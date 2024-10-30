Впрочем, реализации этого соглашения может препятствовать присутствие украинских военных в Курской области. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные в вопросе источники.

Смотрите также Зима будет одной из самых тяжелых, – в Укрэнерго рассказали о возможных сценариях

Что известно о переговорах Украины и России

По информации источников издания, Украина стремилась возобновить переговоры при посредничестве Катара, ведь в августе этого года стороны были близки к заключению соглашения, впрочем, все сорвалось из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

Есть очень предварительные переговоры о потенциальном восстановлении. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам,

– заявил один из дипломатов.

Это соглашение может стать самой значительной деэскалацией с начала полномасштабного вторжения России. В издании заявили, что президент Владимир Зеленский отмечал, что соглашение о прекращении атак на объекты энергетики может свидетельствовать о готовности Москвы к участию в реальных переговорах для завершения войны.

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что в последние недели стороны уже уменьшили удары по энергетическим объектам, поскольку об этом ранее договорились разведывательные службы обеих стран.

В издании напомнили, что Россия уже уничтожила половину всех энергетических мощностей Украины, поэтому с приближением зимы ситуация может значительно ухудшиться, если атаки продолжатся. На данный момент Киев зависит от атомной энергетики и импорта из стран Европы.

Ранее обе страны признали, что прекращение взаимных ударов по энергетике и нефтеперерабатывающим заводам отвечает их общим интересам.

Согласится ли Путин прекратить удары по энергообъектам Украины

Вместе с тем, издание сообщает, что, по словам бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, который ознакомлен с ходом переговоров, Путин вряд ли согласится на такое соглашение, пока российские войска не вытеснят ВСУ с территории Курской области.

Пока украинцы топчут землю в Курске, Путин будет наносить удары по энергетической инфраструктуре Зеленского,

– сказал собеседник.

В то же время источники в украинской власти отмечают, что Киев будет продолжать наносить удары по нефтеперерабатывающим мощностям России, чтобы оказать давление на Москву во время переговоров. Сейчас у Киева нет других рычагов для принуждения Москвы к переговорам, кроме ударов по объектам энергетики и нефтяной отрасли на территории России.

Как пишет издание, предыдущий раунд переговоров сорвался из-за вторжения ВСУ в Курскую область, что произошло в момент, когда официальные лица начали планировать личную встречу в Дохе.

Катар выступил посредником в этих переговорах после Саммита мира, состоявшегося в июне, на который Россию не пригласили.

В Кремле отказались комментировать эту ситуацию. В свою очередь в Офисе президента Украины на запрос журналистов сообщили, что было несколько попыток заключить подобное соглашение, но все они не увенчались успехом. Четверо высокопоставленных чиновников из Украины добавили, что осенью прошлого года Киев и Москва достигли так называемого "молчаливого согласия" о ненападении на энергетические объекты друг друга.

Вследствие этого, утверждают два украинских и один американский источник, Россия зимой воздержалась от масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. По их словам, это соглашение должно было стать основой для формальной договоренности.

Почему Россия возобновила атаки на энергообъекты Украины

В феврале и марте этого года Киев возобновил атаки БпЛА на российские нефтяные объекты, пытаясь усилить давление на Москву.

Несмотря на предупреждения Белого дома о прекращении ударов, Киев продолжал атаки, что Москвой было воспринято как нарушение соглашения.

В ответ Россия пошла на эскалацию, нанеся ракетные удары по электростанциям на всей территории Украины, в частности разрушив Трипольскую ТЭС, расположенную в 40 километрах от Киева.