Що сталося

За повідомленнями, Дуров, чиї статки оцінюються журналом Forbes у 15,5 мільярдів доларів, летів на своєму приватному літаку з Азербайджану, коли його затримали близько 20:00 за місцевим часом. Арешт пов'язаний з розслідуванням, що триває у Франції. Конкретний характер цих правопорушень наразі не розголошується, але ЗМІ припускають, що Дурова звинувачують у відсутності модерації контенту в Telegram, що фактично означає його сприяння торгівлі наркотиками та злочинам, пов'язаним із дітьми.

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Французька влада вважає, що бездіяльність керівництва месенджера дозволила злочинцям безконтрольно процвітати на платформі. Оскільки політика Telegram передбачає відсутність взаємодії з державами, це унеможливило регулювання з боку урядів та правоохоронців.

Дуров раніше заявляв, що, хоча деякі уряди чинили на нього тиск, Telegram повинен залишатися "нейтральною платформою", а не "гравцем у геополітиці". Однак саме це й сталося, оскільки сьогодні месенджер має особливий вплив у Росії, Україні та республіках колишнього Радянського Союзу і вважається однією з найбільших соціальних медіаплатформ. Величезна кількість користувачів називає його основним джерелом новин та іншої інформації, що створює надвеликі ризики, дозволяючи маніпулювати думкою аудиторії через анонімні канали.

Росія вступає у гру

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, посольство Росії у Франції вживає "негайних заходів" для прояснення ситуації та звільнення Дурова, хоча сам він давно заявляв, що не має нічого спільного з Росією і давно її покинув без намірів повертатися. Після минулих спроб заблокувати Telegram, які обернулися тимчасовим падінням частини російського інтернету, ми не знаємо, до яких домовленостей дійшли Дуров та російський уряд, але сервіс Перестали намагатися заблокувати й зараз він також є одним із основних засобів комунікації та пропаганди росіян.

Також виявилось, що Дуров має французьке громадянство, крім, нібито громадянства ОАЕ та Росії. А тому він не підлягає екстрадиції. У Франції йому загрожує до 20 років за ґратами.

Якими можуть бути наслідки

Перш за все варто зазначити, що очікувати припинення роботи сервісу через арешт не варто. Зрозуміло, що від присутності Дурова не залежить те, чи працюватимуть сервери.

Команда, яка підтримує роботу Telegram, як стверджується, переважно розміщується в Об'єднаних Арабських Еміратах, де Дуров проживає й проводить більшість свого часу. Головний операційний центр Telegram розташований у Дубаї, а сервери нібито розкидані по всьому світу, зокрема й у США.

За відсутності Павла Дурова керувати месенджером, швидше за все, буде його брат, Микола Дуров. Він є одним із розробників Telegram та, як стверджується, повністю створив його шифрування.

Далі все залежить від того, як просуватиметься справа проти Дурова. Він може піти на ті чи інші домовленості, але зараз неможливо сказати, якими будуть вимоги французького уряду і чи взагалі буде влада країни зацікавлена якимись домовленостями. Це, наприклад, може бути надання ключів шифрування, хоча сам Дуров неодноразово стверджував, що їхнє шифрування взагалі не передбачає наявності будь-яких ключів, і начебто навіть сама компанія не може отримати доступ до даних користувачів.

Очевидно, що простого видалення незаконних даних вже недостатньо, адже за багато років їх кількість накопичилася і численні правопорушення вже відбулися.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко каже, що арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни.

Telegram — єдиний месенджер, який активно використовує російська армія,

– каже Коваленко, додаючи, що завдяки кейсу Дурова "може обвалитися вся агентурна мережа рф у Європі".

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Telegram в Україні

Українська влада вже давно говорить про можливе блокування Telegram, якщо його керівництво не налагодить комунікацію з українським урядом. Telegram розглядається як проблема через відсутність модерації та ймовірні зв'язки з Росією, що становить ризик для національної безпеки.

Хоча немає жодних прямих доказів того, що сервіс зливає дані та зміст чатів російським спецслужбам, багато хто переконаний у цьому. До того ж самі росіяни заявляють, що отримують розвідувальні дані з Telegram, а також нібито наводять за допомогою нього ракети. Конкретна методологія цього процесу незрозуміла.

Микита Потураєв, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, раніше заявляв, що масове використання Telegram, зокрема органами державної влади та офіційними особами, є проблемою, "яка буде дорого всім коштувати".