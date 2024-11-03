Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. По данным издания, более 600 000 российских солдат были убиты или ранены во время войны в Украине, однако даже такие потери не являются проблемой для Путина.

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Почему Путин не пойдет на переговоры с Украиной

Ожидается, что в случае победы Камала Харрис в значительной степени продолжит политику администрации Байдена, которая поддерживала Украину, несмотря на некоторые разногласия – в частности использование западного оружия для ударов вглубь России.

Занимая кардинально иную позицию, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что прекратит поддержку военных усилий Киева, и якобы может урегулировать войну "за один день". Условия мирного плана, предложенного его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом, поразительно похожи на список желаний Путина.

Эксперт по внешней политике России и ведущий научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм заявил, что с любым потенциальным американским президентом Путин попытается использовать то, что он считает "политической дисфункцией" США. Также кремлевскому диктатору могут помочь "трещины в единстве Запада".

Отмечается, что такие "трещины" могут возникнуть из-за сокращения администрацией Трампа помощи Украине, снижение роли в НАТО или раскола Конгресса.

При отсутствии единства Запада, отсутствии четкой демонстрации того, что Запад и Украина имеют общее видение того, чего они пытаются достичь... Путин не имеет причин пересматривать то, что он делает в Украине на данный момент,

– сказал Грэм.

Эксперты также считают, что масштабы войны также слишком велики для переговоров только между Москвой и Киевом. Они утверждают, что это гораздо более широкое противостояние между Россией и Западом.

Для Путина Украина – лишь средство достижения цели, а цель – дальнейшее ограничение влияния США в международных делах,

– пояснил младший научный сотрудник программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House Джон Лаф.

К слову, ранее Дмитрий Песков назвал условие, при котором российские власти согласится на мир в Украине. Тогда пресс-секретарь Путина цинично заявил, что это произойдет, если Украина "оставит территории, что захватила Россия".