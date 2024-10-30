Источник 24 Канала в Офисе президента назвал эту новость российским вбросом.

Смотрите также "Переговоры и окончание войны": что не так с новым мирным планом Трампа по Украине

Есть ли какие-то переговоры по энергетике в Катаре

Так, источник объяснил, что в рамках Формулы мира действительно надо восстановить как энергетическую безопасность, так и продовольственную и все другие аспекты безопасности. Однако проблема в том, что россияне этого не хотят.

Это все просто фейк, что якобы Курская операция сорвала переговоры в Катаре, или что якобы Россия к чему-то была готова,

– указал собеседник 24 Канала.

В Офисе президента отметили, что информацию о срыве переговоров вбрасывают сами россияне. Однако цель статьи FT не в том, чтобы рассказать о Катаре, а в том, чтобы дискредитировать Курскую операцию и в очередной раз повесить все на Украину.

"Это сами россияне распространяют с разных сторон, чтобы потом обвинять Украину в том, на что сами россияне не шли или не хотели идти", – говорит собеседник.

Что известно о так называемых "переговорах в Катаре"

Financial Times со ссылкой на неназванные источники заявило, что Украина стремилась возобновить переговоры по ударам по энергообъектам, которые происходили при посредничестве Катара. Якобы в августе стороны были близки к соглашению, но "все сорвала" Курская операция. Издание также писало, что Путин якобы не пойдет на сделку, пока ВСУ не выйдут из Курской области.

Интересно, что о подобных "переговорах" не слышали не только в Украине. На статью FT отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и о чудо – также назвал ее вбросом. "Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают", – говорил тот.

Однако даже после таких заявлений очевидно, что дезинформацию запускает враг для собственных нужд. После громких публикаций Россия, через собственные каналы, имеет возможность манипулировать к "ответственности Украины" – даже без необходимости подтверждать это официально. В сети разгоняют тезисы, что Россия готова на переговоры, но Украина "все портит" – однако это является лишь попыткой через разговоры "держать на крючке" западный мир.

"Если мир объединяется против него (против Путина – 24 Канал), он делает вид заинтересованности в диалоге – "Я готов договариваться, давайте это сделаем, давайте сядем вместе", – но это только разговоры. Это пустая риторика, выдумка, которая мешает миру стоять вместе с Украиной и изолировать Путина. Он делает вид, что открывает двери для диалога, а те страны, которые стремятся геополитического баланса, например Китай, а также некоторые другие азиатские и африканские государства, говорят: "О, видите, он нас слышит и готов вести переговоры". Но это все лишь видимость. Со своей стороны мы видим, в какую игру он ведет, и меняем подходы к прекращению войны", – объяснял Зеленский изданию The New Yorker в сентябре этого года.