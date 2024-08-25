Что произошло

По сообщениям, Дуров, чье состояние оценивается журналом Forbes в 15,5 миллиарда долларов, летел на своем частном самолете из Азербайджана, когда его задержали около 20:00 по местному времени. Арест связан с расследованием, что продолжается во Франции. Конкретный характер этих правонарушений пока не разглашается, но СМИ предполагают, что Дурова обвиняют в отсутствии модерации контента в Telegram, что фактически означает его содействие торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми.

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Французские власти считают, что бездействие руководства мессенджера позволило преступникам бесконтрольно процветать на платформе. Поскольку политика Telegram предусматривает отсутствие взаимодействия с государствами, это сделало невозможным регулирование со стороны правительств и правоохранителей.

Дуров ранее заявлял, что, хотя некоторые правительства оказывали на него давление, Telegram должен оставаться "нейтральной платформой", а не "игроком в геополитике". Однако именно это и произошло, поскольку сегодня мессенджер имеет особое влияние в России, Украине и республиках бывшего Советского Союза и считается одной из крупнейших социальных медиаплатформ. Огромное количество пользователей называет его основным источником новостей и другой информации, что создает сверхбольшие риски, позволяя манипулировать мнением аудитории через анонимные каналы.

Россия вступает в игру

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, посольство России во Франции принимает "немедленные меры" для прояснения ситуации и освобождения Дурова, хотя сам он давно заявлял, что не имеет ничего общего с Россией и давно ее покинул без намерений возвращаться. После прошлых попыток заблокировать Telegram, которые обернулись временным падением части российского интернета, мы не знаем, к каким договоренностям пришли Дуров и российское правительство, но сервис перестали пытаться заблокировать и сейчас он также является одним из основных средств коммуникации и пропаганды россиян.

Также оказалось, что Дуров имеет французское гражданство, кроме, якобы гражданства ОАЭ и России. Поэтому он не подлежит экстрадиции. Во Франции ему грозит до 20 лет за решеткой.

Какими могут быть последствия

Прежде всего стоит отметить, что ожидать прекращения работы сервиса из-за ареста не стоит. Понятно, что от присутствия Дурова не зависит то, будут ли работать серверы.

Команда, которая поддерживает работу Telegram, как утверждается, преимущественно размещается в Объединенных Арабских Эмиратах, где Дуров проживает и проводит большинство своего времени. Главный операционный центр Telegram расположен в Дубае, а серверы якобы разбросаны по всему миру, в том числе и в США.

В отсутствие Павла Дурова руководить мессенджером, скорее всего, будет его брат, Николай Дуров. Он является одним из разработчиков Telegram и, как утверждается, полностью создал его шифрование.

Далее все зависит от того, как будет продвигаться дело против Дурова. Он может пойти на те или иные договоренности, но сейчас невозможно сказать, какими будут требования французского правительства и вообще будет ли власть страны заинтересована в каких-то договоренностях. Это, например, может быть предоставление ключей шифрования, хотя сам Дуров неоднократно утверждал, что их шифрование вообще не предусматривает наличия каких-либо ключей, и якобы даже сама компания не может получить доступ к данным пользователей.

Очевидно, что простого удаления незаконных данных уже недостаточно, ведь за многие годы их количество накопилось и многочисленные правонарушения уже произошли.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко говорит, что арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны.

Telegram - единственный мессенджер, который активно использует российская армия,

– говорит Коваленко, добавляя, что благодаря кейсу Дурова "может обвалиться вся агентурная сеть рф в Европе".

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Telegram в Украине

Украинская власть уже давно говорит о возможной блокировке Telegram, если его руководство не наладит коммуникацию с украинским правительством. Telegram рассматривается как проблема из-за отсутствия модерации и вероятные связи с Россией, что представляет риск для национальной безопасности.

Хотя нет никаких прямых доказательств того, что сервис сливает данные и содержание чатов российским спецслужбам, многие убеждены в этом. К тому же сами россияне заявляют, что получают разведывательные данные из Telegram, а также якобы наводят с помощью него ракеты. Конкретная методология этого процесса непонятна.

Никита Потураев, председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, ранее заявлял, что массовое использование Telegram, в частности органами государственной власти и официальными лицами, является проблемой, "которая будет дорого всем стоить".