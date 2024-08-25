10:30, 25 августа

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что история с Дуровым для Москвы – это провал, в котором виновато все окружение Путина, от Вайно до Патрушева.

Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада",

– заявил Коваленко.

По его словам, Telegram:

это мессенджер номер один в Украине. В Индии – 300 миллионов пользователей. Вскоре он станет номером один в Южной и Латинской Америке;

это единственный мессенджер, который активно использует российская армия.

Андрей Коваленко добавил, что арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны.

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации, Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей.

В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Тяжелые времена ждут главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности,

– пояснил Коваленко.

Он добавил, что, благодаря кейсу Дурова, может обвалиться вся агентурная сеть России в Европе.