Как победа Трампа может повлиять на Германию

Промышленная мощь Германии, которая ранее вызывала зависть, может стать ее уязвимым местом, сообщает Reuters.

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Трамп планирует ввести общие тарифы в размере от 10% до 20% на почти весь импорт, а также значительно повысить пошлины на китайские товары до 60% и более. По его мнению, такие меры должны способствовать росту производства в США.

Заметьте! Если администрация Трампа введет тарифы на уровне 20% для стран ЕС, а Европа ответит аналогичными действиями, ВВП еврозоны может сократиться на 1,3% в 2027 и 2028 годах, а в Германии – на 1,5%.

Какие прогнозы по Европе

Влияние на экономику ЕС будет расти с 2025 по 2028 годы, тогда как США испытывают наибольшее падение в первые два года. Исследование прогнозирует, что ВВП США снизится на 1,3% в случае введения тарифов в 10% и на 1,5% при тарифах в 20% в 2025 году.

По прогнозу МВФ, Германия, которая является крупнейшей экономикой Европы, станет единственной страной G7, что не покажет экономического роста два года подряд.

Интересно! В 2023 году экспорт Германии сократился на 0,3% из-за слабого мирового спроса и геополитической нестабильности, а в 2024 году правительство ожидает сокращения на 0,1%.

Согласно отчету, немецкий экспорт в США может снизиться на 14,9%, если Трамп введет тарифы в размере 60% на китайские товары и 20% на продукцию из других стран.

Обратите внимание! Особенно пострадают такие секторы, как автомобильная промышленность (падение экспорта на 32%) и фармацевтика (падение на 35%).