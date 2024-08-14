Турция 10 августа разблокировала доступ к соцсети Instagram после того, как администрация платформы согласилась сотрудничать с властями страны. Блокировка продержалась всего девять дней – Турция заблокировала доступ к Instagram 2 августа из-за несоблюдения "законов и правил" страны. Речь шла о сообщениях с сочувствием убитому лидеру ХАМАС Исмаилу Гании, которые якобы заблокировала соцсеть.

И Турция – не единственная страна, где ограничивали Instagram. По данным немецкой компании Statista, по меньшей мере 71 страна в мире ограничила доступ или заблокировала соцсети с 2015 года: это Россия, Иран, Китай, Уганда, Бангладеш.

24 Канал собрал информацию о том, в каких странах заблокирован Instagram и по каким причинам.

Почему Турция заблокировала Instagram

Причиной ограничения соцсети в Турции стало то, что власти страны обвинили платформу в блокировании публикаций с соболезнованиями в связи с убийством Исмаила Гании, лидера палестинской боевой группировки ХАМАС. Девятидневный бан не прошел без следа – были недовольны как обычные пользователи, так и малые бизнесы. В частности, блокировка ударила по женщинам-предпринимателям, которые используют Instagram как площадку для рекламы и продаж.

По данным Statista, изучающей распространение данных в интернете, Турция занимает пятое место в мире по количеству пользователей Instagram с более 57 миллионами пользователей – после Индии, США, Бразилии и Индонезии.



Уровень свободы интернета. Турция и Россия имеют статус "не свободный", Украина – "частично свободный" / Инфографика Freedom House

В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа... после того, как они пообещали сотрудничать, чтобы удовлетворить наши требования относительно каталожных преступлений и цензуры, накладываемой на пользователей,

– заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу на X (бывший твиттер).

Обратите внимание! Каталожные преступления в турецком законодательстве включают такие действия, как убийство, сексуальное насилие, торговлю наркотиками, насилие и пытки.

По словам Уралоглу, материнская компания Instagram, Мета, согласилась соблюдать законодательство Турции и "обеспечивать эффективное удаление публикаций и контента, если они содержат элементы определенных преступлений или пропаганды терроризма".

Интересно. Новое исследование организации Accountable Tech показало, что охват аккаунтов в Instagram упал в среднем на 65% за несколько месяцев после того, как в Meta решили снизить объемы политического контента на платформе. В исследовании приняли участие 5 аккаунтов Instagram с общим числом читателей в 13,5 миллиона человек. Исследователи обнаружили, что сообщения из этих учетных записей, в которых говорится о выборах, репродуктивных правах и защите меньшинств, имели значительно меньше просмотров, чем до изменения правил Meta.

В интернет-мониторинговом сервисе NetBlocks после разблокировки соцсети сообщили, что показатели в реальном времени демонстрируют восстановление доступа к Instagram у всех основных интернет-провайдеров Турции после ограничения, которое продолжалось девять дней.

"Это самый длительный запрет большой соцсети в стране за последние годы", – добавили в NetBlocks.

Блокировка в Бангладеш

Азиатское государство Бангладеш заблокировала соцсети Instagram, TikTok, YouTube и мессенджер WhatsApp 2 августа. Кстати, вскоре после блокировки Instagram в Турции.

Нынешняя блокировка касается доступа к соцсетям через мобильный интернет. Это уже второе ограничение на фоне массовых беспорядков из-за попытки отмены правительственных квот на государственные должности, существовавшие более 50 лет. До этого соцсети Instagram и Facebook частично ограничивали в Бангладеш в июле – это касалось десктопных версий.

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Справка. Система квот на государственные должности в Бангладеш основана в 1972 году. Она предусматривает льготные условия для определенных групп населения, в частности для детей и внуков борцов за независимость Бангладеш в войне против Пакистана, представителей религиозных и этнических меньшинств, жителей недопредставленных регионов и людей с инвалидностью. Во власти Бангладеш продолжаются споры об отмене системы.

Северная Корея: абсолютный контроль над интернетом

КНДР – страна, где цензура выходит за пределы соцсетей. Большинство населения страны вообще не имеет доступа к мировому интернету, а о западных соцсетях – Facebook, Instagram или X – не идет и речи. Доступ ко всемирной сети в Северной Корее имеют только высокопоставленные чиновники, ученые и некоторые студенты. Тем не менее доступ к сети даже этих лиц – под строгим контролем.

Власти наблюдают за всеми медиа – от радио до государственного телевидения и санкционированного правительством внутреннего интернета, где заблокировано большинство западных сайтов и все южнокорейские сайты. Существует неподтвержденная информация, что Северная Корея имеет собственную соцсеть для своих граждан.



Блокировка Instagram / Фото Solen Feyissa, Unsplash

В 2013 году в КНДР разрешили доступ к мобильным сетям 3G иностранцам. Говорится о туристах, которые могут пользоваться зарубежным интернетом и соцсетями, но с ограничениями – на загрузку 30-секундного видео они тратили около трех часов. Однако это продолжалось недолго: в 2015 году в Северной Корее заблокировали Instagram, а через год – Facebook, Twitter и YouTube. Пользователи, которые до этого имели доступ к общему интернету, (в основном иностранцы) начали получать уведомления, что сайты соцсетей "добавлены в черный список".

Большинство жителей КНДР не имеют реального представления о современном интернете – в стране даже запрещены VPN-сервисы. Одним из методов передачи информации внутри страны являются флешки с новостями, которые доставляют в КНДР некоммерческие организации, в частности Flash Drives For Freedom.

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Китай: какие есть собственные аналоги соцсетей в стране

КНР заблокировала "большую тройку" соцсетей – Facebook, Twitter и YouTube – в 2009 году. Также в стране заблокировали и Instagram. Кроме этого, Китай запрещает использование VPN-сервисов, за исключением подконтрольных правительству.

В то же время Facebook частично разблокирован в Шанхайской зоне свободной торговли, а также полностью доступен в Макао и Гонконге, которые живут по принципу: "Одна страна, две системы".

Особенность китайского интернета – наличие собственных аналогов западных соцсетей. Среди них такие:

мессенджер WeChat;

соцсеть Weibo;

местный TikTok под названием Douyin;

соцсети QQ, Zhihu, Baidu Tieba и тому подобное.

Все китайские соцсети работают под пристальным оком правительства. Заменителем Instagram является Xiaohongshu, что переводится как "маленькая красная книга".

Россия: блокировка по обвинению в экстремизме

История блокировки соцсетей и сайтов в России восходит к протестным 2011 – 2013 годам. Тогда в стране-агрессоре ввели "единый реестр" – инструмент, который российское правительство использует для блокировки сайтов, IP-адресов и доменов, классифицируемых как "экстремистские". Россия также работала с представителями службы безопасности Great Firewall из Китая, чтобы перенять опыт в фильтровании трафика. В 2019 году Россия начала строить инфраструктуру для полной изоляции рунета, в частности мобильного трафика. Также в стране ограничили использование сервисов VPN.

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С полномасштабным вторжением в Украину интернет-цензура в России только усилилась. Весной 2022 года российское правительство заблокировало соцсети компании Meta – Facebook и Instagram – якобы из-за экстремистского контента. Заблокировали также и Twitter.

С 2022 года число пользователей Instagram в стране снизилось в 5,7 раза – до 6,8 миллиона в день, а Facebook – в 6,5 раза, до 1,4 миллиона. Хотя существует возможность пользоваться соцсетями через анонимайзер VPN, который предоставляет доступ через трафик других стран, Роскомнадзор регулярно сообщает об удалении из App Store и Google Play десятков VPN-приложений. Таким образом регулятор усложняет россиянам доступ к заблокированным соцсетям.

Интересно. После блокировки Instagram россияне попытались даже запустить его аналоги – с разной степенью успеха. Это Россграм, Now, Limbiko, LOOKY. Государство не участвовало в создании заменителя соцсети, и в результате ни один из заменителей не достиг хотя бы частичной популярности оригинальной соцсети.

Летом 2024 года Россия замедлила загрузки YouTube, сделав очень тяжелым его использование, а также заблокировала мессенджер Signal.

Россия также ввела новый закон, который требует от технологических компаний создавать юридические лица в стране. Закон распространяется на компании Google, TikTok и Meta. Это заставляет их подчиняться российским законам и подвергает работников угрозе запугивания и заключения. За невыполнение закона государство-агрессор будет блокировать сервисы "непокорных" компаний.