Уже 5 листопада у США відбудуться довгоочікувані вибори президента. Цього разу за пост боротимуться колишній очільник країни Дональд Трамп та нинішня віцепрезидентка Камала Гарріс.

Соціологічні опитування показують, що як демократка, так і республіканець здебільшого мають рівні шанси на перемогу у президентських перегонах. І боротися кандидатам доведеться буквально за лічені відсотки виборців у 7 штатах, що вагаються.

Ще із самого початку своєї президентської кампанії у липні 2024 року Камала Гарріс вирішила, що вона буде відрізнятися від свого попередника, чинного президента США Джо Байдена, та робитиме ставку на молоде покоління, яке дуже часто політики оминають з різних причин.

Які "гачки" застосовує Гарріс, щоб підкорити серця молодого електорату, як у цьому допомагають меми та інфлюенсери, і які нові методи залучення покоління Gen Z до виборів започаткувала команда демократки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Кокосова пальма" зробила її популярною: як меми допомагають Гарріс підкорювати серця молоді

Ще до того, як Гарріс замінила Байдена у президентських перегонах у липні цього року, вона була дуже відомою завдяки вірусному відео, яке згодом перетворилося на меми.

У травні 2023 року віцепрезидентка США виступила на одному із заходів у Білому домі з промовою. Тоді Гарріс порушила тему потреб молоді та наголошувала, що їх треба розуміти у широкому соціальному контексті.

Ми також повинні чітко знати потреби їхніх батьків, бабусь і дідусів, їхніх вчителів та їхніх громад, тому що ніхто з нас не живе ізольовано. Все відбувається в контексті. Колись моя мама – вона часом гримала на нас, і тоді казала: "Я не знаю, що з вами, з молодими людьми. Думаєте, ви щойно просто впали з кокосової пальми?" Тож ви існуєте в контексті всього, в чому живете, і того, що було до вас,

– сказала вона.

Камала Гарріс використала у виступі вираз "кокосова пальма", який став популярним: відео CBS News

Зрештою вислови "кокосова пальма", "ви існуєте в контексті", а також момент зі сміхом Камали Гарріс розлетілися мережею та породили величезну кількість мемів.

Зокрема, у тіктоці створювали ремікси на основі виразів Камали Гарріс та пісень відомих артистів, ширили емодзі з пальмою та кокосовим горіхом і використовували сміх віцепрезидентки.

Меми з "кокосовою пальмою" розлетілися тіктоком / Відео з тіктоку @habituallyhenry

Окрім пересічних користувачів мережі, до цього тренду неочікувано долучилися й політики. Так, після невдалих теледебатів Джо Байдена з Дональдом Трампом впливові демократи почали публікувати дописи на підтримку Камали Гарріс у президентських перегонах, використовуючи меми з "кокосовою пальмою".

Губернатор Колорадо Джаред Поліс опублікував емодзі із зображенням кокосової пальми та американського прапора, сенатор Браян Шац, який представляє Гаваї, опублікував фотографію, на якій він лізе по кокосовій пальмі, а губернатор штату Іллінойс Джей Роберт Прітцкер, реагуючи на припущення журналістів про його власні президентські амбіції, опублікував твіт-цитату з промови Гарріс: "Ви думаєте, я щойно впав з кокосової пальми?".

Американські політики долучилися до поширення мемів та підтримки Гарріс на виборах / Фото з акаунту Браяна Шаца із соцмережі Х

Між іншим, після офіційного оголошення Гарріс як кандидатки на виборах від Демократичної партії на сторінці її передвиборчої кампанії у соцмережі Х з'явився опис, де зазначений лаконічний мемовий вираз – "Providing context" ("Надання контексту" – 24 Канал).

Однак користувачі мережі не лише ширять меми про "кокосову пальму" і "контекст" з Камалою Гарріс. Вони вирізають смішні моменти з її виступів чи коментарів, порівнюють акценти, якими вона говорить, дивуються, що кандидатка у президенти може розбити куряче яйце під час приготування страви лише однією рукою, та згадують момент, коли Гарріс не змогла назвати своє улюблене нецензурне слово.

Камала Гарріс натякнула, яке її улюблене нецензурне слово / Відео з тіктоку @nowthisimpact

Після теледебатів меми з Гарріс також ширилися з невпинною швидкістю. Зокрема, публікували фото, де вона із засудженням поглядом дивиться на Трампа, який бреше.

Камала Гарріс смішно реагує на брехню, яку говорить Дональд Трамп на дебатах / Відео з тіктоку @guardianaustralia

Загалом у випадку з Камалою Гарріс меми можуть бути ефективним способом взаємодії з молоддю, оскільки вони відображають розмовний стиль, гумор і візуальну культуру Gen Z. Використання мемів для політичного брендингу створює менш формальний та ближчий до молодих виборців образ, за який вони захочуть проголосувати.

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"Камала – це brat": як найпопулярніший альбом літа поєднався з Гарріс

Цього літа у мережі також завірусився тренд після виходу альбому британської співачки Charli XCX під назвою "Brat". Окрім чудових пісень, під які користувачі мережі викладали відео в тікток, також масово створювали меми й з обкладинкою цієї роботи.

Дизайн цієї обкладинки максимально простий: на лаймово-зеленому фоні у поганій якості написано слово "brat". У тіктоці хештег #bratsummer отримав понад мільйон публікацій, а завдяки онлайн-генераторам темою цього альбому скористалися тисячі людей і компаній, в тому числі й політики.

Невдовзі після того, як президент Джо Байден оголосив, що виходить зі змагань за пост очільника Білого дому і підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки, Чарлі продемонструвала Гарріс свою підтримку, написавши у соцмережі Х: "kamala IS brat".

Після цього сторінка передвиборчої кампанії демократки у соцмережі Х оновила стилістику свого акаунту, використавши шрифт та фон з альбому Чарлі та репостнувши пост співачки.



Сторінка Камали Гарріс змінила айдентику під альбом Brat / Фото The Guardian

Наразі цієї обкладинки на сторінці Камали вже немає: її замінили на вираз Дональда Трампа щодо Гарріс ще на початку вересня.

Цікаво, що тренд з "bratKamala" вийшов за межі Х, знову створивши тонну мемів з кандидаткою у президенти США на інших майданчиках. Так, у тіктоці ширили відео з реміксами на пісні з альбому "Brat" та виразами Камали Гарріс.

Камала Гарріс під пісню з альбому "Brat" Charli XCX / Відео з тіктоку @jqsids

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Щоб залучити молодь, треба думати, як молодь: як соцмережі кандидатки працюють з Gen Z

Для залучення молодої аудиторії команда Гарріс велику увагу приділяє й соцмережам, зокрема Х та тіктоку. Так, на сторінці кампанії демократки Kamala HQ у соцмережі Х 1,4 мільйона підписників, а у тіктоці – аж 4,9 мільйона.

Кількість підписників на сторінкі Kamala HQ у соцмережі Х та тіктоці / Скриншот 24 Каналу

Власну сторінку в тіктоці має і сама Камала Гарріс, на яку підписалися 6,2 мільйона користувачів.



Камала Гарріс має сторінку в тіктоці / Скриншот 24 Каналу

Загалом одразу можна побачити, що команда віцепрезидентки США обрала основною платформою для свого залучення молоді саме тікток. І це було правильним рішенням, адже, станом на 27 жовтня, загальна кількість вподобань на всіх відео акаунту Kamala HQ сягає 211 мільйонів, а перегляди кожного відео варіюються від 50 тисяч до 3 – 4 мільйонів.

Представник кампанії Гарріс розповів виданню Axios, що у кампанії є цифрова команда, до складу якої входять понад 175 співробітників команди "Harris for President" і Національного комітету Демократичної партії.

Ці люди працюють над тим, щоб реагувати на тенденції та ключові моменти й використовувати їх у режимі реального часу, часто без необхідності схвалення з боку вищого керівництва.

За словами представника кампанії Гарріс, цифрова команда співпрацює із сотнями творців і впливових людей, працює над збором коштів для кампанії та розробленням публікацій у соціальних мережах.

Як пише CNN, група, яка керує Kamala HQ в тіктоці, дуже молода. Під керівництвом 24-річного Паркера Батлера та 25-річної Лорен Кепп команда покоління Z, що складається з п'яти осіб, пройшла необхідні тренінги та правила, перш ніж почати виробляти контент онлайн.

Кожен обліковий запис кампанії Гарріс в різних соціальних мережах має власну айдентику, вміст і формат якого підібрані відповідно до таргетованої аудиторії:

обліковий запис X кампанії, наприклад, орієнтований на людей, що дуже цікавляться політикою незалежно від віку;

інстаграм-сторінка більше схожа на медіа, фейсбук націлений на старших людей;

а тікток для молодої аудиторії.

Крім того, за словами Лорен Кепп, цифрова команда Гарріс зосереджується на тому, щоб контент якомога більше відповідав тенденції та платформі, і це проявляється через нібито здавалося б дрібні речі, як-от мова покоління Z та більше емодзі.

Наскільки успішна ця стратегія можна побачити за дописами. Так, тікток з Гарріс під тренд "Femininomenon", опублікований в акаунті KamalaHQ з аудіо з однойменної пісні попзірки Chappell Roan, наразі отримав 56 мільйонів переглядів і 7,3 мільйона вподобань.

Враховуючи популярність тіктоку серед молоді, поширення свого контенту через платформу дійсно стало одним із ключових стратегічних кроків для Гарріс. Адже соцмережа не лише дозволяє їй звертатися до виборців, але й показує її як політика, який "у тренді" та знається на молодіжних тенденціях.

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Метод не новий, але завжди дієвий: кого з лідерів думок залучила Камала Гарріс для перегонів

Метод із залученням інфлюенсерів політиками для підтримки у перегонах – старий як світ. Камала Гарріс не стала винятком, тому своєю позицією та політичними планами намагається привернути увагу селебрітіз, думка яких дійсно має значення для їх аудиторії.

Однією з найрезонансніших стала підтримка демократки з боку ікони попмузики та найпопулярнішої співачки у світі – Тейлор Свіфт. У своєму інстаграмі зірка 11 вересня опублікувала пост, де розповіла, що голосуватиме за Камалу Гарріс на виборах президента США.

Я буду голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року. Я голосую за Камалу Гарріс, тому що вона бореться за права та тому, що, на мою думку, щоб їх відстоювати, потрібен воїн. Я вважаю, що вона твердий, талановитий лідер, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос,

– зазначила попзірка.

Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс на виборах у президенти США / Фото з інстаграму співачки

Ця підтримка мала дійсно важливий вплив. Адже на вебсайті уряду США vote.gov в день публікації Тейлор Свіфт зафіксували понад 27 тисяч нових реєстрацій та 80 тисяч оновлень статусу виборця. Сам же допис співачки вподобали понад 11 мільйонів користувачів.

Про свою підтримку кандидатури Гарріс також заявила й інша відома американська співачка – Біллі Айліш. Вона разом зі своїм братом Фіннеасом розмістила відеозвернення в інстаграмі, де розповіла про свій вибір на користь демократки.

Ми не можемо дозволити екстремістам керувати нашими життями, нашими свободами та нашим майбутнім. Єдиний спосіб зупинити їх – проголосувати та вибрати Камалу Гарріс,

– ідеться у відео.

Біллі Айліш також зазначила, що Гарріс "бореться за захист нашої репродуктивної свободи, нашої планети та нашої демократії", та закликала своїх підписників "голосувати так, ніби від цього залежить життя, бо так і є".

Біллі Айліш та її брат Фіннеас також підтримали Гарріс та Волза у виборах / Відео з інстаграму співачки

Цікаво, що згодом Біллі Айліш та її брат також зняли тікток з чоловіком Камали Гарріс Дугласом Емхоффом, який всіляко підтримує свою дружину у президентській кампанії. Тоді співачка та другий джентельмен США закликали людей віддати голос на достроковому голосуванні за демократку (це можна зробити на виборах у США, якщо ви остаточно визначилися з кандидатом), що вони разом і зроблять.

Біллі Айліш разом з чоловіком Гарріс заявили про дострокове голосування за Гарріс / Відео з тіктоку Емхоффа

Також Камалу Гарріс на виборах підтримала і всесвітньо відома зірка Бейонсе. Спочатку легенда попмузики дозволила політикині використовувати у політичній кампанії пісню "Freedom" з її альбому "Lemonade".

Камала Гарріс використала пісню "Freedom" у відео, де заявила про свою участь у виборах / Відео з ютуб-каналу віцепрезидентки США

А вже 25 жовтня вона разом з іншою співачкою Келлі Роуленд, яка була разом з Бейонсе однією з учасниць популярного у 90-х та 2000-х гурту Destiny's Child, виступила на мітингу на підтримку кандидатки у місті Х'юстон, штат Техас.

Бейонсе заявила, що прийшла на підтримку Гарріс не як знаменитість чи політик, а як мати, яка хоче забезпечити своїм дітям ті самі свободи, які були у неї та її матері.

Співачка також сказала, що Камала Гарріс домагається того, чого "Америка дійсно потребує просто зараз: єдності".

Ми стоїмо на порозі неймовірних змін, на межі історії. Ми всі є частиною чогось набагато більшого. Ми повинні проголосувати. Ви нам потрібні,

– сказала Бейонсе перед тим, як запросити до мікрофона Гарріс.

У своєму зверненні до публіки співачка також додала:

"Ваш голос має силу та велич. Ваш голос є одним із найцінніших інструментів, і ви нам потрібні. Ваша свобода – це ваше Богом дане право – ваше людське право. Ми всі маємо зіграти свою роль, щоб це стало реальністю".

Бейонсе виступила на мітингу Гарріс у Техасі / Відео з ютуб-каналу співачки

Ще однією яскравою знаменитістю, яка підтримала Гарріс, став відомий репер Емінем. Він виступив на мітингу в Детройті разом із колишнім президентом США Бараком Обамою.

Я закликаю всіх прийти та проголосувати, будь ласка. Я також вважаю, що люди не повинні боятися висловлювати свою думку, і я не думаю, що хтось хоче Америку, де люди бояться відплати за те, що висловлять свою думку. Я думаю, що віцепрезидентка Гарріс підтримує майбутнє цієї країни, де ці та багато інших свобод будуть захищені й підтримані,

– звернувся репер до виборців.

Емінем також підтримав Гарріс на виборах / Відео з ютуб-каналу ABC News

Загалом серед знаменитостей, які підтримали Камалу Гарріс на виборах також були: Аріана Гранде, Меган Ті Стеліон, Сара Джессіка Паркер, Меріл Стріп, Стіві Нікс, Карді Бі, Олівія Родріго, Шапель Роан, Кеша, Шер, Керрі Вашингтон, Брюс Спрінгстін, Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо.

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У стратегії певні зміни: на кому Гарріс ще вирішила сфокусуватися, окрім молоді

Попри успішну залученість молодої аудиторії, жінок та ярих прибічників Демократичної партії соціологія показує, що ні Трамп, ні Гарріс явно не мають абсолютної більшості на виборах.

Опитування, проведене Decision Desk HQ/The Hill, показує, що експрезидент США на кілька відсотків випереджає свою опонентку. Це пов'язано з покращенням позицій Трампа у штатах, що коливаються з виборами, зокрема у Вісконсині та Мічигані.

Це дало поштовх команді демократки внести зміни у свою стратегію. Радник демократів розповів Reuters, що Гарріс повернеться до свого образу "суворого прокурора", ким вона за професією і є, а також почне залучати до своєї кампанії чоловіків та республіканців, які можуть підтримати Трампа.

Зокрема, Гарріс хоче продемонструвати свою "силу" виборцям, яким може імпонувати імідж сильної людини, як у її конкурента Дональда Трампа. Також демократка буде більше спростовувати брехню та вказувати на манупулятивні вислови, які використовує її опонент.

Ба більше, Камала Гарріс навіть дала інтерв'ю пов'язаному з Трампом американському телеканалу Fox News, щоб достукатися до виборців із консервативними поглядами.

Водночас зміщення фокуса своєї уваги зовсім не означає, що Гарріс абсолютно відмовилася від залучення молоді.

Вона й надалі випускає відео з її мітингів та виступів, де каже, наскільки важлива для неї залученість та підтримка Gen Z, вона порушує питання, які цікавлять молодь, зокрема відповідального споживання та екології, кандидатка також продовжує зустрічатися з інфлюенсерами, які могли б привернути увагу аудиторії, а її сторінка у тіктоці й досі випускає мемні відео та з іронією намагається достукатися до сердець молодого покоління.

Камала Гарріс продовжує привертати увагу та прихильність Gen Z / Відео з тіктоку віцепрезидентки США

Зрештою опитування не завжди точно показують, хто саме точно переможе на виборах, адже американська виборча система надзвичайно складна. Окрім того, навіть один день може цілком і повністю змінити долю кандидата. Тому, хто точно стане 47-м президентом Сполучених Штатів, ми побачимо остаточно вже 5 листопада.