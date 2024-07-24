Демонстранты в столице Дакке планировали провести мирный митинг, но полиция напала на них, когда они как раз собирались. Известно о по меньшей мере 150 убитых митингующих.

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В Бангладеш отключили Интернет

В стране вспыхнули беспорядки из-за введения квот на государственные должности. Большинство из них пока отменены по решению Верховного суда.

Там также ввели общенациональное отключение Интернета. Оно с четверга, 18 июля, значительно ограничило поток информации в стране. Также в стране действует комендантский час.

Ограничения связи несколько отменили во вторник, 23 июля. Впрочем, приоритет предоставили банкам, технологическим фирмам и СМИ.

Мобильные телефоны начали пинговать сообщениями WhatsApp между друзьями и семьями, но пользователи говорят, что Интернет работает медленно, а мобильный Интернет и такие сайты, как Facebook, остаются приостановленными,

– пишет BBC.

Студентов обстреливали из вертолета и пытали

Митингующие рассказали, что сначала полиция напала на студентов, бросая снаряды со слезоточивым газом. Часть из них летела обратно в полицейских. Молодежь также отбивались кирпичами и камнями. Впоследствии в студентов полетели резиновые пули и звуковые гранаты, а с воздуха вел огонь вертолет.

В тот день мы просто хотели провести мирную акцию, но милиция испортила все, не успев ничего сделать,

– сказала одна из студенток.

Тяжело раненых студентов не позволяли отвезти даже в больницу. А некоторых – подвергали пыткам.

Так, отец одного из пострадавших рассказал, что его сына забрали из дома друга в полночь в пятницу, и он вернулся через сутки. Парень рассказал, что его допрашивали и подвергли физическим и психологическим пыткам люди, которые называли себя детективами. После пыток он потерял сознание и пришел в себя только утром следующего дня. Парень пошел домой, а впоследствии обратился в больницу из-за тромбов на обоих плечах и левой ноге.

Власти Бангладеш заявили, что такими действиями кто-то якобы пытается дискредитировать полицию.

Врач отделения неотложной помощи, куда доставляли раненых сказал, что был ошеломлен количеством молодых людей, которые получили огнестрельные ранения во время столкновений. За короткий промежуток времени туда хлынули сотни пациентов, многие из них приходили пешком, залитые кровью.

"В четверг и пятницу (18 – 19 июля – 24 Канал) большинство пациентов поступали с огнестрельными ранениями. В четверг мы сделали 30 операций за одну шестичасовую смену. Даже для опытного врача это было неприятно. Мы с коллегами очень волновались, леча такое количество раненых молодых людей, – рассказали медики.

Родственники погибших не собираются подавать заявления в полицию

Врачи рассказали, что большинство жертв были застрелены резиновыми пулями.

Многие жертвы вообще не участвовали в столкновениях. Так, 21-летний парень получил ранение в спину, когда пытался убежать от боев, и позже умер в больнице. Среди погибших также есть строитель, который оказался в огненной ловушке в своем доме – его обгоревшим нашли вместе с телами еще двух.

В то же время некоторые родственники погибших не собираются подавать заявления в полицию, аргументируя это тем, что их родные уже не вернутся.