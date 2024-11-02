Так вважають посадовці Офісу Президента України. Про це, як пише 24 Канал, повідомляє The Washington Post із посиланням на українських чиновників, які розповіли про це на умовах анонімності.

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Що думають в ОП про кандидатуру Трампа

Офіційна позиція української влади, полягає у тому, що Київ продовжуватиме співпрацю з Вашингтоном незалежно від результатів виборів президента у США, дотримуючись принципової дипломатичної лінії невтручання у внутрішні справи союзника.

Однак "за зачиненими дверима" більшість в уряді Зеленського надає перевагу все ж перемозі республіканця, попри усі його суперечливі висловлювання щодо допомоги Україні та швидкого закінчення війни, яке могло б грати на руку Москві.

За даними WP, українські посадовці не вбачають у кандидатурі Камали Гарріс особливих змін, особливо на тлі того, що Білий дім відхиляє запити Києва стосовно збільшення військової допомоги та зняття обмежень на використання зброї, аби уникнути ескалації.

Особливо це турбує Київ на тлі просувань Росії на фронті, яка протягом останнього року окуповує все більше українських земель. Тож уряд Зеленського, як пише ЗМІ, відкидає варіант катастрофічних наслідків у разі перемоги Дональда Трампа.

WP наголошує, що українські чиновники впевнені у тому, що Зеленський зможе схилити Трампа на бік України, "якщо між ними встановиться особистий зв'язок". За словами посадовця, який працював в уряді Зеленського за президентства Трампа, адміністрація українського лідера більше пов'язана саме з ним.

Зазначають, що Зеленський нібито завжди бачив схожість між собою та Трампом, оскільки вони обидва прийшли до влади з "нетиповим минулим поза політичною системою" – Трамп прийшов зі світу бізнесу, а український президент з шоубізнесу.

Тож, як зауважує чиновник, Зеленський і його команда "люблять прості рішення", а "Трамп – людина простих рішень". Два інші посадовці вважають, що заяви Трампа щодо України хоч і були негативними, але це була, мовляв, лише "передвиборча риторика", а не позиція, якої він дотримуватиметься на посаді.

Втім, деякі українські посадовці все ж визнали, що за Трампа можливі негативні наслідки для України. Вони занепокоєні тим, що той може наполягати на тому, щоб Україна пішла на територіальні поступки Росії в переговорах, які категорично відкидає уряд Зеленського.