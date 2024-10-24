Кому больше доверяют американцы

Финальный ежемесячный опрос показал, что 44% зарегистрированных избирателей больше доверяют Трампу в экономических вопросах, тогда как Харрис получила несколько меньше – 43%, пишет Financial Times. Опрос также показал, что Трамп имеет большее преимущество среди избирателей в вопросе финансового обеспечения.

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Итак, результаты свидетельствуют о том, что экономическая программа Харрис несколько потеряла позиции на последнем этапе гонки с Трампом. Хотя Харрис демонстрирует лучшие результаты в экономических вопросах, чем Байден в своей роли кандидата от демократов, партия все еще испытывает трудности с убеждением избирателей.

Интересно! На вопрос, стали ли они финансово обеспеченными за время президентства Трампа или Байдена, 51% ответили, что при Трампе им было "намного" или "несколько" лучше. Только 28% указали, что им стало лучше при Байдене.

В то же время Эрик Гордон, профессор Школы бизнеса Росса, отметил, что экономические предложения Харрис вызвали "столько же разочарования, сколько и энтузиазма".

Если она собирается выиграть выборы, ей придется побеждать в других вопросах,

– добавил Гордон.

Избиратели все еще недовольны высокими расходами на жизнь, вызванными всплеском инфляции в 2022 году, который оставил высокие цены и продолжает негативно влиять на потребительские настроения.