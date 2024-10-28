Мільярдер, власник та директор кількох технологічних компаній Ілон Маск за роки повномасштабної війни Росії проти України перетворився з техногенія на доволі токсичного персонажа. Не лише для українців, яким він спочатку подарував доступ до Starlink, а потім почав висувати свої умови "мирного плану" з Росією, а й для американців – з часів, коли Маск вступив у передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

У травні 2024 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп може призначити Маска радником у разі перемоги на президентських виборах, які відбудуться у листопаді. Тоді ж Маск пожертвував 45 мільйонів доларів на місяць протрампівському комітету Super PAC. Влітку, в соцмережі X Маска почали активно використовувати ШІ Grok для генерації зневажливого контенту про конкурентку Трампа Камалу Гарріс та демократів загалом.

У жовтні Маск вдався до "дарування гречки по-американськи". Мільярдер пообіцяв щодня роздавати по 1 мільйону доларів зареєстрованим виборцям у Пенсільванії. Але це не найстрашніше (щонайменше для України). Нещодавно The Wall Street Journal написало про те, що за час великої війни Маск регулярно спілкується з російським диктатором Путіним. І от це вже може стати великою проблемою.

24 Канал розповідає про все, що відомо про контакти Маска з Путіним і Трампом і як на це відреагували в Кремлі.

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Про що говорили Путін та Маск та як реагують на це у США

Ілон Маск підтримує регулярні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним з кінця 2022 року, стверджується у розслідуванні The Wall Street Journal, що посилається на кількох чинних та колишніх чиновників США, ЄС та Росії.

Один із контактів стосувався прохання Путіна – той попросив Маска не активувати Starlink на Тайвані. Це мало бути послугою китайському лідеру Сі Цзіньпіну. У передвиборчий 2024 рік зв'язки Маска з Кремлем можуть свідчити про відновлення взаємодії команди Трампа з російським диктатором у світлі можливої угоди з Україною. Водночас ці контакти викликають занепокоєння у нинішньої адміністрації Білого дому, оскільки Маск має доступ до секретів американського війська та розвідки.

Донедавна відомості про контакти Маска з Кремлем не були не те що загальновідомими – про них не знали й всі в уряді США.

Цікаво! Раніше Маск був прихильником демократичних кандидатів. На попередніх виборах він, за власними словами, голосував за Барака Обаму, Гілларі Клінтон та Джо Байдена. Однак в останні кілька років бізнесмен почав частіше підтримувати республіканців. Після придбання Twitter та переформатування його на X, Маск став більше цікавитися націоналістичними ідеями та теоріями змови.



Кандидатуру Дональда Трампа на виборах 2024 року Маск публічно підтримав після двох невдалих замахів на експрезидента. "Ніхто навіть не намагається вбити Байдена чи Камалу", – написав Маск у X, однак згодом назвав це жартом.

Журналісти WSJ не отримали коментар Маска щодо його контактів з Путіним. Водночас він стверджує, що не є прихильником Путіна та називає це абсурдом, а його компанії нібито "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-хто". Мільярдер також глузливо відповів у X на історію WSJ, однак не заперечуючи її.

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Свій доступ до державних секретів Маск згадав і під час виступу в межах передвиборчої кампанії в Пенсільванії у жовтні, де він говорив про важливість прозорості уряду.

Я справді маю доступ до надсекретних матеріалів, але, мушу сказати, що, як і більшість речей, про які я знаю, це тримається у секреті, тому що це дуже нудно,

– зазначив Маск.

У Пентагоні не підтвердили та не спростували його слова, відмовившись коментувати доступ будь-якої особи до секретних матеріалів. Одне з джерел WSJ зауважило, що поведінка Маска не подобається уряду та "ставить його перед дилемою" через залежність від його космічних технологій, зокрема системи супутникового інтернету Starlink.



Старт ракети Falcon 9 з супутниками Starlink / Фото SpaceX

У NASA ж закликали до розслідування контактів Ілона з Путіним.

Якщо це правда, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для міністерства оборони, для деяких розвідувальних агентств,

– сказав адміністратор космічного агентства Білл Нельсон.

У Білому домі також офіційно не підтвердили контакти Маска з Кремлем. Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки зазначив, що він "не має права підтверджувати правдивість цих повідомлень", і направив редакцію до Маска.

Що кажуть у Кремлі

У Москві також не визнали факту частих розмов Ілона Маска з російським диктатором. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що єдиний контакт Кремля з Маском – це одна телефонна розмова, під час якої бізнесмен обговорював з Путіним "космос, а також наявні та майбутні технології". А інформація, опублікована WSJ, – "абсолютно хибна".



Дмитро Пєсков / Фото росЗМІ

Пєсков додав, що ні Путін, ні чиновники Кремля не ведуть регулярних розмов з Маском.

Зверніть увагу! Команда Трампа та сам кандидат-республіканець вже неодноразово підкреслювали, що за його каденції Путін не вторгався в інші держави.



Трамп також заявляв, що він відновить мир "завдяки сильній зовнішній політику для стримування агресії Росії та припинення війни в Україні".

За що Маск платить виборцям Ілон Маск у жовтні оголосив про розіграш 1 мільйона доларів щодня для зареєстрованих виборців Пенсільванії, які підтримають петицію за зміни до Конституції США. Підписавшись, виборці можуть виграти кошти, що має підвищити активність на підтримку Дональда Трампа. Петиція, що фокусується на захисті свободи слова та права на володіння зброєю, поширюється через політичну групу Маска AmericaPAC, засновану ним цього року для сприяння кампанії Трампа.



Перший переможець розіграшу, випадковий відвідувач суботнього заходу в міській раді, отримав "чек" у вигляді лотерейного білета. Це стало частиною стратегії Маска, спрямованої на залучення нових виборців перед вирішальними етапами виборів.



AmericaPAC передбачає бонус у 47 доларів для кожного, хто запросить зареєстрованого виборця штату долучитися. Попри сумніви щодо законності таких дій, американське видання Ілон Маск у жовтні оголосив про розіграш 1 мільйона доларів щодня для зареєстрованих виборців Пенсільванії, які підтримають петицію за зміни до Конституції США. Підписавшись, виборці можуть виграти кошти, що має підвищити активність на підтримку Дональда Трампа. Петиція, що фокусується на захисті свободи слова та права на володіння зброєю, поширюється через політичну групу Маска AmericaPAC, засновану ним цього року для сприяння кампанії Трампа.Перший переможець розіграшу, випадковий відвідувач суботнього заходу в міській раді, отримав "чек" у вигляді лотерейного білета. Це стало частиною стратегії Маска, спрямованої на залучення нових виборців перед вирішальними етапами виборів.AmericaPAC передбачає бонус у 47 доларів для кожного, хто запросить зареєстрованого виборця штату долучитися. Попри сумніви щодо законності таких дій, американське видання Slate пояснює, що виплати за голоси не здійснюються, а отже, це не порушує виборчого законодавства, хоча й допомагає визначати прихильників Трампа. Група, заснована Маском у липні, вже отримала від нього 75 мільйонів доларів.

За даними Forbes, статки Маска оцінюють у 248 мільярдів доларів, що робить його найбагатшою людиною у світі.

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Як Маск змінив ставлення до України через тиск Кремля

Ілон Маск давно захоплюється Росією та її космічною програмою. Як згадував біограф Маска – Вальтер Айзексон, у 2002 році бізнесмен їздив до Москви домовлятися про закупівлю ракет, але врешті-решт угода провалилася. Від російських партнерів Маск лише отримав подарунок – пляшку горілки з портретом Маска на фоні Марсу.

У жовтні 2022 року Маск розповів, що спілкувався з Путіним лише один раз у 2021 році, однак згодом мав розмови з іншими російськими чиновниками. Зокрема, він контактував із Сєргєєм Кірієнком, першим заступником голови адміністрації Путіна, кажуть джерела видання. Однак про що саме говорили Маск та Кірієнко – невідомо. У вересні 2022 року міністерство юстиції США повідомило, що представник путінської адміністрації курував створення 30 сайтів для поширення дезінформації, зокрема, у X Маска. Це мало на меті підірвати підтримку України та маніпулювати американськими виборцями напередодні президентських виборів.

Спершу Маск підтримував Україну, відправивши країні, що воює, тисячі терміналів Starlink для зв'язку. Проте восени 2022 року українські військові не змогли використати Starlink для атак у Криму. Маск обмежив його використання у військових цілях, аргументуючи це цивільним призначенням Starlink і побоюванням ядерного конфлікту.

Не обійшлося без тиску з боку Кремля. У 2022 році Маск мав регулярні розмови з "росіянами високого рівня", за словами обізнаного джерела. Бізнесменові непрямо погрожували. Це, а також фінансові втрати SpaceX, вплинули на подальші дії Маска.

У жовтні 2022 року він запропонував "мирний план", схожий на позицію Кремля, який включав збереження Криму під російським контролем і нейтралітет України.

Цікаво! Вигодою для Маска у разі перемоги Трампа на виборах може стати послаблення федеральних перевірок його компаній Tesla та X, а також зупинка розслідування регуляторів щодо звинувачень Маска у сексуальних домаганнях у SpaceX.



Також у наступному десятилітті космічне командування Повітряних сил США має намір виділити додаткову суму у 12 мільярдів доларів на супутники різних виробників, що має перепасти й SpaceX.

Два джерела WSJ у розвідці – чинний та колишній працівники – підтвердили, що Маск і Путін продовжували підтримувати контакти й цьогоріч, коли Маск почав посилено критикувати військову допомогу США Україні та взявся за участь у виборчій кампанії Трампа.

Ілон Маск і "червоні лінії" Кремля

Восени 2022 року політолог Ян Бреммер, засновник нью-йоркської консалтингової фірми Eurasia Group, написав у Twitter, що Маск розповів про розмову з Путіним та чиновниками з Кремля про Україну.

Мовилося зокрема про "червоні лінії". Маск, за словами Бреммера, передав йому, що Путін "попри все" хоче залишити за собою Крим та змусити Україну до нейтралітету. За можливий наступ України на Крим диктатор погрожував ядерним ударом. Маск відповів на це, що "потрібно зробити все, щоб уникнути такого результату", написав Бреммер.

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Згодом бізнесмен публічно заперечував, що говорив щось із цього Бреммеру. До слова, на українське вторгнення до визнаної території Росії (Курської області) Путін не відповів ядерним ударом.

За останній рік інтереси Маска та Росії мали дедалі більше спільного. Російські війська почали масово використовувати термінали Starlink, завезені через треті країни, підриваючи одну з небагатьох переваг України на полі бою. Маск заявив в X, що, наскільки йому відомо, жодні термінали не продавали Росії прямо чи опосередковано, і що термінали не працюватимуть на території Росії.

Офіційні особи Пентагону заявили, що військові працюють з Україною та Starlink над розв'язанням проблеми, і назвали SpaceX "чудовим партнером" у цих зусиллях. Однак обізнані джерела стверджують, що контролювати, хто саме використовує Starlink в Україні, важко. Сама SpaceX у разі неавторизованого доступу починає розслідування та може припинити такий доступ.

В інтерв'ю американському телеведучому – консерватору Такеру Карлсону на початку 2024 року Путін назвав Маска "розумною людиною".

Ілона Маска не зупинити, він буде робити те, що вважає за потрібне. Треба знайти з ним спільну мову, потрібно шукати способи його переконати,

– сказав кремлівський диктатор.



Маск бере участь у кампанії Трампа / Фото AP / Matt Rourke

Цей комплімент Маску, ймовірно, пов'язаний з тим, що торік Кремль вперше попросив Маска не активувати Starlink для Тайваню – для зручності Китаю. Однак представник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що вони не в курсі подробиць і не можуть коментувати. До того ж Starlink ніколи не отримував дозвіл на послуги інтернету у Тайвані, уряд якого накладає обмеження на нетайванських супутникових операторів.

Врешті-решт все зав'язується на Дональдові Трампу, заради якого Ілон Маск порушив свою обіцянку утриматися від підтримки будь-кого з кандидатів у президенти США.

Вже в липні Маск публічно підтримав Трампа. За словами обізнаних осіб, бізнесмен планує виділяти 45 мільйонів, зокрема, на наймання "армій" агітаторів для залучення виборців. Згодом Трамп заявив, що хоче зробити Маска головою "комісії з ефективності уряду". Обидва бізнесмени часто спілкуються заради досягнення спільних цілей – і навряд чи хтось зможе це заперечити, як у випадку з Путіним.