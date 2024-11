До объявления результатов выборов президента США осталось несколько дней, но фаворита до сих пор трудно назвать. Соцсети пестрят разными мнениями американцев, и не только о Камале Харрис и Дональде Трампе. Американские медиа распространяют варианты результатов президентских выборов и того, что будет после них с отношениями США с Европой и с урегулированием войны России против Украины.

Не стоит в стороне и Кремль, который якобы "не заинтересован в выборах в США", но имеет своего фаворита – Трампа. Известно, что Россия вмешивалась в выборы в его пользу в 2016 году, и не исключено, что сделает это сейчас. В частности через "агента влияния" Илона Маска, который якобы контактирует с российским диктатором Путиным.

Как Россия использовала соцсети и политтехнологии в 2016 году, как медиа помогли Трампу тогда и защищены ли американские выборы сейчас – читайте в материале 24 Канала.

"Гений" Брэда Парскдейла. Кто и как помог Трампу выиграть кампанию в 2016 году

2016 год. Прошло всего два года с начала российской агрессии против Украины. Оккупирован Крым и части Донецкой и Луганской областей вместе с их главными городами. Но Украина остается в российском информационном пространстве несмотря на войну, что идет на востоке. Российские соцсети, в частности Вконтакте и Яндекс, заблокируют только в 2017 году.

Между тем американский Facebook становится одним из главных инструментов влияния кампании Трампа. Его раскрутил Брэд Парскейл, цифровой консультант и политсоветник, ответственным за диджитал-кампанию Дональда Трампа во время выборов 2016 года.

Парскейл использовал Facebook и другие соцсети для микротаргетирования избирателей, что стало ключевым фактором успешной кампании Трампа.

Я был директором цифровых медиа ... Да, все эти сумасшедшие вещи в Facebook были моей идеей,

– рассказывал Парскейл на одном из съездов республиканцев.

По словам Парскейла, он вовремя понял, что Facebook – это залог победы Трампа на выборах 2016 года, как впоследствии и произошло. Микротаргетинг оказался идеальным инструментом – он может направить нужную рекламу на определенную аудиторию из любого слоя населения США.

Интересно! Парскейл вошел в сферу политического диджитала благодаря случайности: в 2010 году он получил заказ на создание семейного сайта Трампов, за которое отвечала Иванка Трамп. Он согласился на сумму 10 тысяч долларов, что было очень низкой ценой для такой работы на американском рынке. По словам Парскейла, он сам разрабатывал сайт.



Впоследствии Парскейл выполнил еще несколько мелких заказов для Трампа, что дало ему возможность стать руководителем цифровой стратегии в кампании Трампа на президентских выборах.

Брэд Парскейл / Фото CNN

В период с июня по ноябрь 2016 года фирма Парскейла Giles-Parscale получила 94 миллиона долларов, большинство из которых пошло на диджитал-рекламу.

Объявления были разными – от стандартных до виральных, таких, что использовали мемы. Кампания Трампа публиковала в твиттере изображение лица Хиллари Клинтон, его конкурентки на выборах от демократов, звезды Давида и кучи наличных. Этот коллаж распространяли на антисемитских форумах. Команда Парскейла запускала якобы расистские высказывания Клинтон и таргетировала их на темнокожих американцев, распространялись конспирологические видео с намеками на то, что Клинтон принимала запрещенные наркотики и имела контакты с Путиным.

Как работала команда кампании Трампа в 2016-м

Парскейл стал цифровым директором Трампа в июне 2016 года. Штаб-квартира кампании располагалась на пятом этаже Трамп-тауэр в Нью-Йорке, но Парскейл руководил из Сан-Антонио в Техасе, из офиса возле аэропорта. Парскейл использовал не только Facebook, но и другие соцсети и сервисы, в частности фильтры Snapchat, прямые трансляции на YouTube, сбор средств с помощью SMS. Но больше всего внимания он уделил все же Facebook.

Операция Парскейла имела неофициальное название "Проект Аламо" с отсылкой к битве за независимость Техаса в XIX веке.



В команде работало более ста человек, включая, собственно, сотрудников кампании, сотрудников Национального комитета Республиканской партии и представителей технологических компаний.

В интервью Fox News после выборов 2016-го Парскейл поделился, что кампания охватывала "все" – от рекламы на местном телевидении до встреч на местах. Стратеги кампании использовали аналитику в реальном времени, когда решали, куда направить агитаторов, где проводить митинги, даже то, что Трамп должен сказать на определенном митинге. Кампания использовала программное обеспечение для создания бесконечного потока рекламы, каждая из которых отличалась одной или несколькими крошечными вариациями: новым шрифтом, новым цветом, новым соотношением сторон, фотографией Трампа, сделанной несколько под другим углом.

Некоторым людям больше нравится зеленая кнопка, чем синяя. Некоторым людям нравится слово "пожертвовать" вместо "способствовать",

– объяснял потом Парскейл.

Если каждый вариант считать отдельной рекламой, то предвыборная кампания Трампа в целом имела 5,9 миллиона объявлений в Facebook. Кампания Клинтон – всего 66 тысяч.

После разрыва с Трампом из-за штурма Капитолия в начале 2021 года Парскейл вернулся к нему накануне очередных выборов – и с новыми технологиями. По словам Парскейла, его компания Campaign Nucleus может использовать искусственный интеллект, чтобы создавать таргетированные электронные письма, и анализировать множество данных для оценки настроений избирателей.

С 2023 года Campaign Nucleus и другие компании, связанные с Парскейлом, получили более 2,2 миллиона долларов от кампании Трампа, Национального комитета Республиканской партии и других политических комитетов.



Лара Трамп, новая сопредседатель республиканского комитета и невестка Трампа, ранее работала консультанткой в компании, совладельцем которой является Парскейл. А кампания спикера Палаты представителей США Майка Джонсона недавно наняла Campaign Nucleus, о чем свидетельствуют финансовые записи кампании.

В то же время сам Трамп назвал искусственный интеллект "страшным" и "опасным". Представители его предвыборной кампании не подтвердили участие Парскейла и заявили, что не использовали инструменты ИИ. Но что трудно не заметить – это генерация предвыборной пропаганды искусственным интеллектом Grok в X Илона Маска. Интересно, что в соцсети сторонника Трампа появлялись и антитрамповские картинки.

Как в выборы в США вмешивалась Россия

В 2016 году Путин тайно поручил российским спецслужбам поддержать кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента США, говорилось в сообщении The Guardian от 2021 года со ссылкой на полученные секретные документы. По мнению Кремля, Трамп был "психически нестабильным" и склонным к импульсивным решениям, что могло бы помочь России достичь собственных геополитических целей.

В документах говорится о заседании Совета безопасности России, состоявшемся 22 января 2016 года. Хотя официально на повестке дня были экономические вопросы и ситуация в Молдове, во время закрытой части обсуждали выборы в США. На совещании был представлен доклад №32-04\вд с грифом "секретно", в котором Трампа называли "наиболее перспективным" кандидатом от Республиканской партии.



Секретные документы / The Guardian

Доклад характеризовал Трампа как человека с "психической нестабильностью, импульсивностью и комплексом неполноценности". В документе отмечалось, что избрание Трампа будет способствовать дестабилизации внутренней политической ситуации в США, что соответствовало стратегическим интересам России.



Авторы доклада подчеркивали необходимость использовать все возможные средства для поддержки Трампа в его президентской кампании, поскольку это могло бы реализовать желаемый сценарий политической дестабилизации Соединенных Штатов.

Кроме того, в документе намекалось на наличие компрометирующих материалов на Трампа, собранных во время его пребывания в России. The Guardian предполагает, что эти материалы могли использоваться для влияния на Трампа. Хотя детали компромата остаются неизвестными, поскольку приложение к докладу, которое содержит эту информацию, журналисты получить не смогли.

Вероятным автором доклада является Владимир Симоненко, руководитель экспертного управления Кремля. 14 января 2016 года он направил сокращенную версию документа российским разведорганам. Через два дня Путин подписал указ о проведении совещания Совета безопасности для обсуждения этого вопроса. На заседании присутствовали ключевые фигуры российского правительства, среди которых тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Службы внешней разведки Михаил Фрадков и директор ФСБ Александр Бортников.

На основе доклада, Россия приняла ряд мер для влияния на избирательный процесс в США, в частности, через медийное пространство и разжигание политического раскола в американском обществе. Также была создана тайная межведомственная комиссия, которая должна была реализовывать задачи, поставленные в специальной части документа. Комиссию возглавили Шойгу, Фрадков и Бортников, которые координировали действия различных ведомств: сбор информации, организация информационных кампаний и контрразведывательные мероприятия.

Через несколько недель после заседания Совета безопасности России произошел взлом серверов Национального комитета Демократической партии США, после чего была обнародована электронная переписка Хиллари Клинтон, ведущего кандидата от демократов. Это стало важным эпизодом в избирательной кампании и нанесло удар по ее репутации.

Западные спецслужбы, как сообщает The Guardian, получили доступ к этому докладу лишь несколько месяцев назад и продолжают его изучать. Дональд Трамп отказался от комментариев относительно публикации, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эту информацию "абсурдной и ложной". Это традиционный ответ Пескова, который он применил еще в 2024 в отношении Илона Маска.

Признает ли Трамп выборы не в свою пользу

Нет сомнений, что Дональд Трамп откажется признать поражение на выборах президента США в ноябре, говорится в материале The Guardian. И, в отличие от 2020 года, сейчас его планы поддерживает партия.

Одна из пугалок Трампа и трампистов – это участие в выборах нелегалов и не граждан, которая невозможна по закону. Почти каждый пятый избиратель-республиканец считает, что Трамп должен объявить результаты выборов недействительными, если проигрывает, согласно недавнему опросу.



Среди сторонников демократов эта доля составляет 12% относительно Харрис. Согласно отчету наблюдательной группы Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), по меньшей мере 35 чиновников, которые отказывались подтвердить выборы 2020 года, будут иметь роль в подтверждении голосования этой осенью.

Присоединился и Национальный комитет Республиканской партии, который в течение месяцев подавал бессмысленные иски с обвинениями в мошенничестве. Юристы команды Харрис уже готовятся к продолжению потока этих исков в случае победы демократа на выборах. В The Guardian добавляют, что обжалование возможного поражения Трампа может стартовать уже во время подсчета голосов в ночь после выборов.

Дни, которые могут понадобиться на подсчет голосов из ключевых штатов, Трамп может использовать для хаоса и объявления своей победы.

Что с влиянием России в 2024 году

Перед президентскими выборами 2024 года один из главных лейтмотивов кампании Трампа – остановка войны России против Украины "за 24 часа". Впрочем, эти планы – не имеют ни деталей, ни презентации. Кроме этого, Трамп заявлял, что при своей каденции угрожал Путину "разбомбить Кремль", если Россия пойдет войной на Украину.

Что касается вмешательства России – Путин на словах это уже сделал, когда заявил о том, что предпочитает Камалу Харрис.

Нашим любимцем, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Но его устранили из гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну что ж, мы так и сделаем – будем поддерживать ее,

– говорил российский диктатор.

Однако Кремль и российская военная разведка организовали ряд дезинформационных кампаний, направленных против Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза, говорится в сообщении The Washington Post.

Как утверждают американские журналисты, кандидатура Трампа больше отвечает интересам Москвы, ведь он неоднократно критиковал расходы США на помощь Киеву.

В сентябре 2024 года США ввели санкции против руководителей российских государственных медиа, обвинив Москву в кампании по вмешательству в президентские выборы. Министр юстиции Меррик Гарленд утверждает, что телеканал RT заплатил 10 миллионов долларов фирме из Теннесси за создание контента для американской аудитории со скрытыми посланиями со стороны России. Санкции касаются 10 человек, в частности руководителя RT Маргариты Симоньян, а также ограничения виз для сотрудников кремлевских медиа. В частности, было изъято 32 доменных имени, которые использовались для распространения дезинформации.

Также в сентябре Пентагон сообщил о поиске российских хакеров, которые пытаются сорвать выборы. Это, в частности, группировка RaHDit (Russian Angry Hackers Did It, "это сделали злые русские хакеры"). RaHDit ранее занимались влиянием на выборы в других странах и представляют угрозу выборам в США 2024 года, в частности, через цифровые операции влияния.



Пентагон предлагает тем, кто проинформирует о действиях российских хакеров, право на вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. Участники RaHDit распространяют и усиливают пропаганду и дезинформацию от кремлевского вещателя RT, а саму группировку возглавляет офицер ФСБ России Алексей Гаращенко.

В этом году появился еще один фактор в трамповско-путинских отношениях – Илон Маск, которого Трамп планирует сделать своим советником в случае победы на выборах. Издание The Wall Street Journal сообщило накануне выборов, что Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным с конца 2022 года.

Среди просьб диктатора был отказ от развертывания Starlink для Тайваня. В год перед выборами связи Маска с Кремлем могут свидетельствовать о возможном возобновлении взаимодействия команды Трампа с российским президентом в контексте потенциальной соглашения относительно Украины. Эти контакты также вызывают беспокойство у администрации Белого дома, ведь Маск имеет доступ к военным и разведывательным секретам США.



Маск участвует в кампании Трампа / Фото AP / Matt Rourke

У Путина ожидаемо не признали факта частых разговоров Илона Маска с кремлевским главой. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что единственный контакт Кремля с Маском – это один телефонный разговор, во время которого бизнесмен обсуждал с Путиным "космос, а также имеющиеся и будущие технологии". А информация, опубликованная WSJ, – "абсолютно ложная".

Через несколько дней или месяцев (если Трамп в случае поражения пойдет на эскалацию) информация о влиянии России на американские выборы может перестать быть актуальной – Кремлю придется воспринять новые реалии с первым президентом США. Однако в случае победы Трампа Украина первой увидит и почувствует, насколько масштабны связи Трампа с Путиным и прислушивается ли российский диктатор к предложениям из-за океана.