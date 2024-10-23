Який прогноз МВФ для України

Станом на поточний рік, борг досяг приблизно 95-97% від ВВП, йдеться в Меморандумі МВФ.

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Це означає, що вже зараз боргове навантаження країни є дуже високим, але наступного року цей показник ще більше зросте.

Прогнози МВФ такі:

у 2025 році державний борг складе 106,6% від ВВП;

у 2026 році ще збільшиться до 107,6%;

у 2027 році прогнозується незначне скорочення боргу до рівня 102,6%.

Такий сценарій є базовим, тобто вважається найбільш імовірним за умови стабільної економічної ситуації.

Зауважте! Однак є і песимістичний сценарій, згідно з яким борг може значно зрости. У такому випадку вже у 2025 році борг може скласти 117,5% від ВВП, а у 2026 і 2027 роках – 132,1% та 134,3% відповідно.

Наразі Україна намагається справлятися з фінансовими труднощами, які викликані військовими діями та великими державними витратами.

Утім, якщо борг продовжить зростати такими темпами, це може мати серйозні наслідки для економіки, включаючи зростання витрат на обслуговування боргу та обмеження можливостей для економічного розвитку.

Чи може ситуація змінитися

Обидва сценарії (базовий та негативний) прогнозують економічну ситуацію України за умови, що донори, зокрема країни G7, продовжать надавати обіцяне фінансування.

Зауважте! Якщо цього не станеться або кошти надійдуть із затримкою, країна може зіткнутися з економічними та соціальними потрясіннями, що можуть призвести до скорочення соціальних витрат або накопичення внутрішньої заборгованості.

Україна нещодавно успішно завершила реструктуризацію свого боргу на суму близько 20,5 мільярдів доларів (24 мільярди з урахуванням відсотків), що дозволило зменшити загальний борг на 9 мільярдів.

Важливо! Це стало важливим кроком для стабілізації економічної ситуації, на тлі того, що країни G7 також запевнили в наданні 50 мільярдів доларів багаторічного фінансування.

Проте, МВФ підкреслює, що Україні потрібно продовжувати впровадження структурних реформ, які, хоча й необхідні для довгострокової стабільності, можуть викликати соціальну напругу через вплив на життєвий рівень населення.