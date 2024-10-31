Об этом сообщают российские СМИ. Песков назвал эти условия "мирной инициативой" главы Кремля, передает 24 Канал.

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Что сказал Песков об условиях для мира с Украиной

Дмитрий Песков сказал, что "мирная инициатива" Владимира Путина была еще озвучена летом этого года. Она предусматривает "оставление Украиной всех российских территорий", включая регионы Донбасса и так называемой "Новороссии", куда оккупанты включили временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Российская позиция хорошо понятна. Ее выложил Путин, если вы помните, это было летом этого года. Так, там как раз говорится, что украинцы должны оставить российские территории, то есть новые регионы Российской Федерации,

– цинично подчеркнул прихвостень диктатора.

Он подчеркнул, что это был "набор условий, которые озвучил президент Путин". И только после этого, по словам Пескова, Россия может начать "говорить о мире" с Украиной.

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