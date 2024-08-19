Пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом 19 августа – ориентировочно, в полночь. При этом 70% сообщений о сбое поступило от пользователей из Москвы, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов, как заметил 24 Канал.

Смотрите также Получили, в частности, личные данные, – ГУР о хакерской атаке на производителя ядерного оружия

Жалобы также поступают из Владикавказа, Перми и Иваново и так далее.

Телеграмм не работает по всей России

Россияне в сети уже успели поныть из-за "неудобств", хоть это и понятные последствия диктатуры.

"Без инсты, без тиктока, без ютуба, а теперь еще и без телеграма. Зачем мне теперь носить этот кирпич, где ничего не работает", – пишет россиянка Алина.

Пользователь Саша взамен посоветовал россиянам пользоваться VPN.

"Лажа. Похоже, и правда – все", – в отчаянии констатировал один из пользователей.

При этом отмечают, что проблема, почему нет соединения – блокировка со стороны провайдеров.

Пользователи в России массово жалуются на то, что без VPN не работает телеграм / Скриншоты с сервиса сбой.рф

Ранее сообщали и о сбое в работе мессенджера Signal в России. В Роскомнадзоре заявили, что начали ограничивать доступ к сервису из-за нарушения требований российского законодательства.