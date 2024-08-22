Фактически это и есть признаки так называемого "мертвого интернета". Понятие, которое объясняет поведение в интернете тем, что одни боты создают контент в сети, а другие его лайкают и распространяют, объясняет Техно 24. Но правда значительно страшнее и серьезнее.

Смотрите также Релиз нового ИИ Илона Маска запустил лавину фотофейков Камалы Харрис, беременной от Трампа

Теория "мертвого интернета"

Зомби-интернет, или "мертвый интернет", это прежде всего теория заговора, сторонники которой утверждают, что уже сейчас контент в соцсетях и на других платформах, создается искусственным интеллектом и ботами, и превосходит контент созданный человеком. Но откуда появилась эта идея и имеет ли она под собой реальное основание?

Итак, теория мертвого интернета по сути утверждает, что вся активность и контент в интернете, включая аккаунты "людей" в социальных сетях, преимущественно создаются и автоматизируются "агентами искусственного интеллекта".

Эти агенты могут быстро создавать публикации и сообщения, которые сопровождаются сгенерированными искусственным интеллектом изображениями, предназначенными для привлечения аудитории (клики, лайки, комментарии) на таких платформах, как Facebook, Instagram, TikTok и X (Twitter).

Что касается креветочного Иисуса, то он больше распространен в западном сегменте сети. А вот в украинском фейсбуке вы точно могли видеть странных котов, или ИИ-сгенерированные фото военных, которые празднуют день рождения, только что поженились и которых обязательно поздравляют сотни неизвестных аккаунтов, среди которых микс реальных людей и ботов.



Сгенерированные с помощью инструментов ИИ фото военных / Скриншоты из Facebook

На первый взгляд, мотивация этих аккаунтов вызывать интерес может показаться очевидной – вовлеченность в социальных сетях ведет к получению доходов от рекламы. Если человек создает аккаунт, который генерирует повышенную активность, он может получить долю рекламного дохода от социальных сетей, таких как Meta.

Но теория мертвого интернета не так страшна чем то, что происходит на самом деле. Так, много аккаунтов, которые распространяют такой контент, также, похоже, управляются агентами искусственного интеллекта. И хотя это создает замкнутый круг и вообще больше не предусматривает участия людей – боты создают контент для ботов, которые его лайкают и распространяют – на самом деле конечной точкой этой цепи является человек и его взгляды, на которые пытаются повлиять.

Настоящая угроза

Поскольку эти аккаунты, управляемые искусственным интеллектом, увеличивают количество подписчиков (много фейковых, некоторые реальные), большое количество подписчиков легитимизирует аккаунт перед реальными пользователями. Это означает, что создается целая армия аккаунтов.

Это очень важно, поскольку социальные сети сейчас являются основным источником новостей для многих пользователей по всему миру.

Социальные сети как источник новостей используют 73,4% украинцев. И хотя этот показатель снизился на 4,5% по сравнению с 2023 годом, это все еще крайне значительная цифра.

Дезинформация с помощью ботов

Уже существуют убедительные доказательства того, что социальными сетями манипулируют "раздутые" страницы наполненные ботами и фейковым контентом. Они могут влиять на общественное мнение с помощью дезинформации – и это происходит годами.

Еще в 2018 году было проанализировано 14 миллионов твитов за десятимесячный период в 2016 и 2017 годах и было обнаружено, что боты в социальных сетях принимали значительное участие в распространении статей из ненадежных источников.

Аккаунты с большим количеством подписчиков узаконивали ложную информацию и дезинформацию, заставляя реальных пользователей верить, взаимодействовать и распространять контент, размещенный ботами.

Важно! Сегодня в соцсети X (бывший Twitter) пропаганда и фейки распространяются очень активно. Этим занимаются, как боты, вероятно, управляемые ИИ, так и классические проплаченные ботофермы с аккаунтами однодневками. Ситуацию на X улучшает наличие инструмента пользовательских рецензий Community Notes, однако в целом такие аккаунты имеют огромное влияние на общественное мнение.

Украина – постоянная жертва цифровой войны

В последнее время несколько масштабных пророссийских дезинформационных кампаний имели целью подорвать поддержку Украины и способствовать распространению пророссийских настроений.

Разоблаченные активистами и журналистами, эти скоординированные усилия использовали ботов и искусственный интеллект для создания и распространения фейковой информации, охватывая миллионы пользователей социальных сетей.

Только в одной соцсети Х в течение одного дня кампания использовала более 10 000 ботов для быстрого размещения десятков тысяч сообщений прокремлевского содержания, приписываемых американским и европейским знаменитостям, которые якобы поддерживают войну против Украины.

Дальше только хуже

Такой масштаб влияния является значительным. По некоторым данным, почти половина всего интернет-трафика в 2022 году приходилась на ботов. С последними достижениями в области генеративного искусственного интеллекта – такими как модели ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google – качество фейкового контента будет только улучшаться.

Техногиганты и компании, владеющие соцсетями, способны удалять большие объемы обнаруженной активности ботов, если они действительно к этому стремятся. Однако многим это только на руку, поэтому они не спешат решать действительно важные проблемы частью которых являются они сами.

А тем временем Ким Дотком, которого называют лицом онлайн-пиратства 2010-х, будет передан правительству США

Теория мертвого интернета напоминает нам о необходимости скептического отношения и критического мышления относительно социальных сетей, других веб-сайтов и информации, которую они распространяют, даже если это делают знакомые, друзья или родственники.

Любое взаимодействие, тренд, а особенно "общее настроение", может быть насажденным и созданным с целью изменить способ, которым вы воспринимаете мир и это пугает больше, чем кучка несуществующих ботов, которая обменивается ими же сгенерированным контентом в мире без людей.