Куди спрямують кошти від МВФ

Як повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, Україна отримала новий транш у розмірі 1,1 мільярда доларів. Шмигаль також зазначив, що ці кошти будуть використані для покриття важливих бюджетних витрат, не повʼязаних із військовими потребами.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Близько 1,1 мільярда доларів від МВФ вже надійшли Україні. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

За словами Дениса Шмигаля, цей транш став можливим завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF на суму 15,6 мільярда доларів. Він також висловив вдячність МВФ за постійну підтримку України та зазначив, що вже розпочинається робота над наступним переглядом програми.

Нагадуємо! 18 жовтня 2024 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила п’ятий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF).