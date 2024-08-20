В ночь на 19 августа российские пользователи телеграма столкнулись с масштабным сбоем. Популярный мессенджер не работал без VPN, жаловались в основном пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время сбой касался только россиян, в других странах с телеграмом было все в порядке.

Телеграм уже пытались заблокировать в России в 2018 году, но потом разблокировали. Повторная попытка заблокировать мессенджер, а также ограничения Signal и YouTube свидетельствуют о том, что страна-агрессор идет северокорейским путем, не только ограничивая информацию извне, но и внутри.

24 Канал собрал все, что известно о второй попытке блокировки телеграма в России, и может ли Кремль полностью заблокировать доступ россиян к популярной соцсети. Об этом, в частности, мы спросили у руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП Игоря Соловея.

Сбой в августе: случайность или новая попытка блокировки телеграма в России

После сбоя в ночь на 19 августа россияне начали обсуждать на форумах в интернете локальный характер события. Сбой почувствовали в основном жители двух крупнейших городов – Москвы и Петербурга, за пределами России его вообще не было. Это подтвердили данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar.

Downdetector, который мониторит сбои сайтов по всему миру, не отчитывался о "падении" телеграма.

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По мнению директора некоммерческого фонда "Общество защиты интернета" и автора телеграм-канала "ЗаТелеком" Михаила Климарева, это тестирование или попытка блокировки телеграма. О сбое в работе мессенджера сообщил и канал "Бекдор", посвященный работе интернета.



График сбоя телеграма / Скриншот Климарева

Предыдущий масштабный сбой телеграма в крупнейших российских городах произошел в ночь на 13 августа.

Что еще заблокировали в России и почему

Сбой телеграма произошел на фоне еще двух блокировок – замедления видеосервиса YouTube и блокировки мессенджера Signal.

9 августа Роскомнадзор ограничил доступ россиян к защищенному мессенджеру Signal из-за якобы "нарушения требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера с террористической и экстремистской целью".

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Signal – мессенджер, который используют, в частности, украинские военные. Автор канала "ЗаТелеком" связал блокировку с операцией ВСУ в Курской области – это якобы нацелено на нарушение связи украинских военных.

У меня есть единственная гипотеза, зачем и почему: Курская область. Кто-то кому-то в этих вот "спецслужбах" брякнул, что ВСУ общаются с помощью Сигнала и поэтому было принято решение "нарушить взаимодействие частей противника". Методом блокировки возле всей страны,

– написал Климарев.

Как работает Signal Мессенджер считается одним из самых безопасных – он имеет сквозное шифрование для звонков, сообщений и обмена файлами. Это позволяет защитить данные от перехвата оператором или спецслужбами. По сравнению с другими мессенджерами Signal сохраняет минимальное количество данных о пользователе.



После ограничения россияне могут дальше использовать Signal, ведь там есть встроенная функция "обхода цензуры" через VPN.

В отличие от Signal, чаты в телеграме не защищены, и их можно перехватить на сервере или во время передачи. Сквозно зашифрованы только секретные чаты. Это опасно прежде всего тем, что серверы телеграма находятся в России, а для передачи сетевого трафика мессенджер использует только российские компании – это RETN и LLC GLOBALNET.

Обратите внимание! Кроме этого, компания-разработчик телеграма Telegram FZ LLC, у которой офис в Дубае, зарегистрирована в оффшоре на Виргинских островах. В отличие от WhatsApp, Discord и других мессенджеров, телеграм не подотчетен ни одному западному правительству.



Зато в 2021 году российская компания "ВТБ-Капитал" купила облигации телеграма на сумму более 1 миллиарда долларов, также Telegram размещала облигации на Санкт-Петербургской фондовой бирже.

Владельцем 60% "ВТБ-Капитал" является российское государство. Руководитель компании – Андрей Костин, близкий к Путину человек и член высшего совета "Единой России". Другой покупатель облигаций телеграма – "Альфа-Капитал" российского олигарха Михаила Фридмана, оторый находится под санкциями Украины и ЕС.

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Как происходила первая попытка заблокировать телеграм в России

В июле 2017 года в России вступил в силу "закон Яровой", по которому телеком-операторы должны хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик пользователей в течение полугода. Также операторы должны хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ по запросу.

В Telegram решили, что это требование невозможно выполнить технически, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. По мнению основателя телеграма Павла Дурова, требование ФСБ противоречит российской конституции.

В октябре 2017 года ФСБ оштрафовала Телеграм на 800 000 рублей из-за отказа предоставления ключей сообщений шести человек, которых обвинили в теракте в Петербурге. Это стало поводом к будущей блокировке телеграма, и в апреле 2018 года Таганский суд Москвы разрешил блокировку мессенджера.

В сентябре 2019 года началось тестирование ограничений в Уральском федеральном округе. Параллельно с этим общественная организация "Роскомсвобода" запустила кампанию "Битва за Telegram", в рамках которой подавались коллективные иски против блокировки мессенджера.



Россияне участвовали и в офлайн-акциях, выпуская бумажные самолетики в виде лого мессенджера.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировки телеграма.

Впоследствии его поддержал Павел Дуров, подчеркнув, что мессенджер "блокирует десятки тысяч попыток распространения призывов к насилию и терроризму".

Минкомсвязи России не поддержало инициативу, однако 18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии блокировки. В то же время решение Таганского суда о блокировке не отменили. А в ноябре 2020 года Роскомнадзор даже создал свой канал в телеграме.

Интересно! В Украине телеграм не заблокирован несмотря на распространение российской дезинформации и законопроект, который может запретить его использование органам государственной власти и местного самоуправления, финансовым структурам, но не Силам безопасности и обороны.

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Почему Россия становится КНДР 2.0 и зачем ей вообще блокировать телеграм

Северная Корея, с недавних пор союзник и партнер России в войне против Украины, похоже, стала образцом и в блокировании интернета. Собственно, интернета, как такового, никогда и не существовало в КНДР, ведь все соцсети и сайты свободного мира там заблокированы, есть только узкое окошко в мир для туристов.

А местные жители пользуются внутренней сетью. Вероятно, КНДР даже имеет собственную соцсеть.

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Есть нюанс и по сравнению с Китаем, где пользователи получили возможность относительно свободно выходить в интернет, без расписок, только в 2007 году. Но китайский интернет, как и культура Китая в целом, самодостаточна – там своя письменность, собственные тренды и ряд собственных соцсетей – западных аналогов и двойников.

В отличие от Китая и Северной Кореи, Россия проходит обратный путь – от свободного интернета к ограниченному "чебурнету" (от "Чебурашки" – так в апреле 2014 года член Совфеда Максим Кавджарадзе предложил назвать обособленный российский интернет).

Остатки свободного интернета все еще дают россиянам возможность получать альтернативную пропаганде информацию. "Чебурнет" позволит власти полностью зачистить и контролировать инфопространство. Однако есть другой вопрос – зачем России уничтожать собственную пропагандистскую сеть в телеграме, которая работает снаружи.

Информационный шум или реальный план действий

Как прокомментировал 24 Каналу Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП, разговоры о блокировке телеграма в России – это просто информационный шум, который не имеет ничего общего с запланированными реальными действиями.

Уже не раз было так, что телеграм якобы хотели заблокировать в России, но к этому ничего не приводило, не было никаких результатов, и все это превратилось в определенный фарс. Я объясняю это тем, что люди, которые реально принимают решения, а не просто говорят, знают о ценности этого ресурса для российской власти. И эти все заявления – это ничто иное, как просто запугивание администрации телеграма и склонение ее к сотрудничеству,

– говорит Соловей.

Глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности напоминает, что телеграм пытались заблокировать, это приводило к сбою, а затем – к тому, что администрация телеграма шла на сотрудничество с центральными органами российской власти и региональными органами власти.

"Это проявляется и в том, что как только где-то есть какие-то беспорядки в России, оппозиционные или просто массовые беспорядки, то первое, что делает российская власть, она либо отключает телеграм, либо телеграм сливает все личные данные участников", – говорит Игорь Соловей.

По его мнению, это означает наличие тесного сотрудничества между администрацией телеграма как платформы и российским государством в целом.

Это сотрудничество они уже даже не скрывают, о нем говорят как на уровне правоохранителей, так и на уровне депутатов – было несколько заявлений, что российские власти нашли общий язык с администрацией телеграма,

– добавляет Соловей.

По словам руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, телеграм – это удобный инструмент в руках путинского режима, поэтому он не верит что сервис заблокируют в России.

Соловей добавил, что, к слову, во время недавней поездки Владимира Путина в Азербайджан "по странному стечению обстоятельств" там же находился и создатель телеграма Павел Дуров. "Совпадение ли это – возможно, но не уверен", – заметил Соловей.

Действительно, после разблокировки представители власти России и ее сторонники начали одобрять телеграм:

Путин говорил, что "приложение и власть нормально взаимодействуют";

в сентябре 2023 года сенатор и тогдашний глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал телеграм "дружественным России информационным пространством";

в 2023 году мессенджер исчез из перечня должников в России.

Действует и неофициальное сотрудничество. Во время бунта Пригожина из 15 известных телеграм-каналов вагнеровцев без сбоев работали только три. В начале 2024 года телеграм заблокировал оппозиционные каналы во время протестов в Башкортостане, также телеграм блокирует каналы и группы на временно оккупированных территориях Украины, очевидно по указанию российских спецслужб. Это каналы, откуда Воздушные силы Украины получали информацию о потерях россиян и попаданиях по объектам на ВОТ.

Россияне действительно блокируют телеграм, но "точечно", выделяя опасные для них каналы, а также используют угрозу блокировки для принуждения к сотрудничеству. Однако решится ли власть государства-агрессора на полную блокировку сервиса и вообще реально ли это – под вопросом.