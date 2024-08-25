10:30, 25 серпня

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що історія з Дуровим для Москви – це провал, в якому винне все оточення Путіна, від Вайно до Патрушева.

Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із путіним у Баку декілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу",

– заявив Коваленко.

За його словами, Telegram:

це месенджер номер один в Україні. В Індії – 300 мільйонів користувачів. Незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці;

це єдиний месенджер, який активно використовує російська армія.

Андрій Коваленко додав, що арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни.

За даними керівника Центру протидії дезінформації, Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею.

У найближчі місяці росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними "відповідальними" за цей напрям шпигунської діяльності,

– пояснив Коваленко.

Він додав, що, завдяки кейсу Дурова, може обвалитися вся агентурна мережа Росії у Європі.