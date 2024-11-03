Уже 5 ноября в США состоятся долгожданные выборы президента. На этот раз за пост будут бороться бывший глава страны Дональд Трамп и нынешний вице-президент Камала Харрис.

Социологические опросы показывают, что как демократка, так и республиканец в основном имеют равные шансы на победу в президентской гонке. И бороться кандидатам придется буквально за считанные проценты избирателей в 7 штатах, что колеблются.

Еще с самого начала своей президентской кампании в июле 2024 года Камала Харрис решила, что она будет отличаться от своего предшественника, действующего президента США Джо Байдена, и будет делать ставку на молодое поколение, которое очень часто политики обходят по разным причинам.

Какие "крючки" применяет Харрис, чтобы покорить сердца молодого электората, как в этом помогают мемы и инфлюенсеры, и какие новые методы привлечения поколения Gen Z к выборам ввела команда демократа – читайте в материале 24 Канала.

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"Кокосовая пальма" сделала ее популярной: как мемы помогают Харрис покорять сердца молодежи

Еще до того, как Харрис заменила Байдена в президентской гонке в июле этого года, она была очень известной благодаря вирусному видео, которое впоследствии превратилось в мемы.

В мае 2023 года вице-президент США выступила на одном из мероприятий в Белом доме с речью. Тогда Харрис подняла тему потребностей молодежи и подчеркивала, что их надо понимать в широком социальном контексте.

Мы также должны четко знать потребности их родителей, бабушек и дедушек, их учителей и их общин, потому что никто из нас не живет изолированно. Все происходит в контексте. Когда-то моя мама – она порой кричала на нас, и тогда говорила: "Я не знаю, что с вами, с молодыми людьми. Думаете, вы только что просто упали с кокосовой пальмы?" Поэтому вы существуете в контексте всего, в чем живете, и того, что было до вас,

– сказала она.

Камала Харрис использовала в выступлении выражение "кокосовая пальма", которое стало популярным: видео CBS News

В конце концов выражения "кокосовая пальма", "вы существуете в контексте", а также момент со смехом Камалы Харрис разлетелись по сети и породили огромное количество мемов.

В частности, в тиктоке создавали ремиксы на основе выражений Камалы Харрис и песен известных артистов, распространяли эмодзи с пальмой и кокосовым орехом и использовали смех вице-президента.

Мемы с "кокосовой пальмой" разлетелись тиктоком / Видео с тиктока @habituallyhenry

Кроме рядовых пользователей сети, к этому тренду неожиданно присоединились и политики. Так, после неудачных теледебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом влиятельные демократы начали публиковать сообщения в поддержку Камалы Харрис в президентской гонке, используя мемы с "кокосовой пальмой".

Губернатор Колорадо Джаред Полис опубликовал эмодзи с изображением кокосовой пальмы и американского флага, сенатор Брайан Шац, представляющий Гавайи, опубликовал фотографию, на которой он лезет по кокосовой пальме, а губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер, реагируя на предположения журналистов о его собственных президентских амбициях, опубликовал твит-цитату из речи Харрис: "Вы думаете, я только что упал с кокосовой пальмы?".

Американские политики присоединились к распространению мемов и поддержке Харрис на выборах / Фото с аккаунта Брайана Шаца из соцсети Х

Между прочим, после официального объявления Харрис как кандидата на выборах от Демократической партии на странице ее предвыборной кампании в соцсети Х появилось описание где указано лаконичное мемовое выражение – "Providing context" ("Предоставление контекста" – 24 Канал).

Однако пользователи сети не только распространяют мемы о "кокосовой пальме" и "контексте" с Камалой Харрис. Они вырезают смешные моменты из ее выступлений или комментариев, сравнивают акценты, которыми она говорит, удивляются, что кандидат в президенты может разбить куриное яйцо во время приготовления блюда только одной рукой, и вспоминают момент, когда Харрис не смогла назвать свое любимое нецензурное слово.

Камала Харрис намекнула, какое ее любимое нецензурное слово / Видео с тиктока @nowthisimpact

После теледебатов мемы с Харрис также распространялись с неустанной скоростью. В частности, публиковали фото, где она с осуждающим взглядом смотрит на Трампа, который врет.

Камала Харрис смешно реагирует на ложь, которую говорит Дональд Трамп на дебатах / Видео с тиктока @guardianaustralia

В общем в случае с Камалой Харрис мемы могут быть эффективным способом взаимодействия с молодежью, поскольку они отражают разговорный стиль, юмор и визуальную культуру Gen Z. Использование мемов для политического брендинга создает менее формальный и более близкий к молодым избирателям образ, за который они захотят проголосовать.

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"Камала – это brat": как самый популярный альбом лета соединился с Харрис

Этим летом в сети также завирусился тренд после выхода альбома британской певицы Charli XCX под названием Brat. Кроме замечательных песен, под которые пользователи сети выкладывали видео в тикток, также массово создавали мемы и с обложкой этой работы.

Дизайн этой обложки максимально простой: на лаймово-зеленом фоне в плохом качестве написано слово "brat". В тиктоке хэштег #bratsummer получил более миллиона публикаций, а благодаря онлайн-генераторам темой этого альбома воспользовались тысячи людей и компаний, в том числе и политики.

Вскоре после того, как президент Джо Байден объявил, что выходит из соревнований за пост главы Белого дома и поддержал кандидатуру своего вице-президента, Чарли продемонстрировала Харрис свою поддержку, написав в соцсети Х: "kamala IS brat".

После этого страница предвыборной кампании демократа в соцсети Х обновила стилистику своего аккаунта, использовав шрифт и фон из альбома Чарли и репостнув пост певицы.



Страница Камалы Харрис изменила айдентику под альбом Brat / Фото The Guardian

Сейчас этой обложки на странице Камалы уже нет: ее заменили на выражение Дональда Трампа относительно Харрис еще в начале сентября.

Интересно, что тренд с "bratKamala" вышел за пределы Х, снова создав тонну мемов с кандидатом в президенты США на других площадках. Так, в тиктоке распространяли видео с ремиксами на песни из альбома Brat и выражениями Камалы Харрис.

Камала Харрис под песню из альбома Brat Charli XCX / Видео с тиктока @jqsids

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Чтобы привлечь молодежь, надо думать, как молодежь: как соцсети кандидатки работают с Gen Z

Для привлечения молодой аудитории команда Харрис большое внимание уделяет и соцсетям, в частности Х и тиктоку. Так, на странице кампании демократки Kamala HQ в соцсети Х 1,4 миллиона подписчиков, а в тиктоке – аж 4,9 миллиона.

Количество подписчиков на странице Kamala HQ в соцсети Х и тиктоке / Скриншот 24 Канала

Собственную страницу в тиктоке имеет и сама Камала Харрис, на которую подписались 6,2 миллиона пользователей.



Камала Харрис имеет страницу в тиктоке / Скриншот 24 Канала

В общем сразу можно увидеть, что команда вице-президента США выбрала основой платформой для своего привлечения молодежи именно тикток. И это было правильным решением, ведь, по состоянию на 27 октября, общее количество лайков на всех видео аккаунта Kamala HQ достигает 211 миллионов, а просмотры каждого видео варьируются от 50 тысяч до 3 – 4 миллионов.

Представитель кампании Харрис рассказал изданию Axios, что у кампании есть цифровая команда, в состав которой входят более 175 сотрудников команды Harris for President и Национального комитета Демократической партии.

Эти люди работают над тем, чтобы реагировать на тенденции и ключевые моменты и использовать их в режиме реального времени, часто без необходимости одобрения со стороны высшего руководства.

По словам представителя кампании Харрис, цифровая команда сотрудничает с сотнями создателей и влиятельных людей, работает над сбором средств для кампании и разработкой публикаций в социальных сетях.

Как пишет CNN, группа, которая руководит Kamala HQ в тиктоке, очень молодая. Под руководством 24-летнего Паркера Батлера и 25-летней Лорен Кепп команда поколения Z, состоящая из пяти человек, прошла необходимые тренинги и правила, прежде чем начать производить контент онлайн.

Каждый аккаунт кампании Харрис в различных социальных сетях имеет собственную айдентику, содержание и формат которого подобраны в соответствии с таргетированной аудиторией:

учетная запись X кампании, например, ориентирована на людей, которые очень интересуются политикой независимо от возраста,

инстаграм-страница больше похожа на медиа, фейсбук нацелен на старших людей,

а тикток для молодой аудитории.

Кроме того, по словам Лорен Кепп, цифровая команда Харрис сосредотачивается на том, чтобы контент как можно больше соответствовал тенденции и платформе, и это проявляется через якобы казалось бы мелкие вещи, например язык поколения Z и больше эмодзи.

Насколько успешна эта стратегия можно увидеть по сообщениям. Так, тикток с Харрис под тренд Femininomenon, опубликованный на аккаунте KamalaHQ с аудио из одноименной песни поп-звезды Chappell Roan, сейчас получил 56 миллионов просмотров и 7,3 миллиона лайков.

Учитывая популярность тиктока среди молодежи, распространение своего контента через платформу действительно стало одним из ключевых стратегических шагов для Харрис. Ведь соцсеть не только позволяет ей обращаться к избирателям, но и показывает ее как политика, который "в тренде" и разбирается в молодежных тенденциях.

Заметьте Бейонсе официально поддержала Камалу Харрис на митинге в Хьюстоне

Метод не новый, но всегда действенный: кого из лидеров мнений привлекла Камала Харрис для гонки

Метод с привлечением инфлюенсеров политиками для поддержки в гонке – старый как мир. Камала Харрис не стала исключением, поэтому своей позицией и политическими планами пытается привлечь внимание селебритиз, мнение которых действительно имеет значение для их аудитории.

Одной из самых резонансных стала поддержка демократки со стороны иконы поп-музыки и самой популярной певицы в мире – Тейлор Свифт. В своем инстаграме звезда 11 сентября опубликовала пост, где рассказала, что будет голосовать за Камалу Харрис на выборах президента США.

Я буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и потому, что, по моему мнению, чтобы их отстаивать, нужен воин. Я считаю, что она твердый, талантливый лидер, и я верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос,

– отметила поп-звезда.

Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис на выборах в президенты США / Фото из инстаграма певицы

Эта поддержка имела действительно важное влияние. Ведь на веб-сайте правительства США vote.gov в день публикации Тейлор Свифт зафиксировали более 27 тысяч новых регистраций и 80 тысяч обновлений статуса избирателя. Само же сообщение певицы лайкнули более 11 миллионов пользователей.

О своей поддержке кандидатуры Харрис также заявила и другая известная американская певица – Билли Айлиш. Она вместе со своим братом Финнеасом разместила видеообращение в инстаграме, где рассказала о своем выборе в пользу демократа.

Мы не можем позволить экстремистам управлять нашими жизнями, нашими свободами и нашим будущим. Единственный способ остановить их – проголосовать и выбрать Камалу Харрис,

– говорится в видео.

Билли Айлиш также отметила, что Харрис "борется за защиту нашей репродуктивной свободы, нашей планеты и нашей демократии", и призвала своих подписчиков "голосовать так, будто от этого зависит жизнь, потому что так и есть".

Билли Айлиш и ее брат Финнеас также поддержали Харрис и Волза в выборах / Видео из инстаграма певицы

Интересно, что впоследствии Билли Айлиш и ее брат также сняли тикток с мужем Камалы Харрис Дугласом Эмхоффом, который всячески поддерживает свою жену в президентской кампании. Тогда певица и второй джентельмен США призвали людей отдать голос на досрочном голосовании за демократку (это можно сделать на выборах в США, если вы окончательно определились с кандидатом), что они вместе и сделают.

Билли Айлиш вместе с мужем Харрис заявили о досрочном голосовании за Харрис / Видео с тиктока Эмхоффа

Также Камалу Харрис на выборах поддержала и всемирно известная звезда Бейонсе. Сначала легенда поп-музыки позволила политику использовать в политической кампании песню Freedom с ее альбома Lemonade.

Камала Харрис использовала песню Freedom в видео, где заявила о своем участии в выборах / Видео с ютуб-канала вице-президента США

А уже 25 октября она вместе с другой певицей Келли Роуленд, которая была вместе с Бейонсе одной из участниц популярной в 90-х и 2000-х группы Destiny's Child, выступила на митинге в поддержку кандидата в городе Хьюстон, штат Техас.

Бейонсе заявила, что пришла в поддержку Харрис не как знаменитость или политик, а как мать, которая хочет обеспечить своим детям те же свободы, которые были у нее и ее матери.

Певица также сказала, что Камала Харрис добивается того, чего "Америка действительно нуждается прямо сейчас: единства".

Мы стоим на пороге невероятных изменений, на грани истории. Мы все являемся частью чего-то гораздо большего. Мы должны проголосовать. Ты нам нужен,

– сказала Бейонсе перед тем, как пригласить к микрофону Харрис.

В своем обращении к публике певица также добавила:

"Ваш голос имеет силу и величие. Ваш голос является одним из самых ценных инструментов, и вы нам нужны. Ваша свобода – это ваше Богом данное право – ваше человеческое право. Мы все должны сыграть свою роль, чтобы это стало реальностью".

Бейонсе выступила на митинге Харрис в Техасе / Видео с ютуб-канала певицы

Еще одной яркой знаменитостью, которая поддержала Харрис, стал известный рэпер Эминем. Он выступил на митинге в Детройте вместе с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Я призываю всех прийти и проголосовать, пожалуйста. Я также считаю, что люди не должны бояться выражать свое мнение, и я не думаю, что кто-то хочет Америку, где люди боятся возмездия за то, что выскажут свое мнение. Я думаю, что вице-президент Харрис поддерживает будущее этой страны, где эти и многие другие свободы будут защищены и поддержаны,

– обратился рэпер к избирателям.

Эминем также поддержал Харрис на выборах / Видео с ютуб-канала ABC News

В целом среди знаменитостей, которые поддержали Камалу Харрис на выборах также были: Ариана Гранде, Меган Ти Стелион, Сара Джессика Паркер, Мерил Стрип, Стиви Никс, Карди Би, Оливия Родриго, Шапель Роан, Кеша, Шер, Керри Вашингтон, Брюс Спрингстин, Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

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В стратегии определенные изменения: на ком Харрис еще решила сфокусироваться, кроме молодежи

Несмотря на успешную вовлеченность молодой аудитории, женщин и ярых сторонников Демократической партии социология показывает, что ни Трамп, ни Харрис явно не имеют абсолютного большинства на выборах.

Опрос, проведенный Decision Desk HQ/The Hill, показывает, что экс-президент США на несколько процентов опережает свою оппонентку. Это связано с улучшением позиций Трампа в штатах, колеблющихся с выборами, в частности в Висконсине и Мичигане.

Это дало повод команде демократа внести изменения в свою стратегию. Советник демократов рассказал Reuters, что Харрис вернется к своему образу "строгого прокурора", кем она по профессии и является, а также начнет привлекать к своей кампании мужчин и республиканцев, которые могут поддержать Трампа.

В частности, Харрис хочет продемонстрировать свою "силу" избирателям, которым может импонировать имидж сильного человека, как у ее конкурента Дональда Трампа. Также демократка будет больше опровергать ложь и указывать на манупулятивные высказывания, которые использует ее оппонент.

Более того, Камала Харрис даже дала интервью связанному с Трампом американскому телеканалу Fox News, чтобы достучаться до избирателей с консервативными взглядами.

В то же время смещение фокуса своего внимания вовсе не означает, что Харрис абсолютно отказалась от привлечения молодежи.

Она и в дальнейшем выпускает видео с ее митингов и выступлений, где говорит, насколько важна для нее вовлеченность и поддержка Gen Z, она поднимает вопросы, которые интересуют молодежь, в частности ответственного потребления и экологии, кандидат также продолжает встречаться с инфлюенсерами, которые могли бы привлечь внимание аудитории, а ее страница в тиктоке до сих пор выпускает мемные видео и с иронией пытается достучаться до сердец молодого поколения.

Камала Харрис продолжает привлекать внимание и благосклонность Gen Z / Видео с тиктока вице-президента США

В конце концов опросы не всегда точно показывают, кто именно точно победит на выборах, ведь американская избирательная система чрезвычайно сложная. Кроме того, даже один день может целиком и полностью изменить судьбу кандидата. Поэтому, кто точно станет 47-м президентом Соединенных Штатов, мы увидим окончательно уже 5 ноября.