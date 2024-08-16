Главный пират предстанет перед судом

"Я тщательно рассмотрел всю информацию и решил, что господин Дотком должен быть выдан США, чтобы предстать перед судом", – говорится в заявлении министра. Решение было принято более чем через шесть лет после того, как суд Новой Зеландии постановил, что Дотком может быть экстрадирован в США. Но поскольку после него последовали многочисленные апелляции, все затянулось вплоть до сегодня.

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Когда-то 13-й по посещаемости сайт в интернете, файлообменник Megaupload был рассадником пиратского контента. В начале 2012 года американские власти обвинили Доткома и шестерых других лиц в рэкете, нарушении авторских прав, отмывании денег и распространении контрафактной продукции. В американском обвинительном заключении утверждалось, что Megaupload нанес ущерб правообладателям на сумму 500 миллионов долларов, при этом заработав 175 миллионов долларов на рекламе и премиум-подписке.



Ким Дотком в одном из своих старых видео на YouTube / Скриншот 24 Канала

Рейд на особняк Доткома в Окленде стал целым событием, о котором говорил весь интернет в 2012 году. Газета New York Times сообщала, что, увидев полицию, Дотком забаррикадировался внутри, активировав несколько электронных замков, и стал ждать в безопасной комнате. Когда полицейские прорвались внутрь, они увидели Доткома, который стоял возле "огнестрельного оружия, которое, по их словам, было похоже на обрез ружья".

До этого Дотком (имя при рождении Ким Шмитц) уже несколько раз имел проблемы с законом:

Он сам утверждал, что провел три месяца в мюнхенской тюрьме в 1994 году за то, что "взломал компьютеры Пентагона и просматривал спутниковые фотографии дворцов Саддама Хусейна в реальном времени".

Вскоре после этого мужчина получил условный двухлетний срок за аферу с похищенными номерами телефонных карточек.

В 2001 году его обвинили в крупнейшем в истории Германии деле об инсайдерской торговле.

Как сообщается, он сбежал из Германии, чтобы избежать этих последних обвинений, был схвачен в Таиланде, экстрадирован и осужден в 2002 году. Через некоторое время после этого Дотком переехал в Новую Зеландию, спрятавшись в роскошном особняке. Вы можете увидеть этот особняк в его музыкальном клипе "Good Life".

Клип, который Ким Дотком выпустил в 2016 году, демонстрирует роскошь его жизни: видео

Министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит уже подписал приказ об экстрадиции. Дотком, который никогда не держал язык за зубами, опубликовал сообщение в сети X о том, что "послушная американская колония в южной части Тихого океана только что решила экстрадировать меня за то, что пользователи загрузили на Megaupload".