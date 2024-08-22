Фактично це і є ознаки так званого "мертвого інтернету". Поняття, яке пояснює поведінку в інтернеті тим, що одні боти створюють контент в мережі, а інші його лайкають та поширюють, пояснює Техно 24. Але правда значно страшніша та серйозніша.

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Теорія "мертвого інтернету"

Зомбі-інтернет, або "мертвий інтернет", це передусім теорія змови, прихильники якої стверджують, що вже зараз контент в соцмережах та на інших платформах, створюється штучним інтелектом й ботами, та перевершує контент створений людиною. Але звідки з'явилася ця ідея і чи має вона під собою реальне підґрунтя?

Отже, теорія мертвого інтернету по суті стверджує, що вся активність і контент в інтернеті, включаючи акаунти "людей" в соціальних мережах, переважно створюються і автоматизуються "агентами штучного інтелекту".

Ці агенти можуть швидко створювати публікації та дописи, які супроводжуються згенерованими штучним інтелектом зображеннями, призначеними для залучення аудиторії (кліки, лайки, коментарі) на таких платформах, як Facebook, Instagram, TikTok та X (Twitter).

Що стосується креветочного Ісуса, то він більше поширений в західному сегменті мережі. А от в українському фейсбуці ви точно могли бачити дивних котів, або ШІ-згенеровані фото військових, які святкують день народження, щойно одружилися і яких обов'язково вітають сотні невідомих акаунтів, серед яких мікс реальних людей та ботів.



Згенеровані за допомогою інструментів ШІ фото військових / Скриншоти з Facebook

На перший погляд, мотивація цих акаунтів викликати інтерес може здатися очевидною – залученість у соціальних мережах веде до отримання доходів від реклами. Якщо людина створює акаунт, який генерує підвищену активність, вона може отримати частку рекламного доходу від соціальних мереж, таких як Meta.

Але теорія мертвого інтернету не така страшна ніж те, що відбувається насправді. Так, багато акаунтів, які поширюють такий контент, також, схоже, керуються агентами штучного інтелекту. І хоч це створює замкнене коло і взагалі більше не передбачає участі людей – боти створюють контент для ботів, які його лайкають та поширюють – насправді кінцевою точкою цього ланцюга є людина і її погляди, на які намагаються вплинути.

Справжня загроза

Оскільки ці акаунти, керовані штучним інтелектом, збільшують кількість підписників (багато фейкових, деякі реальні), велика кількість підписників легітимізує акаунт перед реальними користувачами. Це означає, що створюється ціла армія акаунтів.

Це дуже важливо, оскільки соціальні мережі зараз є основним джерелом новин для багатьох користувачів по всьому світу.

Соціальні мережі як джерело новин використовують 73,4% українців. І хоч цей показник знизився на 4,5% у порівнянні з 2023 роком, це все ще вкрай значна цифра.

Дезінформація за допомогою ботів

Вже існують переконливі докази того, що соціальними мережами маніпулюють "роздуті" сторінки наповнені ботами та фейковим контентом. Вони можуть впливати на громадську думку за допомогою дезінформації – і це відбувається роками.

Ще в 2018 році було проаналізовано 14 мільйонів твітів за десятимісячний період у 2016 та 2017 роках і було виявлено, що боти в соціальних мережах брали значну участь у поширенні статей з ненадійних джерел.

Акаунти з великою кількістю підписників узаконювали неправдиву інформацію та дезінформацію, змушуючи реальних користувачів вірити, взаємодіяти та поширювати контент, розміщений ботами.

Важливо! Сьогодні в соцмережі X (колишній Twitter) пропаганда та фейки поширюються дуже активно. Цим займаються, як боти, ймовірно, керовані ШІ, так і класичні проплачені ботоферми з акаунтами одноденками. Ситуацію на X покращує наявність інструменту користувацьких рецензій Community Notes, однак загалом такі акаунти мають шалений вплив на громадську думку.

Україна – постійна жертва цифрової війни

Останнім часом кілька масштабних проросійських дезінформаційних кампаній мали на меті підірвати підтримку України та сприяти поширенню проросійських настроїв.

Викриті активістами та журналістами, ці скоординовані зусилля використовували ботів та штучний інтелект для створення та поширення фейкової інформації, охоплюючи мільйони користувачів соціальних мереж.

Лише в одній соцмережі Х протягом одного дня кампанія використовувала понад 10 000 ботів для швидкого розміщення десятків тисяч повідомлень прокремлівського змісту, приписуваних американським і європейським знаменитостям, які начебто підтримують війну проти України.

Далі тільки гірше

Такий масштаб впливу є значним. За деякими даними, майже половина всього інтернет-трафіку у 2022 році припадала на ботів. З останніми досягненнями в галузі генеративного штучного інтелекту – такими як моделі ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google – якість фейкового контенту буде лише покращуватися.

Техногіганти та компанії, які володіють соцмережами, здатні видаляти великі обсяги виявленої активності ботів, якщо вони справді цього прагнуть. Однак багатьом це тільки на руку, тож вони не спішать вирішувати справді важливі проблеми частиною яких є вони самі.

А тим часом Кім Дотком, якого називають обличчям онлайн-піратства 2010-х, буде переданий уряду США

Теорія мертвого інтернету нагадує нам про необхідність скептичного ставлення та критичного мислення щодо соціальних мереж, інших веб-сайтів та інформації, яку вони розповсюджують, навіть якщо це роблять знайомі, друзі або родичі.

Будь-яка взаємодія, тренд, а особливо "загальний настрій", може бути насадженим і створеним з метою змінити спосіб, яким ви сприймаєте світ і це лякає більше, ніж купка неіснуючих ботів, яка обмінюється ними ж згенерованим контентом у світі без людей.