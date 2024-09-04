Телеком-регулятор Бразилии 30 августа заявил о приостановлении доступа к соцсети X Илона Маска – бывшего твиттера. Причина блокировки X в южноамериканской стране – многомесячная волокита с Маском. Популярная соцсеть пропустила срок, установленный судом накануне блокировки – у X должны были назначить законного представителя в Бразилии.

Блокировка X в Бразилии – один из ряда случаев блокировки соцсетей в разных странах за последние месяцы. Среди них – замедление YouTube в России, временная блокировка инстаграма в Турции, задержание создателя телеграма Павла Дурова во Франции.

24 Канал проанализировал, что произошло с X в Бразилии, какие связи экс-твитера с Россией и грозит ли "бан" этой соцсети в других странах.

Почему заблокировали X в Бразилии и как отреагировал Маск

Закрытие доступа к X в стране стало результатом тяжбы между бразильским судом и Илоном Маском, сообщает Reuters. Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес настаивал на том, что соцсети нуждаются в регулировании хейтспича, языка ненависти. Маск же утверждал, что де Мораес пытался применить необоснованную цензуру.

Они закрывают источник правды №1 в Бразилии,

– сообщил Маск в посте на X.

Три ведущие телеком-операторы Бразилии начали блокировать доступ к X в ночь на субботу, 31 августа. Решение суда может привести к тому, что X потеряет один из своих крупнейших рынков на фоне падения доходов от рекламы.



Александр де Мораес / Фото Bloomberg

История "Маск против Бразилии" уже привела к замораживанию банковских счетов провайдера спутникового интернета Starlink компании SpaceX Маска в Бразилии. По решению суда, X будет оставаться заблокированным, пока администрация компании не выполнит все судебные распоряжения, включая уплату более 3 миллионов долларов штрафа, а также назначит юридического представителя, как того требует законодательство Бразилии. Между тем Starlink просила суд не блокировать ее счета, утверждая, что компания выполнила все судебные распоряжения. Этот запрос суд отклонил.

Судья также постановил штрафовать тех, кто будет заходить на X через VPN. Штраф составит 50 000 реалов (9 000 долларов) в день. Магазины приложений Apple и Google уже получили указания удалить X и ввести так называемые препятствия против VPN для бразильских пользователей. Но позже Мораес отменил эту часть своего приказа, заявив, что она не понадобится.

Как такое стало возможным в Бразилии В отличие от других стран, судьи Верховного суда Бразилии имеют широкие полномочия принимать односторонние решения. Но это не понадобилось в случае с X, где Мораеса поддержало большинство судей из 11 членов суда, включая председателя Верховного суда Роберто Баррозу. Уже на этой неделе Верховный суд поддержал решение де Мораеса.



Спор вокруг X в Бразилии уходит корнями в начало 2024 года, когда де Мораес требовал от X заблокировать аккаунты, причастные к распространению фейковых новостей. Маск назвал это распоряжение случаем цензуры и закрыл офисы компании в Бразилии. В то же время услуги его компаний продолжили действовать в стране, а Starlink продолжал обслуживать бразильцев, включая военных, бесплатно, "пока этот вопрос не будет решен".



По словам президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силва, все предприятия, которые работают в стране, должны выполнять свои юридические обязательства.

Просто то, что у парня много денег, не означает, что он может не уважать закон,

– сказал бразильский лидер на местном радио.

Он должен быть импичментован за нарушение своей присяги https://t.co/ckWICyeGZX - Elon Musk (@elonmusk) 2 сентября, 2024

Маск высмеял президента Бразилии, назвав его "болонкой" Мораеса, а самого судью – диктатором. Маск также призвал к отставке де Мораеса и процитировал писательницу-трампистку Эшли Сент-Клэр, которая написала о якобы запланированных протестах бразильцев 7 сентября.

3 сентября Starlink согласилась заблокировать доступ к X в Бразилии. Ранее компания отказалась ограничить соцсеть, если Бразилия не разморозит ее финансовые активы. В то же время Starlink сообщили, что команда "делает все возможное", чтобы пользователи из Бразилии оставались на связи.

Где еще заблокирован X Как и с остальными соцсетями, доступ к X заблокирован в основном в тоталитарных или авторитарных странах. В 2021 году в течение семи месяцев Twitter не работал в Нигерии из-за удаления твита президента Мухаммаду Бухари.



В России Twitter был замедлен с 2021 года, а в марте 2022-го вообще заблокирован вместе с другими западными соцсетями. Также платформа заблокирована в Китае, Иране, Мьянме, Северной Корее, Пакистане, Узбекистане и Туркменистане.

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Какие последствия будет иметь блокировка X в Бразилии

Решение суда заблокировать X в Бразилии, скорее всего, оттолкнет инвесторов и навредит стране, считает американский миллиардер, руководитель хедж-фонда Pershing Square Capital Management Билл Акман.

"Незаконная блокировка в Бразилии X и замораживание счетов в Starlink поставили Бразилию на быстрый путь к превращению в рынок, непригодный для инвестирования. Китай совершил подобные действия, что привело к утечке капитала и обвалу оценок. То же самое произойдет с Бразилией, если они быстро не отступят от этих незаконных действий", – написал Акман в X.

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До блокировки в Бразилии было почти 22 миллиона пользователей X. Теперь, на фоне угрозы штрафов в 9 000 долларов, многие пользователи перешли на другие платформы. Например, более полумиллиона человек присоединились к Bluesky, конкуренту X. В соцсети говорят, что Бразилия показывает "самый высокий уровень активности".

Блокировка X – лишь часть общей картины в Бразилии. В интервью в начале 2024 года судья де Мораес отметил:

Бразильский народ знает, что свобода слова – это не свобода агрессии. Они знают, что свобода слова – это не свобода распространять ненависть, расизм, мизогинию и гомофобию.

Это вызвало сопротивление ультраправых и сторонников "бразильского Трампа" – экс-президента Жаира Болсонару, которые выступают не только против блокировки X, но и против Верховного суда в целом. Вполне вероятно, что нынешняя блокировка действительно усилит социальное напряжение, к чему и призвал Илон Маск.

После ограничения в Бразилии Илон Маск заявил, что другие страны, включая США, последуют за Бразилией и запретят его соцсеть. В то же время ни в одной стране, кроме азиатских диктатур и автократий и одной африканской страны, X не заблокирован. Бразилия – единственный случай, и это может быть как началом массовой блокировки X на условном западе, так и тупиком, который отменят сами судьи.

В США и ни одной из стран ЕС X не заблокирован, поэтому Украина, которая в этом следит за евроатлантическими тенденциями, не планирует блокировать соцсеть. Более того, такие заявления, в отличие от призывов заблокировать телеграм, никогда не звучали от украинских законодателей.

Однако то, что гиганты компании соцсетей стоят выше национального законодательства и, собственно, являются отдельными государствами без правил, приводит к закономерным последствиям. Пример тому – арест во Франции Павла Дурова, основателя Telegram, за бесконтрольный оборот наркоторговли и сексуализированного контента в мессенджере.

Российский след соцсети Маска

Еще одна проблема соцсетей – связь с токсичной Россией. У телеграма она прямая – его основатель является россиянином с неподтвержденными связями со спецслужбами России. У X эта связь также есть – в августе стало известно, что с приобретением твиттера Маску помогали российские деньги.

Судебные документы от окружного суда США Северного округа Калифорнии, опубликованы The Washingtion Post, проливают свет на акционеров и инвесторов, которые помогли Маску профинансировать приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов в 2022 году. В документе перечислено около 100 организаций и лиц, включая известных предпринимателей Кремниевой долины, а также тех, кто имеет связи с российскими олигархами.

Одна из компаний в списке – 8VC, венчурная компания, соучредителем которой является Джо Лонсдейл, по совместительству – соучредитель разведывательной компании и платформы анализа данных Palantir. 8VC инвестировала в оборонные проекты США. На сайте компании в разделе персонала можно увидеть Дениса Авена и Джека Мошковича – сыновей подсанкционных российских олигархов Петра Авена и Вадима Мошковича.

Первый является соучредителем Альфа-Банка, крупнейшего российского частного банка, и инвестиционной компании LetterOne Holdings. Он попал под санкции, примененные к россиянам из-за агрессии против Украины. Мошкович тем временем разбогател на агропромышленном бизнесе своей компании Rusagro Group.

Джо Лонсдейл уже отреагировал на новость, заявив, что "Америка – удивительная страна, которая привлекает самых лучших и самых умных", имея в виду россиян Авена и Мошковича, а также отказался комментировать запросы медиа по этой теме.

Я работаю с коллегами разного происхождения – мужчинами и женщинами из Айовы или Калифорнии, из Техаса и из Аргентины, есть даже близкие друзья и соратники из Китая и Ирана и из многих других мест, включая Россию... Я ненавижу Путина, и я работал над помощью в уничтожении террористов и спасении американских миллиардов долларов, чтобы сделать нас более компетентными в сдерживании врагов – по крайней мере так же успешно, как любой американец в секторе обороны. Но у нас также есть важная работа в других сферах, и я не согласен, что для нас удачной стратегией является изоляция самых умных, богатых россиян,

– написал Лонсдейл.

По словам основателя компании, нет причин разрывать сотрудничество с Авеном и Мошковичем, ведь от их родителей не брали денег, а сами сыновья российских олигархов являются "талантами".

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Действительно, история с Авеном и Мошковичем, которые имеют достаточно опосредованную связь с X, не дотягивает до истории Дурова и его визитов в Россию.

Сам Маск, который является владельцем X, уже неоднократно делал заявления о прекращении поддержки Украины и запугивал Третьей мировой войной, поэтому еще один российский след не сделает его соцсеть хуже. Соцсеть, которая до сих пор очень популярна среди украинцев.