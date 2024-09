Телеком-регулятор Бразилії 30 серпня заявив про призупинення доступу до соцмережі X Ілона Маска – колишнього твітера. Причина блокування X у південноамериканській країні – багатомісячна тяганина з Маском. Популярна соцмережа пропустила термін, встановлений судом напередодні блокування – у X мали призначити законного представника у Бразилії.

Блокування X у Бразилії – один із низки випадків блокування соцмереж у різних країнах за останні місяці. Серед них – уповільнення YouTube у Росії, тимчасове блокування інстаграму в Туреччині, затримання творця телеграму Павла Дурова у Франції.

24 Канал проаналізував, що сталося з X у Бразилії, які зв'язки екствітера з Росією та чи загрожує "бан" цій соцмережі в інших країнах.

Закриття доступу до X у країні стало результатом тяганини між бразильським судом та Ілоном Маском, повідомляє Reuters. Суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораєс наполягав на тому, що соцмережі потребують регулювання хейтспічу, мови ненависті. Маск же стверджував, що де Мораєс намагався застосувати необґрунтовану цензуру.

Вони закривають джерело правди №1 у Бразилії,

– повідомив Маск у дописі на X.

Три провідні телеком-оператори Бразилії почали блокувати доступ до X в ніч проти суботи, 31 серпня. Рішення суду може призвести до того, що X втратить один зі своїх найбільших ринків на тлі падіння доходів від реклами.



Александр де Мораєс / Фото Bloomberg

Історія "Маск проти Бразилії" уже призвела до заморожування банківських рахунків провайдера супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Маска у Бразилії. За рішенням суду, X лишатиметься заблокованим, поки адміністрація компанії не виконає всі судові розпорядження, включно зі сплатою понад 3 мільйонів доларів штрафу, а також призначить юридичного представника, як того вимагає законодавство Бразилії. Тим часом Starlink просила суд не блокувати її рахунки, стверджуючи, що компанія виконала всі судові розпорядження. Цей запит суд відхилив.

Суддя також постановив штрафувати тих, хто заходитиме на X через VPN. Штраф становитиме 50 000 реалів (9 000 доларів) на день. Магазини застосунків Apple та Google уже отримали вказівки видалити X і запровадити так звані перешкоди проти VPN для бразильських користувачів. Але пізніше Мораєс скасував цю частину свого наказу, заявивши, що вона не знадобиться.

Як таке стало можливим у Бразилії На відміну від інших країн, судді Верховного суду Бразилії мають широкі повноваження приймати односторонні рішення. Але це не знадобилося у випадку з X, де Мораєса підтримала більшість суддів із 11 членів суду, зокрема й голова Верховного суду Роберто Баррозу. Уже цього тижня Верховний суд підтримав рішення де Мораєса.



Суперечка навколо X у Бразилії сягає корінням у початок 2024 року, коли де Мораєс вимагав від X заблокувати акаунти, причетні до поширення фейкових новин. Маск назвав це розпорядження випадком цензури та закрив офіси компанії у Бразилії. Водночас послуги його компаній продовжили діяти у країні, а Starlink продовжував обслуговувати бразильців, включно з військовими, безкоштовно, "доки це питання не буде вирішено".



За словами президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілва, всі підприємства, які працюють у країні, повинні виконувати свої юридичні зобов’язання.

Просто те, що у хлопця багато грошей, не означає, що він може не поважати закон,

– сказав бразильський лідер на місцевому радіо.

