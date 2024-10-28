Миллиардер, владелец и директор нескольких технологических компаний Илон Маск за годы полномасштабной войны России против Украины превратился из техногения в довольно токсичного персонажа. Не только для украинцев, которым он сначала подарил доступ к Starlink, а потом начал выдвигать свои условия "мирного плана" с Россией, но и для американцев – со времен, когда Маск вступил в предвыборную кампанию Дональда Трампа.

В мае 2024 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп может назначить Маска советником в случае победы на президентских выборах, которые состоятся в ноябре. Тогда же Маск пожертвовал 45 миллионов долларов в месяц протрамповскому комитету Super PAC. Летом, в соцсети X Маска начали активно использовать ИИ Grok для генерации пренебрежительного контента о конкурентке Трампа Камале Харрис и демократах в целом.

В октябре Маск прибегнул к "дарению гречки по-американски". Миллиардер пообещал ежедневно раздавать по 1 миллиону долларов зарегистрированным избирателям в Пенсильвании. Но это не самое страшное (по меньшей мере для Украины). Недавно The Wall Street Journal написало о том, что за время большой войны Маск регулярно общается с российским диктатором Путиным. И вот это уже может стать большой проблемой.

24 Канал рассказывает обо всем, что известно о контактах Маска с Путиным и Трампом и как на это отреагировали в Кремле.

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О чем говорили Путин и Маск и как реагируют на это в США

Илон Маск поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным с конца 2022 года, утверждается в расследовании The Wall Street Journal, которое ссылается на нескольких действующих и бывших чиновников США, ЕС и России.

Один из контактов касался просьбы Путина – тот попросил Маска не активировать Starlink на Тайване. Это должно было быть услугой китайскому лидеру Си Цзиньпину. В предвыборный 2024 год связи Маска с Кремлем могут свидетельствовать о возобновлении взаимодействия команды Трампа с российским диктатором в свете возможной сделки с Украиной. В то же время эти контакты вызывают беспокойство у нынешней администрации Белого дома, поскольку Маск имеет доступ к секретам американской армии и разведки.

До недавнего времени сведения о контактах Маска с Кремлем не были не то что общеизвестными – о них не знали и все в правительстве США.

Интересно! Ранее Маск был сторонником демократических кандидатов. На предыдущих выборах он, по собственным словам, голосовал за Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Однако в последние несколько лет бизнесмен начал чаще поддерживать республиканцев. После приобретения Twitter и переформатирования его в X, Маск стал больше интересоваться националистическими идеями и теориями заговора.



Кандидатуру Дональда Трампа на выборах 2024 года Маск публично поддержал после двух неудачных покушений на экс-президента. "Никто даже не пытается убить Байдена или Камалу", – написал Маск в X, однако впоследствии назвал это шуткой.

Журналисты WSJ не получили комментарий Маска относительно его контактов с Путиным. В то же время он утверждает, что не является сторонником Путина и называет это абсурдом, а его компании якобы "сделали для подрыва России больше, чем кто-либо". Миллиардер также насмешливо ответил в X на историю WSJ, однако не отрицая ее.

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Свой доступ к государственным секретам Маск вспомнил и во время выступления в рамках предвыборной кампании в Пенсильвании в октябре, где он говорил о важности прозрачности правительства.

Я действительно имею доступ к сверхсекретным материалам, но, должен сказать, что, как и большинство вещей, о которых я знаю, это держится в секрете, потому что это очень скучно,

– отметил Маск.

В Пентагоне не подтвердили и не опровергли его слова, отказавшись комментировать доступ любого лица к секретным материалам. Один из источников WSJ заметил, что поведение Маска не нравится правительству и "ставит его перед дилеммой" из-за зависимости от его космических технологий, в частности системы спутникового интернета Starlink.



Старт ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink / Фото SpaceX

В NASA же призвали к расследованию контактов Илона с Путиным.

Если это правда, что между Илоном Маском и президентом России состоялись многочисленные разговоры, то я думаю, что это будет вызывать беспокойство, особенно для NASA, для министерства обороны, для некоторых разведывательных агентств,

– сказал администратор космического агентства Билл Нельсон.

В Белом доме также официально не подтвердили контакты Маска с Кремлем. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности отметил, что он "не имеет права подтверждать правдивость этих сообщений", и направил редакцию к Маску.

Что говорят в Кремле

В Москве также не признали факта частых разговоров Илона Маска с российским диктатором. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственный контакт Кремля с Маском – это один телефонный разговор, во время которого бизнесмен обсуждал с Путиным "космос, а также существующие и будущие технологии". А информация, опубликованная WSJ, – "абсолютно ложная".



Дмитрий Песков / Фото росСМИ

Песков добавил, что ни Путин, ни чиновники Кремля не ведут регулярных разговоров с Маском.

Обратите внимание! Команда Трампа и сам кандидат-республиканец уже неоднократно подчеркивали, что при его каденции Путин не вторгался в другие государства.



Трамп также заявлял, что он восстановит мир "благодаря сильной внешней политике для сдерживания агрессии России и прекращения войны в Украине".

За что Маск платит избирателям Илон Маск в октябре объявил о розыгрыше 1 миллиона долларов ежедневно для зарегистрированных избирателей Пенсильвании, которые поддержат петицию за изменения в Конституцию США. Подписавшись, избиратели могут выиграть средства, что должно повысить активность в поддержку Дональда Трампа. Петиция, которая фокусируется на защите свободы слова и права на владение оружием, распространяется через политическую группу Маска AmericaPAC, основанную им в этом году для содействия кампании Трампа.



Первый победитель розыгрыша, случайный посетитель субботнего мероприятия в городском совете, получил "чек" в виде лотерейного билета. Это стало частью стратегии Маска, направленной на привлечение новых избирателей перед решающими этапами выборов.



AmericaPAC предусматривает бонус в 47 долларов для каждого, кто пригласит зарегистрированного избирателя штата присоединиться. Несмотря на сомнения относительно законности таких действий, американское издание Илон Маск в октябре объявил о розыгрыше 1 миллиона долларов ежедневно для зарегистрированных избирателей Пенсильвании, которые поддержат петицию за изменения в Конституцию США. Подписавшись, избиратели могут выиграть средства, что должно повысить активность в поддержку Дональда Трампа. Петиция, которая фокусируется на защите свободы слова и права на владение оружием, распространяется через политическую группу Маска AmericaPAC, основанную им в этом году для содействия кампании Трампа.Первый победитель розыгрыша, случайный посетитель субботнего мероприятия в городском совете, получил "чек" в виде лотерейного билета. Это стало частью стратегии Маска, направленной на привлечение новых избирателей перед решающими этапами выборов.AmericaPAC предусматривает бонус в 47 долларов для каждого, кто пригласит зарегистрированного избирателя штата присоединиться. Несмотря на сомнения относительно законности таких действий, американское издание Slate объясняет, что выплаты за голоса не осуществляются, а значит, это не нарушает избирательного законодательства, хотя и помогает определять сторонников Трампа. Группа, основанная Маском в июле, уже получила от него 75 миллионов долларов.

По данным Forbes, состояние Маска оценивают в 248 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком в мире.

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Как Маск изменил отношение к Украине из-за давления Кремля

Илон Маск давно восхищается Россией и ее космической программой. Как вспоминал биограф Маска – Вальтер Айзексон, в 2002 году бизнесмен ездил в Москву договариваться о закупке ракет, но в конце концов сделка провалилась. От российских партнеров Маск лишь получил подарок – бутылку водки с портретом Маска на фоне Марса.

В октябре 2022 года Маск рассказал, что общался с Путиным только один раз в 2021 году, однако впоследствии у него были разговоры с другими российскими чиновниками. В частности, он контактировал с Сергеем Кириенко, первым заместителем главы администрации Путина, говорят источники издания. Однако о чем именно говорили Маск и Кириенко – неизвестно. В сентябре 2022 года министерство юстиции США сообщило, что представитель путинской администрации курировал создание 30 сайтов для распространения дезинформации, в частности, в X Маска. Целью этого было подорвать поддержку Украины и манипулировать американскими избирателями накануне президентских выборов.

Сначала Маск поддерживал Украину, отправив воюющей стране тысячи терминалов Starlink для связи. Однако осенью 2022 года украинские военные не смогли использовать Starlink для атак в Крыму. Маск ограничил его использование в военных целях, аргументируя это гражданским назначением Starlink и опасением ядерного конфликта.

Не обошлось без давления со стороны Кремля. В 2022 году у Маска были регулярные разговоры с "россиянами высокого уровня", по словам осведомленного источника. Бизнесмену непрямо угрожали. Это, а также финансовые потери SpaceX, повлияли на дальнейшие действия Маска.

В октябре 2022 года он предложил "мирный план", похожий на позицию Кремля, который включал сохранение Крыма под российским контролем и нейтралитет Украины.

Интересно! Выгодой для Маска в случае победы Трампа на выборах может стать ослабление федеральных проверок его компаний Tesla и X, а также остановка расследования регуляторов по обвинениям Маска в сексуальных домогательствах в SpaceX.



Также в следующем десятилетии космическое командование Воздушных сил США намерено выделить дополнительную сумму в 12 миллиардов долларов на спутники различных производителей, что должно перепасть и SpaceX.

Два источника WSJ в разведке – действующий и бывший работники – подтвердили, что Маск и Путин продолжали поддерживать контакты и в этом году, когда Маск начал усиленно критиковать военную помощь США Украине и взялся за участие в избирательной кампании Трампа.

Илон Маск и "красные линии" Кремля

Осенью 2022 года политолог Ян Бреммер, основатель нью-йоркской консалтинговой фирмы Eurasia Group, написал в Twitter, что Маск рассказал о разговоре с Путиным и чиновниками из Кремля об Украине.

Говорилось в частности о "красных линиях". Маск, по словам Бреммера, передал ему, что Путин "несмотря на все" хочет оставить за собой Крым и заставить Украину к нейтралитету. За возможное наступление Украины на Крым диктатор угрожал ядерным ударом. Маск ответил на это, что "нужно сделать все, чтобы избежать такого результата", написал Бреммер.

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Впоследствии бизнесмен публично отрицал, что говорил что-то из этого Бреммеру. К слову, на украинское вторжение в признанную территорию России (Курскую область) Путин не ответил ядерным ударом.

За последний год интересы Маска и России имели все больше общего. Российские войска начали массово использовать терминалы Starlink, завезенные через третьи страны, подрывая одно из немногих преимуществ Украины на поле боя. Маск заявил в X, что, насколько ему известно, никакие терминалы не продавали России прямо или косвенно, и терминалы не будут работать на территории России.

Официальные лица Пентагона заявили, что военные работают с Украиной и Starlink над решением проблемы, и назвали SpaceX "замечательным партнером" в этих усилиях. Однако осведомленные источники утверждают, что контролировать, кто именно использует Starlink в Украине, трудно. Сама SpaceX в случае неавторизованного доступа начинает расследование и может прекратить такой доступ.

В интервью американскому телеведущему – консерватору Такеру Карлсону в начале 2024 года Путин назвал Маска "умным человеком".

Илона Маска не остановить, он будет делать то, что считает нужным. Надо найти с ним общий язык, нужно искать способы его убедить,

– сказал кремлевский диктатор.



Маск участвует в кампании Трампа / Фото AP / Matt Rourke

Этот комплимент Маску, вероятно, связан с тем, что в прошлом году Кремль впервые попросил Маска не активировать Starlink для Тайваня – для удобства Китая. Однако представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что они не в курсе подробностей и не могут комментировать. К тому же Starlink никогда не получал разрешение на услуги интернета в Тайване, правительство которого накладывает ограничения на нетайваньских спутниковых операторов.

В конце концов все завязывается на Дональде Трампа, ради которого Илон Маск нарушил свое обещание воздержаться от поддержки любого из кандидатов в президенты США.

Уже в июле Маск публично поддержал Трампа. По словам осведомленных лиц, бизнесмен планирует выделять 45 миллионов, в частности, на наем "армий" агитаторов для привлечения избирателей. Впоследствии Трамп заявил, что хочет сделать Маска председателем "комиссии по эффективности правительства". Оба бизнесмена часто общаются ради достижения общих целей – и вряд ли кто-то сможет это отрицать, как в случае с Путиным.