Туреччина 10 серпня розблокувала доступ до соцмережі Instagram після того, як адміністрація платформи погодилася співпрацювати з владою країни. Блокування протрималося усього дев'ять днів – Туреччина заблокувала доступ до Instagram 2 серпня через недотримання "законів і правил" країни. Йшлося про дописи зі співчуттям вбитому лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ганії, які нібито заблокувала соцмережа.

Та Туреччина – не єдина країна, де обмежували Instagram. За даними німецької компанії Statista, щонайменше 71 країна у світі обмежила доступ чи заблокувала соцмережі з 2015 року – це Росія, Іран, Китай, Уганда, Бангладеш.

24 Канал зібрав інформацію про те, в яких країнах заблоковано Instagram та з яких причин.

Чому Туреччина заблокувала Instagram

Причиною обмеження соцмережі у Туреччині стало те, що влада країни звинуватила платформу у блокуванні публікацій зі співчуттями у зв'язку з вбивством Ісмаїла Ганії, лідера палестинського бойового угруповання ХАМАС. Дев'ятиденний бан не минув без сліду – були невдоволені як звичайні користувачі, так і малі бізнеси. Зокрема, блокування вдарило по жінках-підприємицях, які використовують Instagram як майданчик для реклами та продажів.

За даними Statista, що вивчає поширення даних в інтернеті, Туреччина посідає п'яте місце у світі за кількістю користувачів Instagram із понад 57 мільйонами користувачів – після Індії, США, Бразилії та Індонезії.



Рівень свободи інтернету. Туреччина та Росія мають статус "не вільний", Україна – "частково вільний" / Інфографіка Freedom House

У результаті наших переговорів з представниками Instagram ми знімемо блокування доступу... після того, як вони пообіцяли співпрацювати, щоб задовольнити наші вимоги щодо каталожних злочинів і цензури, що накладається на користувачів,

– заявив міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу в X (колишній твітер).

Зверніть увагу! Каталожні злочини у турецькому законодавстві включають такі дії, як вбивство, сексуальне насильство, торгівлю наркотиками, насильство та катування.

За словами Уралоглу, материнська компанія Instagram, Meta, погодилася дотримуватися законодавства Туреччини та "забезпечувати ефективне видалення публікацій і контенту, якщо вони містять елементи певних злочинів або пропаганди тероризму".

Цікаво. Нове дослідження організації Accountable Tech показало, що охоплення акаунтів в Instagram впало в середньому на 65% за кілька місяців після того, як у Meta вирішили знизити обсяги політичного контенту на платформі. У дослідженні взяли участь 5 акаунтів Instagram із загальним числом читачів у 13,5 мільйона людей. Дослідники виявили, що дописи з цих облікових записів, в яких йдеться про вибори, репродуктивні права та захист меншин груп, мали значно менше переглядів, ніж до зміни правил Meta.

В інтернет-моніторинговому сервісі NetBlocks після розблокування соцмережі повідомили, що показники в реальному часі демонструють відновлення Instagram в усіх основних інтернет-провайдерах Туреччини після обмеження, що тривало дев'ять днів.

"Це найтриваліша заборона великої соцмережі в країні за останні роки", – додали у NetBlocks.

Блокування у Бангладеш

Азійська держава Бангладеш заблокувала соцмережі Instagram, TikTok, YouTube та месенджер WhatsApp 2 серпня. До речі, невдовзі після блокування Instagram у Туреччині.

Нинішнє блокування стосується доступу до соцмереж через мобільний інтернет. Це вже друге обмеження на фоні масових заворушень через спроби скасування урядових квот на державні посади, що існували понад 50 років. До цього соцмережі Instagram і Facebook частково обмежували у Бангладеш у липні – це стосувалося десктопних версій.

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Довідка. Система квот на державні посади в Бангладеш започаткована 1972 року. Вона передбачає пільгові умови для певних груп населення, зокрема для дітей та онуків борців за незалежність Бангладеш у війні проти Пакистану, представників релігійних та етнічних меншин, мешканців недопредставлених регіонів і людей з інвалідністю. У владі Бангладеш тривають суперечки щодо скасування системи.

Північна Корея: абсолютний контроль над інтернетом

КНДР – країна, де цензура виходить за межі соцмереж. Більшість населення країни взагалі не має доступу до світового інтернету, про західні соцмережі – Facebook, Instagram чи X – не йде й мови. Доступ до всесвітньої мережі у Північній Кореї мають лише високопоставлені чиновники, вчені та деякі студенти. Тим не менш, доступ до мережі навіть цих осіб – під суворим контролем.

Влада спостерігає за всіма медіа – від радіо до державного телебачення та санкціонованого урядом внутрішнього інтернету, де заблоковано більшість західних сайтів і всі південнокорейські сайти. Існує непідтверджена інформація, що Північна Корея має власну соцмережу для своїх громадян.



Блокування Instagram / Фото Solen Feyissa, Unsplash

У 2013 році у КНДР дозволили доступ до мобільних мереж 3G іноземцям. Мовиться про туристів, які можуть користуватися "закордонним" інтернетом і соцмережами, але з обмеженнями – на завантаження 30-секундного відео вони витрачали близько трьох годин. Однак це тривало недовго – у 2015 році у Північній Кореї заблокували Instagram, а через рік – Facebook, Twitter та YouTube. Користувачі, які до цього мали доступ до загального інтернету (здебільшого іноземці), почали отримувати сповіщення, що сайти соцмереж "додано до чорного списку".

Більшість жителів КНДР не мають реального уявлення про сучасний інтернет – у країні навіть заборонені VPN-сервіси. Одним з методів потрапляння інформації всередині країни є флешки з новинами, які доставляють до КНДР некомерційні організації, зокрема Flash Drives For Freedom.

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Китай: які є власні аналоги соцмереж у країні

КНР заблокувала "велику трійку" соцмереж – Facebook, Twitter і YouTube – у 2009 році. Також у країні заблокували й Instagram. Окрім цього, Китай забороняє використання VPN-сервісів, за винятком підконтрольних уряду.

Водночас Facebook частково розблокований у Шанхайській зоні вільної торгівлі, а також повністю доступний у Макао та Гонконзі, які живуть за принципом "Одна країна, дві системи".

Особливість китайського інтернету – наявність власних аналогів західних соцмереж. Серед них такі:

месенджер WeChat;

соцмережа Weibo;

місцевий TikTok під назвою Douyin;

соцмережі QQ, Zhihu, Baidu Tieba тощо.

Всі китайські соцмережі працюють під пильним оком уряду. Замінником Instagram є Xiaohongshu, що перекладається як "маленька червона книга".

Росія: блокування зі звинуваченням в екстремізмі

Історія блокування соцмереж та сайтів у Росії сягає протестних 2011 – 2013 років. Тоді у країні-агресорі запровадили "єдиний реєстр" – інструмент, який російський уряд використовує для блокування сайтів, IP-адрес і доменів, які він класифікує як "екстремістські". Росія також працювала з представниками служби безпеки Great Firewall з Китаю, щоб перейняти досвід у фільтруванні трафіку. У 2019 році Росія почала будувати інфраструктуру для повної ізоляції рунету, зокрема мобільного трафіку. Також у країні обмежили використання сервісів VPN.

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З повномасштабним вторгненням до України інтернет-цензура у Росії лише посилилася. Навесні 2022 року російський уряд заблокував соцмережі компанії Meta – Facebook та Instagram – нібито через екстремістський контент. Заблокували також і Twitter.

З 2022 року число користувачів Instagram у країні знизилося в 5,7 раза – до 6,8 мільйона на день, а Facebook – у 6,5 раза, до 1,4 мільйона. Хоча існує можливість користуватися соцмережами через анонімайзер VPN, який надає доступ через трафік інших країн, Роскомнагляд регулярно повідомляє про видалення з App Store та Google Play десятків VPN-застосунків. У такий спосіб регулятор ускладнює росіянам доступ до заблокованих соцмереж.

Цікаво. Після блокування Instagram росіяни спробували навіть запустити його аналоги – з різним ступенем невдачі. Це Россграм, Now, Limbiko, LOOKY. Держава не брала участь у створенні замінника соцмережі, та й в результаті жоден із замінників не досяг хоча б часткової популярності оригінальної соцмережі.

Влітку 2024 року Росія уповільнила завантаження YouTube, зробивши дуже важким його використання, а також заблокувала месенджер Signal.

Росія також запровадила новий закон, який вимагає від технологічних компаній створювати юридичні особи в країні. Закон поширюється на такі компанії, як Google, TikTok і Meta. Це змушує їх підкорятися російським законам і наражає працівників на загрозу залякування та ув'язнення. За невиконання закону держава-агресор блокуватиме сервіси "непокірних" компаній.