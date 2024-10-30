Про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал. Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, Україна продовжує вести підготовку до третьої складної зими.

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Як у Кремлі відреагували на інформацію про переговори з Україною

У коментарі для російських ЗМІ Пєсков відреагував на інформацію ЗМІ про те, що Україна та Росія ведуть переговори щодо припинення атак на енергетичні об'єкти обох сторін. Спікер Кремля заперечив цю інформацію та назвав її "вкидом".

"Зараз дуже багато вкидів, які не мають відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкиди здійснюють і такі публікації допускають", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, що у статі Financial Times заявили, що посередником у переговорах між Україною та Росією виступає Катар. Зокрема, високопоставлений український чиновник поділився із виданням, що за останні тижні сторони вже зменшили удари по енергооб'єктах, адже про це раніше домовилися розвідувальні служби обох країн.