Як перемога Трампа може вплинути на Німеччину

Промислова міць Німеччини, яка раніше викликала заздрість, може стати її вразливим місцем, повідомляє Reuters.

Читайте також Черговий транш від МВФ: скільки отримала Україна цього разу

Трамп планує запровадити загальні тарифи у розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити мита на китайські товари до 60% і більше. На його думку, такі заходи мають сприяти зростанню виробництва в США.

Зауважте! Якщо адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для країн ЄС, а Європа відповість аналогічними діями, ВВП єврозони може скоротитися на 1,3% у 2027 та 2028 роках, а в Німеччині – на 1,5%.

Які прогнози щодо Європи

Вплив на економіку ЄС зростатиме з 2025 по 2028 роки, тоді як США зазнають найбільшого падіння у перші два роки. Дослідження прогнозує, що ВВП США знизиться на 1,3% у разі введення тарифів у 10% і на 1,5% при тарифах у 20% у 2025 році.

За прогнозом МВФ, Німеччина, яка є найбільшою економікою Європи, стане єдиною країною G7, що не покаже економічного зростання два роки поспіль.

Цікаво! У 2023 році експорт Німеччини скоротився на 0,3% через слабкий світовий попит і геополітичну нестабільність, а у 2024 році уряд очікує скорочення на 0,1%.

Згідно зі звітом, німецький експорт до США може знизитися на 14,9%, якщо Трамп запровадить тарифи в розмірі 60% на китайські товари й 20% на продукцію з інших країн.

Зауважте! Особливо постраждають такі сектори, як автомобільна промисловість (падіння експорту на 32%) і фармацевтика (падіння на 35%).