Журналисты оппозиционного российского издания "Важные истории" отметили, что с октября 2021 года Павел Дуров не приезжал в Россию. Однако страну-агрессора продолжал посещать его ассистент.

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Что известно о поездках Дурова в Россию

Журналисты отметили, что в 2014 году Павел Дуров заявил, что российская ФСБ требовала от него раскрыть личные данные организаторов украинских протестов во время Евромайдана. В конце концов в апреле 2014 года Дуров продал свою долю в социальной сети "ВКонтакте" и покинул Россию.

Однако записи из баз данных ФСБ указывают на то, что Дуров совершил несколько визитов в Россию в период с 2015 по 2017 год, а также с 2020 по 2021 год. Примечательно, что единственный раз, когда он воздержался от въезда в страну, был в период, когда Кремль пытался безуспешно заблокировать доступ к Telegram.



Поездки Дурова в Россию и из страны-агрессора / Фото издания "Важные истории"

Впервые после своего "изгнания" Дуров прибыл в Санкт-Петербург не ранее мая 2015 года. Однако в базах данных пограничной службы ФСБ нет конкретных записей о его въезде в Россию. Как отмечается в материале, отсутствие информации может быть связано с тем, что Дуров мог пересечь границу через Беларусь.

До конца 2017 года Павел Дуров совершил значительное количество поездок в Москву и Санкт-Петербург, общем не менее 41 визита. Его брат, Николай Дуров, программист и соучредитель платформы для обмена сообщениями Telegram, также часто приезжал в Россию из Финляндии.

В этот период началась в России кампания против Telegram, совпавшая с введением законов, которые обязывали мессенджеры предоставлять ключи дешифровки Федеральной службе безопасности. В ответ на эти события Дуров переехал в Дубай и сосредоточился на блокчейн-проекте TON, успешно привлекая 1,7 миллиарда долларов от инвесторов. Однако в 2020 году инициатива потерпела неудачу, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировала запуск TON.

В мае 2020 года Дуров объявил о закрытии своего проекта, и в следующем месяце снова вернулся в Россию. Одновременно с этим Роскомнадзор, российский регулятор связи, объявил, что снял запрет на Telegram. Впоследствии Дуров поселился в Санкт-Петербурге, живя между Россией, ОАЭ и Европе до начала полномасштабной войны в Украине. После этого основатель Telegram не посещал страну-агрессора.



Дуров не был в России с 2021 года / Фото издания "Важные истории"

Известно, что вечером 18 июня – в день разблокировки – Дуров вылетел самолетом из Пулково в Белград. Также Дуров был в России в 2021, когда Telegram удалял боты команды Навального.

Журналистам неизвестно, встречался ли Дуров с российскими властями во время визитов в Москву и Петербург. Ассистент Дурова не ответил на вопросы в соцсетях и по электронной почте, а во время телефонного звонка отказался общаться и бросил трубку.