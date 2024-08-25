Французское издание TF1 написало, что причиной задержания стали обвинения мессенджера в содействии торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми. Что известно о задержании Дурова – читайте в тексте 24 Канала.
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Команда, которая поддерживает работу Telegram, как утверждается, преимущественно размещается в Объединенных Арабских Эмиратах, где Дуров проживает и проводит большую часть своего времени.
Предполагают, что без Павла Дурова руководить мессенджером, скорее всего, будет его брат, Николай Дуров. То есть ожидать прекращения работы сервиса из-за ареста не стоит.
Как отреагировал Маск
Илон Маск отреагировал разместил ироничный комментарий на своей странице.
В Европе 2030 год, вас казнят за то, что вы лайкнули мем,
– Маск, комментируя пост о задержании Дурова.
Посольство России потребовало у властей Франции предоставить консульский доступ к Дурову.
Посольство России потребовало у властей Франции предоставить консульский доступ к Дурову и заявило, что французская сторона пока "уклоняется" от взаимодействия.
На российских маркетплейсах уже начали продавать футболки с тегом "FREEDUROV" и "FREEPAPA".
Что заявили в Кремле
Рупор Путина Песков заявил, что он когда-то давно спросил Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям.
Он ответил, что это его принципиальная позиция. Тогда Песков заявил, что будут серьезные проблемы в любой стране.
Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он российский – и поэтому непредсказуем и опасен. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо наконец понять, что Родину, как и времена, не выбирают,
– заявил Песков.
СНБО: Дуров мог искать встречи с Путиным
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что история с Дуровым для Москвы – это провал, в котором виновато все окружение Путина, от Вайно до Патрушева.
Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада",
– заявил Коваленко.
По его словам, Telegram:
- это мессенджер номер один в Украине. В Индии – 300 миллионов пользователей. Вскоре он станет номером один в Южной и Латинской Америке;
- это единственный мессенджер, который активно использует российская армия.
Андрей Коваленко добавил, что арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны.
По данным руководителя Центра противодействия дезинформации, Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей.
В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Тяжелые времена ждут главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности,
– пояснил Коваленко.
Он добавил, что, благодаря кейсу Дурова, может обвалиться вся агентурная сеть России в Европе.
После ареста Дурова украинские телеграм-каналы массово начали приглашать в другие соцсети
Украинские телеграм-каналы monitor, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, SPRAVDI, советник мэра Мариуполя Петр Андрищенко, Укрзализныця и другие начали приглашать читателей в другие мессенджеры.
Канала TF1 написал, что Дуров будет под стражей до суда 24 или 25 августа. Ему могут предъявить отмывание денег и содействие терроризму.
Также власти ЕС имеет основную претензию к телеграму – зашифрованные сообщения. Дурову грозит до 20 лет заключения.