил протестующую Эшли Бэббит, когда она пыталась проникнуть в лобби спикера, тогда как членов Палаты представителей эвакуировали.

В апреле 2021 года Министерство юстиции сообщило, что расследование смерти Бэббит завершено и против Берда не будут выдвинуты обвинения. В прошлом году Трамп назвал Берда "головорезом" и "трусом", добавив: "Эшли Бэббит была убита!".

Конгрессмен Джамаал Боумен

В прошлом году Боумен (штат Нью-Йорк) включил пожарную сигнализацию в офисном здании Палаты представителей, когда его партия пыталась отложить голосование за законопроект по бюджету, что вызвало призыв Трампа привлечь его к ответственности за обструкцию в Конгрессе.

"Это опасное "препятствование официальному производству", подобно тому, за что посадили участников событий 6 января", – написал Трамп в Truth Social. "Возможно, его поступок даже хуже. ОН ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ ТАКУЮ ЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. КОГДА НАЧНЕТСЯ СУД НАД НИМ?".

51 специалист из разведки, которые подписали письмо относительно ноутбука Хантера Байдена

Трамп до сих пор возмущен письмом от профессионалов разведки, обнародованным за несколько недель до выборов 2020 года, в котором говорилось, что вероятные электронные письма Хантера Байдена "имеют признаки российской информационной операции". Чиновники отметили, что они не были уверены, настоящие ли эти письма, но считали ситуацию "подозрительной".

Последующие расследования и доказательства на суде над Хантером Байденом подтвердили подлинность писем. Трамп назвал подписантов "лживыми шпионами" и задал вопрос: "Когда эти разведчики, которые подписали письмо о "российской дезинформации" относительно ноутбука Байдена, попадут за решетку?".

Члены комитета 6 января

Трамп неоднократно призывал к преследованию всех девяти членов специального комитета 6 января, который расследовал штурм Капитолия, в частности Лиз Чейни.

"Комитет неизбранных политических хакеров был полностью дискредитирован, – написал он в Truth Social. – Их надо привлечь к ответственности за мошенничество и измену, а всех несправедливо заключенных следует освободить!".

Лица, связанные с "избирательными махинациями"

Трамп обещал жесткие наказания для всех, кто причастен к фальсификациям на выборах, и намекал на возможное вмешательство в выборы 2020 и 2024 годов.

Когда я вернусь к власти, каждый, кто нарушил закон, понесет полную ответственность, что будет включать длительные сроки заключения, чтобы эта несправедливость больше не повторилась,

– заявил Трамп в Truth Social.

Он отметил, что это будет касаться юристов, политиков, доноров, нелегальных избирателей и коррумпированных чиновников.

Журналисты и редакторы Politico

Трамп также призвал к тюремному заключению журналистов, которые не раскрывают свои источники. В частности, он выразил возмущение по поводу отчета Politico в 2022 году о проекте решения Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда, исторического решения Верховного суда США 1973 года, которым утверждено, что Конституция США защищает свободу беременной женщины осуществить аборт без избыточных государственных ограничений.

Когда в январе 2023 года Верховный суд объявил, что расследование не смогло установить виновных в утечке, Трамп сказал, что более агрессивная тактика помогла бы найти источник.



Офис Politico / Фото Politico

Если журналист не отвечает, посадите его в тюрьму до предоставления ответа. Добавьте издателя и редактора в этот список,

– написал Трамп в Truth Social.

На митинге в 2022 году Трамп даже намекнул на более строгие методы, отметив, что подобный страх может побудить журналистов к раскрытию источников: "Когда репортер узнает, что его женят через два дня с определенной заключенной, чрезвычайно сильной, жесткой и подлой, он скажет... "Знаете, я думаю, что я дам вам информацию. Вот утечка. Заберите меня отсюда".