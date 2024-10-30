Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает 24 Канал. Напомним, что по словам Владимира Зеленского, Украина продолжает вести подготовку к третьей сложной зиме.

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Как в Кремле отреагировали на информацию о переговорах с Украиной

В комментарии для российских СМИ Песков отреагировал на информацию СМИ о том, что Украина и Россия ведут переговоры о прекращении атак на энергетические объекты обеих сторон. Спикер Кремля опроверг эту информацию и назвал ее "вбросом".

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают", – заявил Песков.

Напомним, что в статье Financial Times заявили, что посредником в переговорах между Украиной и Россией выступает Катар. В частности, высокопоставленный украинский чиновник поделился с изданием, что за последние недели стороны уже уменьшили удары по энергообъектам, ведь об этом ранее договорились разведывательные службы обеих стран.