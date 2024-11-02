Так считают чиновники Офиса Президента Украины. Об этом, как пишет 24 Канал, сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, которые рассказали об этом на условиях анонимности.

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Что думают в ОП о кандидатуре Трампа

Официальная позиция украинской власти, заключается в том, что Киев будет продолжать сотрудничество с Вашингтоном независимо от результатов выборов президента в США, придерживаясь принципиальной дипломатической линии невмешательства во внутренние дела союзника.

Однако "за закрытыми дверями" большинство в правительстве Зеленского предпочитает все же победу республиканца, несмотря на все его противоречивые высказывания о помощи Украине и скором окончании войны, которое могло бы играть на руку Москве.

По данным WP, украинские чиновники не видят в кандидатуре Камалы Харрис особых изменений, особенно на фоне того, что Белый дом отклоняет запросы Киева относительно увеличения военной помощи и снятия ограничений на использование оружия, чтобы избежать эскалации.

Особенно это беспокоит Киев на фоне продвижений России на фронте, которая в течение последнего года оккупирует все больше украинских земель. Поэтому правительство Зеленского, как пишет СМИ, отвергает вариант катастрофических последствий в случае победы Дональда Трампа.

WP отмечает, что украинские чиновники уверены в том, что Зеленский сможет склонить Трампа на сторону Украины, "если между ними установится личная связь". По словам чиновника, который работал в правительстве Зеленского при президентстве Трампа, администрация украинского лидера больше связана именно с ним.

Отмечают, что Зеленский якобы всегда видел сходство между собой и Трампом, поскольку они оба пришли к власти с "нетипичным прошлым вне политической системы" – Трамп пришел из мира бизнеса, а украинский президент из шоубизнеса.

Поэтому, как замечает чиновник, Зеленский и его команда "любят простые решения", а "Трамп – человек простых решений". Два других чиновника считают, что заявления Трампа по Украине хоть и были негативными, но это была, мол, только "предвыборная риторика", а не позиция, которой он будет придерживаться на посту.

Впрочем, некоторые украинские чиновники все же признали, что при Трампе возможны негативные последствия для Украины. Они обеспокоены тем, что тот может настаивать на том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки России в переговорах, которые категорически отвергает правительство Зеленского.