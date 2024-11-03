Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. За даними видання, понад 600 000 російських солдатів було вбито або поранено під час війни в Україні, однак навіть такі втрати не є проблемою для Путіна.

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Чому Путін не піде на переговори з Україною

Очікується, що в разі перемоги Камала Гарріс значною мірою продовжить політику адміністрації Байдена, яка підтримувала Україну, незважаючи на деякі розбіжності – зокрема використання західної зброї для ударів углиб Росії.

Займаючи кардинально іншу позицію, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що припинить підтримку військових зусиль Києва, і нібито може врегулювати війну "за один день". Умови мирного плану, запропонованого його кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венсом, разюче схожі на список бажань Путіна.

Експерт із зовнішньої політики Росії і провідний науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем заявив, що з будь-яким потенційним американським президентом Путін спробує використати те, що він вважає "політичною дисфункцією" США. Також кремлівському диктатору можуть допомогти "тріщини в єдності Заходу".

Зазначається, що такі "тріщини" можуть виникнути через скорочення адміністрацією Трампа допомоги Україні, зниження ролі в НАТО або розкол Конгресу.

За відсутності єдності Заходу, відсутності чіткої демонстрації того, що Захід і Україна мають спільне бачення того, чого вони намагаються досягти… Путін не має причин переглядати те, що він робить в Україні на цей момент,

– сказав Грем.

Експерти також вважають, що масштаби війни також занадто великі для переговорів лише між Москвою та Києвом. Вони стверджують, що це набагато ширше протистояння між Росією та Заходом.

Для Путіна Україна – лише засіб досягнення мети, а мета – подальше обмеження впливу США в міжнародних справах,

– пояснив молодший науковий співробітник програми з Росії та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House Джон Лаф.

До слова, раніше Дмітрій Пєсков назвав умову, за якої російська влада погодиться на мир в Україні. Тоді прессекретар Путіна цинічно заявив, що це станеться, якщо Україна "залишить території, що захопила Росія".